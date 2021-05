Bad Doberan

Zur Feier der Freiheit gibt es Gyros. „Man war so lange eingesperrt“, sagt Gustavo Cano. Deshalb gönnt er sich und seiner Begleiterin Jaqueline Döring am Sonntag ein Essen im griechischen Restaurant „Mesogios“ in Bad Doberan. Es ist der erste Tag, an dem in Mecklenburg-Vorpommern die Innen- und Außengastronomie wieder öffnen darf.

„Das Gefühl, wieder draußen sitzen zu dürfen, ist angenehm“, sagen die beiden Hamburger. Während des Lockdowns hat Karl Dräger aus Rostock häufiger Essen beim Lieferservice bestellt. Jetzt darf auch er wieder im „Mesogios“ essen. „Vom Ambiente her ist es natürlich etwas ganz Anderes“, sagt der junge Mann. „Es ist ein cooles Gefühl.“

Lockerungen: So geht es weiter Heute darf der Einzelhandel wieder öffnen. Dasselbe gilt für körpernahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel Fußpflege oder Kosmetik. Am 7. Juni sollen – Stand jetzt – Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienwohnungen für Einheimische folgen. Ab 14. Juni sollen wieder Menschen aus ganz Deutschland kommen dürfen. Allerdings will die Landesregierung nach OZ-Informationen am Mittwoch über ein Vorziehen der Öffnungen im Tourismus beraten. Pilotprojekte für Veranstaltungen sind die Schweriner Schlossfestspiele, die Klassiknacht im Rostocker Zoo, die Neustrelitzer Festspiele im Schlossgarten und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Über Öffnungsschritte für die Kultur will die Landesregierung heute beraten. Breitensport und Sport im Fitnessstudio soll ab 1. Juni wieder möglich sein.

Anlaufschwierigkeiten für Restaurantbetreiber

Um die Mittagszeit sind in dem Restaurant in Bad Doberan noch viele Tische frei – drinnen und draußen. „Die Leute sind noch vorsichtig“, glaubt Kostas Paraskevas, der das „Mesogios“ führt. Bislang darf nur drinnen sitzen, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, vollständig geimpft oder genesen ist. Alle anderen muss der Chef auf die Plätze im Außenbereich verweisen. „Das ist schon hart, wenn es Leute sind, die man zum Teil seit neun Jahren kennt. Aber wir machen die Regeln nicht und wir müssen uns daran halten“, sagt der Gastronom. Die meisten Gäste hätten jedoch zum Glück Verständnis.

Es sei nicht ganz einfach gewesen, rechtzeitig zum Start an ausreichend Ware zu kommen. Bei vielen Produkten war über die Monate des Lockdowns die Haltbarkeit abgelaufen und sie mussten entsorgt werden. Kostas Paraskevas musste bei verschiedenen Großmärkten anrufen. „Und ein paar Sachen haben wir einfach nicht gekriegt“, sagt er. Hinzukommt, dass alles eindeutig teurer gewesen sei. Der Gastronom hat die Zeit der unfreiwilligen Schließung mit einem Lieferdienst überbrückt, den er vorerst auch beibehalten will. Trotzdem: „Egal, wie viel Mühe du dir gibst, es ist nicht das Gleiche wie auf dem Teller.“

Riesenrad dreht sich wieder

Auch wenn es jetzt wieder ginge: Antje Stritzke zieht es noch nicht sofort wieder ins Restaurant. Sie ist mit ihrem Mann und den beiden Kindern zu Besuch bei ihren Eltern in Kühlungsborn. Einen Café-Besuch kann sich die junge Frau aber durchaus vorstellen. „Wenn man draußen sitzt und genügend Abstand einhält.“

Das Riesenrad und das Trampolin stehen auf dem Baltic-Platz in Kühlungsborn. Quelle: Cora Meyer

Antje Stritzke freut sich darüber, dass das Riesenrad auf dem Baltic-Platz in Betrieb gegangen ist. Es war schon vor einiger Zeit aufgebaut worden, die Betreiber durften aber jetzt erst öffnen. Nebenan steht auch ein Trampolin, in einem Pagodenzelt werden Zuckerwatte, Lebkuchenherzen und andere Naschwaren verkauft. „Es ist schön, dass was für die Kinder passiert“, sagt ihre Mutter Elke Göritz aus Kühlungsborn. Das sei ihr wichtiger als essen gehen zu können. Sie ist ganz froh, dass das Wetter am Pfingstsonntag bewölkt war. „Sonst wäre es voller gewesen.“ So aber verteile sich alles gut.

Volle Eisdielen und Parkplätze

Viele Restaurants blieben in Kühlungsborn vorerst geschlossen, weil sie auf Reiseverkehr angewiesen sind. Der ist voraussichtlich erst in ein bis zwei Wochen wieder erlaubt. Trotzdem war der Übergangsparkplatz auf der Wiese hinter dem Bootshafen am Pfingstsonntag voll mit Fahrzeugen aus der näheren und weiteren Umgebung. Das Wetter und das lange Wochenende zogen offenbar zahlreiche Besucher in das Ostseebad. Vor den Eisdielen an der Seebrücke und in der Strandstraße bildeten sich lange Schlangen. Und eine Gruppe Trabi-Fans nutzte den Sonntag für eine gemeinsame Ausfahrt inklusive Pause an der Galopprennbahn in Heiligendamm.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tanzen auf der Wiese

Hinter der Villa Baltic in Kühlungsborn versammelte sich – wie jeden Sonntag üblich – eine Gruppe zum gemeinsamen „Jerusalema“-Tanz. Im Anschluss standen die Teilnehmer noch in Grüppchen zusammen und spielten etwas Musik. Der Song „Macarena“ fand viele spontane Mittänzer unter den Passanten. „Beim Tanzen spüren die Menschen ein bisschen Freiheit“, sagt Birgit Fernholz. Sie und ihr Mann Frank kommen regelmäßig zum „Jerusalema“-Tanz auf den Baltic-Platz. „Wir wollen nicht nur das Negative von der Corona-Zeit in Erinnerung behalten.“

Im Anschluss haben sie es sich mit Picknick-Tisch und Stühlen am Rande der Wiese bequem gemacht – in weitem Abstand zu den anderen Teilnehmern. Ein Besuch im Restaurant ist für sie vorerst kein Thema. „Wir haben alles dabei“, sagt Frank Fernholz und deutet auf seine Kühlbox.

Von Cora Meyer