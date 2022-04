Rerik

Seit Dienstag liegt die „Skorpion“ wieder im Wasser. Joachim Bobermien ist froh darüber. Er bereitet das Boot im Bootshafen Kühlungsborn gemeinsam mit einem Freund für die Saison vor. Auch viele andere Eigner lassen dort in diesen Tagen ihre Boote von einem Kran ins Wasser haben. Die „Skorpion“ hat den Winter auf dem Hafenvorplatz verbracht, dann wurde die Außenhaut im Dock poliert. Bevor der 17 Meter hohe Mast aufgestellt werden kann, brauchen sie allerdings Windstille. „Um auf Tour zu gehen ist es uns aber noch zu kalt“, sagt Joachim Bobermien.

Auch Rüdiger Rossmann hat gut zu tun. Seine „Rosa“ wurde vor zwei Wochen eingekrant, der Mast steht schon wieder. Jetzt richtet der Bad Doberaner das Boot innen wieder her und macht alles sauber. „Die Arbeit ist schon da“, sagt er. „Das sieht nachher keiner, wenn man hier auf dem Boot sitzt.“ Rüdiger Rossmann hofft ebenfalls auf besseres Wetter. Er hofft, dass er nach Ostern zum ersten Mal rausfahren kann.

Der Bootshafen in Kühlungsborn ist zu Beginn der Saison noch relativ leer. Quelle: Cora Meyer

Segelvereine machen sich bereit

Auch die Sportsegler freuen sich auf die Saison. „Wir sind startklar“, sagt Martin Wegner-Repke, Vorsitzender des Seglervereins Alt Gaarz in Rerik. Die Kinder und Jugendlichen hatten schon ihr erstes Training. „Die fangen jetzt an, obwohl es noch relativ kalt ist. Aber für die Kinder spielt das keine Rolle“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Der Drang aufs Wasser sei unfassbar hoch. „Segeln war trotz Corona-Einschränkungen immer möglich. Man konnte raus und das Haff besegeln. Dann war relativ schnell Dänemark offen, das ist sowieso unser Revier“, sagt Martin Wegner-Repke. „Der Sommer letztes Jahr war phänomenal. Der Boom war enorm hoch.“ Freie Liegeplätze gebe es entlang der Küste kaum noch. „Wir nehmen neue Anträge nicht mal mehr entgegen.“

Um die 200 Mitglieder hat der Verein und er verfügt über 120 Liegeplätze. Die meisten davon sind belegt, einige werden für Gastlieger freigehalten.

Segeln als Alternative zur Fernreise

Martin Wegner-Repke glaubt, dass dieser Boom anhält. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zurückgeht“, sagt er. „Zum einen ist es ein toller Sport und eine tolle Freizeitbeschäftigung.“ Außerdem sei Segeln eine Alternative zum Wegfahren. In der Pandemie hätten sich viele ein Boot gekauft, statt ins Ausland zu fliegen. „Man steigt auf und ist im Urlaub.“ Deshalb gebe es an der Küste auch so gut wie keine Gebrauchtboote mehr.

Im Oktober kommen die Boote aus dem Wasser. Bevor vor Ostern wieder angesegelt werden kann, ist einiges zu tun. „Das Wichtigste ist das Unterwasserschiff“, sagt Martin Wegner-Repke. „Das Antifouling wird jedes Jahr erneuert, damit sich keine Pocken anlagern, die Technik wird gecheckt, die Masten, die Wanten.“ Außerdem würden die Boote gereinigt und auf Brüche und Materialermüdung untersucht. Defekte Teile würden über den Winter ausgetauscht. „Viele bauen auch im Schiff.“ Für sie sei es wie ein zweites Zuhause, da sei viel zu tun, alles was bei einem Haus auch anfalle. „Da wird dann auch mal ein Klo gewechselt oder Holzarbeiten gemacht.“

Kinder und Jugendliche legen schon los

Auch in Kühlungsborn geht die Saison langsam los. „Wir haben letztes Wochenende unseren Liegeplatz am Strand in Kühlungsborn West hergerichtet“, sagt Christoph Müller, Vorsitzender des Segelclub Kühlungsborn. Die Boote der Kinder und Jugendlichen seien parallel fertig gemacht worden. „Diese Woche kommen sie raus. Danach sind die Erwachsenen dran.“ Traditionell soll Anfang Mai angesegelt werden.

Drachensegel-WM wird nachgeholt Auch auf Wettbewerbe bereiten sich die Kühlungsborner Segler wieder vor. „Unser größtes Highlight ist die WM im Drachensegeln“, sagt Christoph Müller. Der Segelclub Kühlungsborn ist Ausrichter, letztes Jahr musste das Sportereignis wegen Corona aber abgesagt werden. Bisher seien für den Wettbewerb vom 12. bis 17. Juni knapp 30 Teams gemeldet. „Wir rechnen mit etwa 60, viele entscheiden sich relativ spontan“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Am Strand sind noch Plätze frei

„Die Yachtsegler machen schon seit geraumer Zeit ihre Boote fertig“, sagt Christoph Müller. Sie liegen im Bootshafen. Auch dort sind Liegeplätze knapp. Im Segelclub gibt es aber auch Strandsegler, die über den Strand in Kühlungsborn West ins Wasser gehen. „Auf unserem Pachtgelände am Strand, wo die Boote liegen, sind noch Plätze vorhanden“, sagt der Vorsitzende. Neue Mitglieder seien herzlich willkommen. Zu Pfingsten ist wieder ein Schnuppersegeln geplant. „Aber wer es probieren möchte, kann jederzeit zu uns kommen.“

Organisiertes Vereinsleben fand wegen Corona in den vergangene Monaten kaum statt. „Wir haben Anfang des Jahres mit dem Hallentraining angefangen“, sagt Christoph Müller. „Zudem habe ein Mitglied ein Online-Sportprogramm für Segler entwickelt, an dem jeder von zu Hause aus teilnehmen konnte. „Das wurde gut angenommen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in Kühlungsborn sind die Boote bereit für den Saisonstart. Die größten Reparaturen seien erledigt, jetzt werde höchstens noch ein bisschen aufpoliert. „Nach dem Maststellen oder -kranen kommen nur noch Kleinigkeiten“, sagt Christoph Müller. „Wir wollen ja aufs Wasser. Wir wollen nicht reparieren, wir wollen segeln.“

Von Cora Meyer