Kühlungsborn und Bad Doberan: Hier können Kinder Schwimmen lernen

Kühlungsborn

Küstenkinder zieht es ins Wasser: Nach coronabedingter Pause sind die Schwimmkurse in der Region wieder gut besucht. Zwei Jahre durften keine Kurse stattfinden. „Dann haben wir angefangen und dann war zwischendurch nochmal Pause“, sagt Claudia Röpcke, Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Rerik. Die ausgefallenen Kurse nachzuholen, sei schwierig bis unmöglich. „Uns fehlen die Ehrenamtlichen und die Hallenzeiten“, sagt sie. „Wir versuchen, das abzufedern, aber wir sind ein kleiner Verein.“ Zudem sei die Ausbildung sehr zeitaufwendig. Man müsse Kurse besuchen und seinen Bildungsstand regelmäßig aktualisieren. „Aber es ist schwierig, Leute zu motivieren.“ So könne man nur den Rückstau abarbeiten.

Schwimmen lernen ab 6 Jahren

Derzeit laufen zwei Seepferdchenkurse in der Schwimmhalle des Morada-Hotels in Kühlungsborn Ost. Sie finden montags von 16 bis 17 Uhr statt. Danach gibt es dort von 17 bis 18 Uhr zwei Kurse, in denen Schwimmabzeichen von Bronze bis Gold erworben werden können. Ab 18 Uhr werden dann Juniorretter und Rettungsschwimmer ausgebildet. Im Sommer wird es in Rerik wieder ein Freiwassertraining am Strand geben, außerdem ist ein Trainingslager in den Ferien geplant.

„Seit es möglich war, machen wir das wieder“, sagt Claudia Röpcke. Es sei gut, dass die Corona-Regelungen inzwischen wieder etwas gelockert wurden. Vorher mussten die Trainer immer bei allen Kindern kontrollieren, ob sie getestet sind. Bei den meisten sei das zum Glück ohnehin in der Schule gemacht worden. „Vor Ort hätten wir das nicht leisten können.“

In die Seepferdchenkurse dürfen Kinder ab sechs Jahren einsteigen, höchstens 15 Mädchen und Jungen können pro Gruppe teilnehmen. Nach einem halben Jahr ist der Kurs beendet. „Die meisten schaffen das auch“, sagt die Vorsitzende.

Kurse bis 2023 ausgebucht

Wer in einen Kurs einsteigen will, muss allerdings Geduld mitbringen: „Ich bin ausgebucht bis September 23“, sagt sie. Es gebe allerdings eine Warteliste. „Wenn jemand sich abmeldet, kann man nachrutschen. Das macht im Moment aber keiner, weil hier in der Umgebung nichts ist, wo man sonst schwimmen lernen kann.“ Der Regionalverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes bietet Schwimmkurse für Vorschulkinder in Kitas an. „Die sind sehr begehrt“, sagt Susann Wieland, Mitglied der Geschäftsführung. Anmelden können die Eltern ihre Kinder über die Einrichtungen. In den Sommerferien ist ein Ferienlager im Dümmer geplant. Auch Susann Wieland glaubt nicht daran, dass der Rückstau im Schwimmunterricht aufgeholt werden kann. „Nur, wenn eine neue Schwimmhalle gebaut wird“, sagt sie.

Im Jahr 2021 ertranken deutschlandweit 17 Jungen und Mädchen zwischen null und zehn Jahren. Das geht aus der Jahresstatistik der DLRG hervor. Das sind sechs weniger als im Jahr davor. Unter den elf- bis 20-Jährigen gab es jedoch einen Anstieg von 26 auf 30 Todesfälle. „Die Unglücke mit so jungen Menschen sind besonders tragisch. In diesem Zusammenhang betrachten wir mit großer Sorge, dass heute immer weniger Kinder sicher schwimmen können“, sagt die DLRG-Präsidentin Ute Vogt, die deshalb langfristig mehr Heranwachsende unter den Opfern befürchtet. „Das darf auf keinen Fall passieren. Schwimmen ist eine Kulturtechnik wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Jedes Kind muss das bis zum Ende der Grundschule sicher beherrschen.“ Das sehen offenbar auch viele Eltern so. „Meist haben sie Interesse, kurz bevor die Kinder in die Schule kommen“, sagt Claudia Röpcke. Wer im Vorschulalter nicht den ersten Kurs machen konnte, dem falle es später schwerer, sagt Susann Wieland vom DRK.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Ute Vogt plädiert für mehr Schwimmbäder und mehr ausgebildetes Personal an den Schulen. Komplett gelöst werden könnte das Problem, dass nur 40 Prozent der Zehnjährigen sicher schwimmen können, so aber nicht: „Dauerhaft zu deutlich mehr sicheren Schwimmern unter den Kindern kommen wir erst, wenn der Schwimmunterricht in den Schulen wieder flächendeckend stattfindet“, sagt die DLRG-Präsidentin. Allerdings sind die Eltern trotzdem noch gefordert. „Wir haben festgestellt, dass die Kinder nach den Seepferdchenkursen nicht sicher schwimmen können. Sie brauchen eigentlich mehr Zeit“, sagt Susann Wieland. „Die Eltern müssen auf jeden Fall hinterher weiter Schwimmtraining machen.“

Von Cora Meyer