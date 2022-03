Kühlungsborn und Rerik: Fischbrötchen werden teurer

Kühlungsborn

Die gute Nachricht zuerst: Einheimische und Urlauber dürfen sich auch in diesem Jahr in Kühlungsborn und Rerik ein Fischbrötchen schmecken lassen. Die schlechte Nachricht: Sie müssen dafür vermutlich tiefer in die Tasche greifen. Grund sind die begrenzten Fangmengen für Hering und Dorsch in der Europäischen Union.

„Alles wird teurer“, sagt René Möller, Chef des beliebten Imbiss „Kühlungsborner Fischbrötchen“ in der Strandstraße. Noch kosten die Fischbrötchen bei ihm 3 Euro. „Aber wir erhöhen dieses Jahr auf 3,50 Euro.“ Das sei allerdings der normale Stand, den einige Mitbewerber schon seit einigen Jahren hätten. „Da kommen wir jetzt erst hin.“

Ein bis zweimal in der Woche bekommt er frische Ware. „Wir beziehen unseren Fisch aus Hamburg vom Großmarkt“, sagt René Möller. Dieser kommt meist aus Norwegen. Matjes, diverse Räucherspezialitäten und Backfisch bietet er im Brötchen an.

Der Gastronom fragt sich, ob die Begrenzung der Fangmenge sinnvoll ist. „Ich bin auch Angler und auf die wird es immer geschoben“, sagt er. Letztlich müssten alle darunter leiden, dass sich einige nicht an die Regeln hielten, zu viel fischten – und deshalb die Fangquoten weiter reduziert würden. Das sei bedauerlich.

Der steigende Dieselpreis spielt für René Möller noch keine Rolle – zumindest in der Anlieferung der Ware. Durchaus aber für die Mitarbeiter, die von außerhalb zur Arbeit kommen müssten. „Für die führen wir jetzt Benzingeld ein“, sagte René Möller. „Wir versuchen alles, um sie zu unterstützen.“

Fischer brauchen andere Erwerbsquellen

Auch auf dem Fischereihof Never in Rerik werden die Fischbrötchen vermutlich teurer. Fischer Maik Never rechnet mit etwa 50 Cent. Allerdings: „Wir fangen erst am 4. April wieder an. Ich habe noch nicht kalkuliert.“ Seinen Räucherfisch macht er selbst, den Heilbutt bezieht der Fischer vom Großhandel in Rostock. Außerdem ist Maik Never, der selbst mit dem Fischerboot auf Salzhaff und Ostsee unterwegs ist, Mitglied einer Erzeugergemeinschaft in Wismar. Von dort bezieht er unter anderem den Matjes für seine Fischbrötchen.

Als Berufsfischer betreffen ihn die neuen Quoten ganz direkt: „Wir dürfen Dorsch nur noch als Beifang fangen. Zehn Prozent der Quote sind noch übrig, beim Hering ist es die Hälfte“, sagt er. Lohnt es sich dann überhaupt noch, rauszufahren? „Man muss ja irgendwas machen. Ich bin seit 35 Jahren Fischer, man hört ja nicht einfach so auf.“ Von der Fischerei allein könne man jedoch nicht mehr leben. Maik Never hat nebenbei noch eine kleine Räucherei, seine Frau vermietet ein paar Ferienwohnungen. Seit zwei Jahren gibt es auf dem Fischereihof auch Fischbrötchen.

Zulieferer erhöhen Preise

Die Neue Nottorf Räucherfisch-Manufaktur in Kühlungsborn ist von den neuen Fangquoten nicht direkt betroffen, sagt Standortleiter Thomas Flossbach. Dort werden vor allem Lachs, Makrele und Forelle verarbeitet. „Für die Angler und die Angelindustrie ist das natürlich tragisch“, sagt Thomas Flossbach. Mit gestiegenen Kosten hat die Neue Nottorf aber auch zu tun. Grund sind die gestiegenen Benzinpreise. Auch die Produktion von Verpackungsmaterialien aus Kunstsoff sei erdölabhängig. „Natürlich verteuert sich alles“, sagt Thomas Flossbach. „Und eine Fischfrikadelle wird zur Delikatesse. Denn wie wollen sie die frittieren ohne Öl?“ Um acht bis 20 Prozent hätten die Zulieferer ihre Kosten erhöht. „Wir müssen das weitergeben“, sagt Thomas Flossbach. Allerdings könnten die Kunden – bei der Neuen Nottorf ist das vor allem der Fischhandel – die Preise kaum noch bezahlen. „Deshalb versuchen wir, intern einzusparen, auch im Personalbereich.“

Fangquote seit Jahren reduziert

Die EU-Länder haben sich im Oktober vergangenen Jahres geeinigt, die Fangquote für deutsche Fischer beim Hering auf 435 Tonnen im nächsten Jahr zu reduzieren. Noch drastischer wird die Fangquote beim Dorsch auf 104 Tonnen abgesenkt. Und selbst diese Mengen der sogenannten Brot- und Butterfische dürfen nicht mehr gezielt gefischt werden. Bereits in den vergangenen Jahren waren die Fangquoten für den westlichen Hering immer weiter reduziert worden. Seit 2017 sanken sie um 94 Prozent. Auch für die Freizeitfischer gelten erhebliche Einschränkungen. Außerhalb der Schonzeit darf täglich nur noch ein Dorsch gefangen werden.

Von Cora Meyer