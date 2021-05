Kühlungsborn

Urlaub an der Ostsee statt in den Bergen: Kühlungsborner Hoteliers wünschen sich, dass auch nach Mecklenburg-Vorpommern bald wieder Touristen kommen dürfen. Interessiert blickt man hier nach Schleswig-Holstein, wo das unter strengen Auflagen bereits möglich ist. Nun hat auch Bayern angekündigt, kurz vor Pfingsten wieder Hotels und Ferienwohnungen öffnen zu wollen.

„Wenn es dort funktioniert, sollte man es hier auch machen“, sagt Reiner Kukeit, Inhaber der Appartementvermittlung „Zimmer am Meer“. „Auch wenn es schief gehen könnte.“ Auf der anderen Seite glaube er, dass die Öffnung generell etwas zu früh käme. „Das mit den neuen Varianten stimmt mich etwas nachdenklich.“ Und die Hälfte der Zugeständnisse seien ohnehin nur Wahlkampf.

Wechselnde Regelungen irritieren Gäste

„Wir würden gerne aufmachen und wir wären bereit“, sagt Reiner Kukeit. Anfragen gebe es nach wie vor viele. Immer wieder auch von Menschen, die die aktuell geltenden Verordnungen nicht richtig kennen. „Wobei ich die Leute inzwischen auch verstehen kann, bei dem ganzen Hin und Her.“

Thies C. Bruhn, Direktor des Grand Hotels in Heiligendamm, war selbst auf Sylt, um sich die Situation anzusehen. „So werden wir das auch bei uns umsetzen.“ Er hofft, dass das Grand Hotel bald wieder öffnen darf. „Wir sind gut vorbereitet und werden aufpassen, dass sich unsere Mitarbeiter und Gäste an die Regeln halten.“ Neidisch auf die Kollegen in Bayern und Schleswig-Holstein sei er nicht. „Wenn sie niedrigere Inzidenzen haben, sollen sie öffnen.“ Thies C. Bruhn ist optimistisch. „Die Saison wird wunderbar laufen. Wenn wir wieder aufmachen dürfen, wird das Hotel innerhalb von zwei Tagen voll sein.“ Der Direktor des Grand Hotels hofft nun, dass es in Mecklenburg-Vorpommern schnell mit dem Impfen vorangeht.

Wettbewerbsnachteil für MV

„Wir alle brauchen jetzt eine Öffnung“, sagt Anne-Kathleen Jacob vom „Hotel am Strand“ in Kühlungsborn. „Kontrolliert und mit Regeln, die man durchhalten und nachprüfen kann. Und dann hoffe ich, es funktioniert so, wie es letztes Jahr aus meiner Sicht auch schon gut funktioniert hat.“ Ihrer Ansicht nach hat Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr die Zeit für wochenlange Modellprojekte. „Wir müssen mit den Erkenntnissen aus Schleswig-Holstein arbeiten“, sagt sie.

Gegenüber dem Nachbarbundesland gerate MV ins Hintertreffen: „Dass wir so restriktiv sind, ist auf der einen Seite sicher und gut, auf der anderen haben wir dadurch aber auch einen echten Standortnachteil“, sagt Anne-Kathleen Jacob. „Denn die Leute, die in Deutschland Urlaub machen wollen, die buchen jetzt und sie buchen da, wo sie sicher sein können. Und das ist eben im Moment eher in Schleswig Holstein.“ Anfragen gebe es zwar nach wie vor auch im Hotel am Strand. „Aber momentan sicher nicht so viele wie bei den Kollegen in Schleswig-Holstein.“ Und dabei sei Kühlungsborn mit seinem Corona-Testzentrum am Ortseingang bereits gut für eine Öffnung gerüstet. „Da sind wir mit der Lage und der Dimensionierung absolut richtig aufgestellt.“

Öffnung braucht Vorbereitung

Die aktuelle Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern gilt bis zum 22. Mai. Danach, ab dem 23. Mai, plädieren Dehoga und Tourismusverband für eine schrittweise Lockerung der Vorschriften. Eine vollständige Öffnung des Tourismus wird mit Beginn der Sommerferien am 19. Juni angestrebt.

Es sei wichtig, dass die Politik den Hoteliers einen gewissen Vorlauf zugestehe. „Man kann nicht für in drei Tagen planen“, sagt Anne-Kathleen Jacob. „Wir haben die gleiche Situation wie letztes Jahr. Die Lieferanten haben auch jetzt keine vollen Lager.“ Und auch Reiner Kukeit verweist darauf, dass ein Großteil der Eigentümer der Ferienwohnungen, die er vermittelt, noch keine Jahresreinigung durchgeführt hätten.

„Der Kuchen ist groß genug“

Dass die vorzeitige Öffnung in anderen Bundesländern ein Nachteil für MV ist, glaubt Thies C. Bruhn nicht. „Ich glaube, der Kuchen ist so groß, dass jeder davon was abbekommt“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass die, die nach Bayern fahren, ohnehin nach Bayern wollten. Ich habe so viele loyale Stammgäste, die werden definitiv nicht dorthin fahren.“

Ähnlich sieht es auch Reiner Kukeit. Nur weil andere bereits öffnen dürften, seien die Quartiere in Kühlungsborn und Umgebung ja nicht abgehängt. „So viele Kapazitäten gibt es nicht, dass die anderen Länder alles auffangen könnten“, sagt er. „Es gibt mehr Reisewillige, als wir zusammen aufnehmen können.“

Von Cora Meyer