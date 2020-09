Kühlungsborn

Ein privater Sicherheitsdienst, den die Stadt Kühlungsborn seit Ausbruch der Corona-Pandemie engagiert hat, soll noch bis Ende des Jahres Streife im Ostseebad laufen. „In der Stadt kommt es zu Auffälligkeiten im Bereich Sicherheit und Ordnung, die recht gravierend sind“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

„Wir haben des öfteren Heranwachsende und junge Erwachsene im Stadtbereich, die Partys machen und sich an den Strandkörben zu schaffen machen“, nennt Kozian ein Beispiel. Im Stadtwald hinterließen die Feiernden eine Unmenge an Unrat. „Da nützt vermehrtes Aufstellen von Papierkörben nicht. Die lassen alles fallen, wo sie sind.“ Da müsse man präventiv vorgehen.

Anzeige

Lesen sie auch: Kühlungsborn verhängt Corona-Bußgelder

Weitere OZ+ Artikel

Vor allem nachts im Einsatz

Der Sicherheitsdienst ist vor allem nachts im Einsatz. Er sorge dafür, dass sich die Versammlungen auflösten. Dabei gehe es der Stadt nicht um das Treffen der Jugendlichen an sich. Doch wenn Sachbeschädigung und Vermüllung damit einhergehen, müsse gehandelt werden. Dabei handele es sich um wiederkehrende Personengruppen.

„Der Sicherheitsdienst liefert spezifizierte Einsatzberichte, die wir an die Polizei weiterleiten können.“ Rüdiger Kozian, Bürgermeister Kühlungsborn Quelle: Cora Meyer

Kürzlich hatte eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen Strandkörbe zerlegt, der Sicherheitsdienst konnte Adressen, Fotos und Daten liefern. „Er liefert spezifizierte Einsatzberichte, die wir an die Polizei weiterleiten können.“ Er habe den Auftrag, dazwischenzugehen. „Reiner Objektschutz bringt uns nicht weiter.“

10 000 Euro Kosten im Monat

Die Polizei könne diese Präsenz nicht leisten. „Die hat ein viel zu großes Gebiet zu bestreifen“, sagt Rüdiger Kozian und verweist während der Stadtvertretersitzung auf ein Gespräch mit dem Revierleiter in Bad Doberan, das ergeben habe, dass die Polizei die Präsens im Ort nicht erhöhen werde. Daher plädierte Kozian für die Zustimmung zur Beschlussvorlage. So stimmten die Stadtvertreter mit zehn Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen auch für die Ausschreibung des Sicherheitsdienstes bis Ende des Jahres. Die monatlichen Kosten liegen bei 10 000 Euro.

Peter Kempe ( AfD) wies auf den Anlass des damals beauftragten Sicherheitsdienstes hin, als Hotels und Ferienwohnungen wegen des Corona-Lockdowns leer standen. Diese seien jetzt wieder belegt. „Die Kosten für den Sicherheitsdienst sind nicht vertretbar. Ich glaube nicht, dass im Winterhalbjahr, wenn es dunkel wird, sich nachts junge Leute draußen aufhalten.“

„ Einbrüche in verschiedenen Gebäuden der Ostseeallee“

Kurz vor und während des Lockdowns hatte es Einbrüche im Ostseebad gegeben. „Zwei bis drei Mal war in den Kiosk am Tennisplatz eingebrochen worden. Wir hatten Einbrüche in verschiedenen Gebäuden der Ostseeallee“, sagt Kozian. Mit dem Sicherheitsdienst habe die Stadt darauf reagiert. Mit Erfolg. „Wir haben kein Problem mit Einbrüchen, weil der Sicherheitsdienst die ganze Nacht fährt.“

Auch Schmierereien an Parkhäusern und öffentlichen Gebäude habe der Sicherheitsdienst im Blick. Die würden ausgewertet.

Sicherheitsdienst für Bad Doberan keine Option

Mit Graffiti und Vandalismus hatte auch Bad Doberan eine Zeit lang zu kämpfen. Im Juli waren beispielsweise Parkbänke auf dem Kamp zertrümmert worden, landete eine Sportkarre im Schmarlteich. „Da ist jetzt Ruhe eingekehrt“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. In Bad Doberan bestehe derzeit keine Notwendigkeit, einen Sicherheitsdienst wie in Kühlungsborn einzusetzen. „Das ist für uns keine Option“, sagt Arenz auch mit Blick auf die Kosten. Mitarbeiter des Ordnungsamtes würden sichtbar durch die Stadt gehen, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

„Ein Sicherheitsdienst ist im Parkdeck unterwegs. Der Vandalismus in der Stadt hat nachgelassen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Lediglich für das Parkdeck würde noch ein Sicherheitsdienst eingesetzt. Eine Videokamera, die jetzt angebracht werde, soll die missbräuchliche Nutzung des Parkdecks unterbinden. Dieses wird als Aufenthaltsfläche genutzt. In der Vergangenheit wurden Autos beschädigt, Graffiti gesprüht.

Von Anja Levien