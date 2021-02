Rerik/Kühlungsborn

Die Tourismusbranche im Land hofft auf einen Neustart mit Beginn der Osterferien Ende März. Auch Anbieter von Erlebnistouren in Rerik und Kühlungsborn bereiten sich vor. Sie warten auf das Ende des Lockdowns, um den Urlaubern Orte zu zeigen, die sie vielleicht noch nicht auf der Agenda hatten.

„Ich hoffe, dass Ostern wieder die ersten Urlauber in der Region sind und ich die ersten Touren anbieten kann. Das wäre für mich dann fast ein normaler Saisonstart“, sagt Herbert Bannow, der hauptsächlich in der Saison Kutschfahrten auf die Halbinsel Wustrow anbietet. Die letzte Fahrt mit Gästen führte der 56-Jährige am 30. Oktober durch. „Dann war die Saison ohnehin zu Ende.“ Vereinzelte Kutschfahrten auf Bestellung bei passender Wetterlage wären zwar auch grundsätzlich im Winter möglich. Aber das hatte sich mit dem Beginn des Teillockdowns Anfang November dann erledigt.

Mit der Pferdekutsche auf die Halbinsel Wustrow

Seit drei Jahren bietet Herbert Bannow die Kutschfahrten nach Wustrow an. Über die einst von den Nazis für militärische Zwecke ausgebaute und nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetarmee besetzte Halbinsel hat der gebürtige Reriker seinen Gästen einiges zu erzählen. Bis zu dreieinhalb Stunden dauert eine solche Tour. Interessenten müssen sich vorher telefonisch anmelden. 18 Gäste passen normalerweise auf den Wagen. „Durch Corona durften es nach dem Hygienekonzept dann aber nur noch halb so viel sein“, berichtet Bannow.

Dennoch sieht er keinen Grund, sich zu beklagen. „Die vergangene Saison ist trotzdem gut gelaufen, das Interesse der Urlauber an Wustrow-Touren war sehr groß“, sagt der Unternehmer. Damit die Pferde nicht zu sehr beansprucht werden, tauscht er die Gespanne regelmäßig aus. Vier süddeutsche Kaltblüter ziehen abwechselnd und jeweils zu zweit die Kutsche. Sie gelten als sehr genügsam und völlig unaufgeregt und sind damit ideale Pferde für den Publikumsverkehr. Ein großer Aufwand wäre für die Vorbereitung der ersten Fahrt nicht erforderlich. Wenn es endlich wieder losgehen kann, wird einfach angespannt.

Radtouren in die Umgebung von Kühlungsborn

Ganz so bequem wie Bannows Kutschfahrtgäste haben es Urlauber, die mit Peter Schult auf Erlebnistour gehen, nicht. Sie müssen auch selbst etwas dafür tun. Denn der Store-Manager des Kühlungsborner Unternehmens „Drahtesel“ bietet unter dem Label „Ostseebiking“ Radtouren ins Umland des Ostseebades an. Dazu zählen Rundfahrten mit Ausflugscharakter, sogenannte Soft-Aktivtouren, ebenso wie Aktivetouren, bei denen die Teilnehmenden sportlich stärker gefordert sind.

Alle Strecken, sind in der aktuellen Wander- und Radwanderkarte „Ostseeküste um Kühlungsborn“ eingetragen. „Schöne Aussichten“ – so heißt die etwa 28 Kilometer lange Familien-Panoramatour. Sie führt vom Treffpunkt am Haus des Gastes in Kühlungsborn in den Stadtteil West. Dann geht es weiter bis nach Bastorf und von dort über Wittenbeck nach Heiligendamm. „Die Länge der Route ist aber kein Muss. Sie kann auf Wunsch der Gäste auch gekürzt werden“, erklärt Peter Schult.

Der Kühlungsborner Peter Schult (48) bietet verschiedene Radtouren an Quelle: privat

Er selbst steigt bei seinen Touren aufs sportliche Mountainbike, aber er schickt auch keine Teilnehmer weg, die mit dem E-Bike erscheinen. „In solchen Fällen teile ich dann die Reihenfolge ein. Würden die E-Biker ständig weit vor der Gruppe fahren, könnte das andere motivieren“, weiß der Radexperte.

Interessantes erleben die Radtouristen bei der Guts- und Herrenhäusertour, die über mehrere Dörfer ins Hinterland der Ostseeküste führt und rund 50 Kilometer lang ist. „Das ist eine der attraktivsten Touren, auch weil sie zeigt, wie schön es in der sogenannten zweiten Reihe ist. Selbst Einheimische, die an dieser Tour teilnehmen, kommen an Orte, die sie vorher gar nicht kannten“, sagt Peter Schult.

Zulauf bei den Aktivtouren

Einen Zulauf verzeichnete er in den vergangenen Jahren bei den sportlichen Touren. „Wenn es mit dem Mountainbike in die Kühlung geht, dann werden an Rad und Fahrer hohe Anforderungen gestellt. Das ist eher etwas für Fortgeschrittene“, erläutert der 48-Jährige. Für die Hauptsaison sind bei ihm schon etliche Buchungen für Radtouren eingegangen, die meisten davon für Aktivtouren.

Ob Peter Schult dann auch schon in den Osterferien erste Radtouren mit Gästen unternehmen kann, hängt zum einen von der weiteren Entwicklung rund um die Pandemie und zum anderen vom Wetter und den äußeren Bedingungen auf den Strecken ab.

Info: www.ostsee-biking.de

Von Rolf Barkhorn