Heiraten in Corona-Zeiten? Das geht! Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, gelten jedoch auch hier strenge Auflagen. Wir erklären, worauf sich Paare beim Gang vor den Altar einstellen müssen und wo es dafür überhaupt noch freie Termine gibt.

Im Doberaner Standesamt weiterhin viele Hochzeiten

In Bad Doberan ließen sich Paare auch von der ersten Corona-Welle nicht vom Ja-Wort abhalten, wie die Standesbeamtin Eva-Maria Schmidt bekannt gab. „Viel wurde nicht abgesagt.“ Jetzt heiraten vor allem die Einheimischen, weil Auswärtige keine Unterkünfte bekommen. Die Tendenz sei kaum rückläufig in der Münsterstadt. Es gibt noch freie Termine, vor allem in der zweiten Jahreshälfte – „aber nicht mehr viele“, sagt die Standesbeamtin. Bis in den Oktober hinein ist das Standesamt gut gebucht. Die Sonnabende sind dünn gesät, da gibt es kaum noch Kapazitäten.

In Satow wollen sich viele Paare auch jetzt das „Ja“-Wort geben

Auch in Satow wird weiterhin geliebt und geheiratet. Alle Standesämter müssen sich an die Landesverordnung halten. „Die besagt: maximal zehn Personen. Kinder unter 14 nicht mitgezählt. Und natürlich Mund-Nasen-Schutz für alle während des formalen Trauakts, außer Kinder bis zwölf Jahre“, erklärt Standesbeamtin Brigitte Scheel. Nur das Brautpaar dürfe den Schutz abnehmen, „damit ich auch klar das Ja hören kann.“ Und der traditionelle Kuss nach dem Unterschreiben der Urkunde, der sollte schließlich auch ein Vergnügen sein.

„Im vergangenen Jahr hatte ich an die 60 Anmeldungen. Davon habe ich 54 durchgeführt. Sechs wurden auf dieses Jahr verschoben“ sagt sie. Zwei Drittel der Heiratswilligen sind Einheimische. Den meisten sei es egal, dass sie wegen Corona Einschränkungen hätten. „Man macht das ja nicht wegen der Freunde oder der Verwandtschaft, sondern weil man sich liebt“, sagt die Standesbeamtin. „Und sie sind der Meinung, dass eine Feier nachgeholt werden kann.“

Kühlungsborn ist fast ausgebucht

Im Ostseebad hat Ilona Buchwald die schöne Aufgabe Paare zu trauen. „Die meisten verschieben ihren Termin, auch wegen der fehlenden Unterkunfts-Möglichkeiten. Immerhin haben wir 75 Prozent Auswärtige, die hier heiraten wollen“, sagt sie. Dennoch ist das Standesamt in Kühlungsborn so gut wie ausgebucht. Nur minimal sei noch etwas machbar. „Aber ich hatte dieses Jahr schon ein Paar, dass sein Auto um 4 Uhr früh vom Schnee befreite, um dann von Sachsen-Anhalt nach Kühlungsborn zu fahren, und nach der Heirat wieder nach Hause“, berichtet sie.

Neubukow: Viele Paare warten

Melanie Radler ist die Standesbeamtin im Standesamt Neubukow-Salzhaff. „Wir können noch Termine vergeben“, sagt sie. „Im Allgemeinen ging die Zahl der Hochzeiten jedoch zurück. Die Brautpaare warten jetzt lieber ab, ob die Regierung die Corona-Bedingungen im März lockert.“

Es hänge mehr daran als nur die Unterschrift im Standesamt. „Die Frisöre haben noch geschlossen, einen Brautstrauß würden Paare zwar bekommen, aber eine Schneiderin für das Brautkleid nicht.“ Die meisten Bräute möchten kein Kleid aus dem Internet. „Das Anprobieren, der Zauber, der darin liegt, es in einem Brautmoden-Geschäft auszusuchen, den vermissen sie“, weiß die Standesbeamtin.

Im April und Mai hat sie viele Termine im Kalender, die im vergangenen Jahr angemeldet wurden. Der Mai sei sehr stark gebucht, der Juli auch. „Vereinzelt gibt es aber noch Termine“, sagt Melanie Radler.

Kröpelin: Größere Hochzeiten sind beliebt

In Kröpelin verzeichnet die Standesbeamtin Marion Treichel weniger Anmeldungen in diesem Jahr. „Die Brautpaare sind zögerlich“, sagt sie. „Bei uns finden sonst viele groß geplante Hochzeiten auf den Außenstellen statt. Im vergangenen Jahr mussten sie abgesagt werden, weil nur ein kleiner Rahmen erlaubt war, so wie jetzt auch.“ Möglich ist das Heiraten dort dennoch. „Wir haben noch freie Termine. Nur im Juli und August wird es langsam knapp.“

Hochzeitsbranche in den Startlöchern

Die Hochzeitsbranche musste sich anpassen. Fotografen dürfen arbeiten, aber andere Unternehmen haben es schwieriger. „Ostseeblüte-Eventfloristik“ heißt das Unternehmen von Jeanine Pusch. „Die Brautpaare stehen in den Startlöchern“, sagt sie. Es wird gewartet, dass wieder groß gefeiert werden darf. „Das Planen für mich ist schwierig, weil ich auf ihr ‚Go‘ warten muss.“ Wöchentlich kommen dennoch drei bis fünf Anfragen nach Hochzeitsfloristik rein. „Vieles wurde von 2020 auf dieses Jahr verschoben“, sagt Jeanine Pusch.

Der Videograf Björn Fischer ist gut gebucht. „Vor allem im Juli, August, September und Oktober. Viele verschoben von 2020 in dieses Jahr“, sagt er. „Mai und Juni sind verhalten, weil die Paare abwarten, wie die Entwicklung wegen Covid sein wird.“ Ein paar freie Termine hätte er jedoch noch in allen Monaten. Er hofft, dass alle Buchungen stattfinden können. „Denn Fotos von dem großen Tag zu haben ist zwar schön, aber alles in einem emotionalen Film festhalten zu können, ist noch mal etwas anderes.“

Von Sabine Hügelland