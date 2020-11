Kühlungsborn und Co. bilden Modellregion: Name gesucht

Kühlungsborn

Vor einer großen Aufgabe stehen die Touristiker und Marketingexperten unserer Region. Sie begeben sich in den kommenden zwei Jahren auf Namenssuche. Als Modellregion wollen Kühlungsborn, Bastorf, Rerik, Steffenshagen, Wittenbeck, Börgerende-Rethwisch, Nienhagen, Bad Doberan und Kröpelin den Tourismus gemeinsam entwickeln und die Region vermarkten.

Aber welchen Namen soll die Region tragen, könnte eine gemeinsame Gästekarte haben? An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste rund um Grömitz wird die Gästekarte zum Beispiel Ostseecard genannt. Der Name ist also irgendwie schon besetzt und bezieht auch nicht unbedingt Kröpelin mit ein. Eine spannende Aufgabe.

Falls Sie Ideen haben, freue ich mich auf ihre Mail an anja.levien@ostsee-zeitung.de. Vor einer ähnlichen Aufgabe stand ich zusammen mit dem Hinstorff-Verlag als es darum ging, einen passenden Titel für unser Dorfgeschichtenbuch zu finden, sodass sich alle wiederfinden. Wir haben uns für „Dorfgeschichten vom Salzhaff bis Bad Doberan entschieden.“ Ist für eine Gästekarte aber wohl zu lang.

Von Anja Levien