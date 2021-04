Kühlungsborn

Sie sorgen sich um ihre Schützlinge. Deshalb haben drei Trainer von Fußball-Jugendmannschaften aus Bad Doberan und Kühlungsborn jetzt einen offenen Brief an die Politik geschrieben. „Die Lockdowns und Verbote der jetzigen Form sind weder fair noch effektiv. Sie verhindern die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die versäumten Entwicklungsphasen können anders als Schulstoff nicht nachgeholt werden“, heißt es darin. „In dem Schreiben weisen wir darauf hin, was widersprüchlich an den derzeitigen Regelungen ist“, sagt Johannes Niemann aus Kühlungsborn, einer der Verfasser.

„Einige Kinder unserer Mannschaften besuchen die 6. Klasse, einige die 7. Klasse. Da laut Corona Landesverordnung MV der Trainingsbetrieb an den täglichen Präsenzunterricht gekoppelt ist, dürfen derzeit nur die Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 6 trainieren. Wie soll man einer Mannschaft erklären, dass nur die Sechstklässler, aber nicht die Siebtklässler trainieren dürfen, obwohl sie eine Mannschaft sind?“, heißt es in dem Brief. „Ähnlich sieht es bei den Zehntklässlern aus. Die Realschüler dürfen trainieren, Gymnasiasten jedoch nicht.“

Im Jahr 2020 seien von den Vereinen Hygienekonzepte ausgearbeitet worden. Ausbrüche habe es bislang nicht gegeben. Im Oktober und November 2020 durften Kinder und Jugendliche trotz steigender Zahlen Sport treiben. „Wieso jetzt nicht mehr?“ Es gebe keine Datenbasis aus der folge, dass Sport im Freien ein Infektionstreiber sei, schreiben die Jugendtrainer. „Hier wird auf pure Vermutung etwas verboten.“ Während sich die Kinder und Jugendlichen in den Städten auch in größeren Gruppen ohne Abstand und Masken treffen könnten, sei auf dem Vereinsgelände die Kontaktverfolgung sichergestellt.

„Schuljahr 2020/21 ist gescheitert“

Es geht den Verfassern aber nicht nur um den Sport. „Die Gespräche, die wir mit den Kindern und Jugendlichen unserer Mannschaften in letzter Zeit führen, machen uns sehr nachdenklich. Bei einigen haben wir den Eindruck, dass auch der Kontakt zur Schule immer loser wird. Die Probleme betreffen also die ganze Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen.“ Die ungeschönte Wahrheit sei, dass sich ihre soziale Welt auflöse. „Die Lebensweise wird stattdessen einsam, bewegungsarm und von digitalem Medienkonsum bestimmt.“ Zudem sei das Schuljahr 20/21 gescheitert. „Es ist nicht mehr möglich, den ganzen Lernstoff zu vermitteln, der vorgesehen ist.“

Unterstützung für das Schreiben aus ganz MV

Nötig seien faire, sinnvolle und wirksame Maßnahmen, wenn nichts anderes gegen das Coronavirus helfe. „Wir brauchen aber genau so dringend auch Ideen, wie sich unsere Kinder und Jugendliche trotzdem gesund entwickeln können.“ Sowohl der Infektionsschutz als auch die Kinder und Jugendlichen würden dabei gewinnen.

Um die 100 Unterstützer – darunter auch Eltern – und andere Vereine aus ganz MV haben sich jedoch bereits gemeldet und unterstützen das Anliegen. „Auch der Bürgermeister von Bad Doberan, Jochen Arenz, steht hinter uns“, sagt Johannes Niemann. Er und einige Mitstreiter wollen den Brief am Samstag in Kühlungsborn öffentlichkeitswirksam an Justizministerin Katy Hoffmeister übergeben. Auch die Bürgermeister von Kühlungsborn und Bad Doberan wollen mit dabei sein. Die Verfasser hoffen auf eine Rückmeldung. „Mal gucken, was die zuständigen Stellen zu uns sagen, gerne auch in einem Gespräch“, sagt der Jugendtrainer.

Modellprojekt des Sportbundes liegt auf Eis

Von Montag an machen sowohl die Sportvereine als auch die Schulen und Kitas wohl wieder eine Rolle rückwärts. Wegen der aktuellen Infektionslage schließen die Kitas in MV ab Montag, für die Schulen gibt es ähnliche Pläne. Das bedeutet vorerst auch wieder das Aus für den Kinder- und Jugendsport in den Vereinen. Individualsport soll jedoch weiterhin innerhalb des eigenen Hausstands oder mit zwei Personen im Freien möglich sein.

„Wir haben uns gefreut, dass wir die drei Wochen aufmachen durften“, sagt Andreas Jahncke, Vorstandsvorsitzender des Doberaner Fußball-Clubs. Das habe eine große Bedeutung gehabt. „Die Kinder waren ganz heiß darauf, miteinander zu kicken. Sie wollten sich bewegen, toben und ihre Freunde treffen. Das war schön anzusehen.“ Der Kreissportbund Rostock plane zwar ein ein Modellprojekt für Sport im Freien. Wegen der aktuellen Situationen sind solche Projekte allerdings derzeit nicht umsetzbar.

Von Cora Meyer