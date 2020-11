Wittenbeck

Das Salz liegt im Silo, die Fahrzeuge stehen bereit: Die Winterdienste in der Region könnten loslegen. „Wir sind natürlich vorbereitet, wenn morgen 20 Grad Kälte sind“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Ich spekuliere nicht darauf, dass durch den Klimawandel kein Eis und Schnee kommt.“ Das tut auch Dirk Stübs, Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Wittenbeck, nicht. „Wir müssen auf der sicheren Seite sein, damit die Leute auch zur Arbeit kommen“, sagt er. In die Glaskugel gucken könne er leider nicht, aber „es kann ja sein, dass doch mal ein richtiger Winter kommt.“

Was macht der Winterdienst?

Er hält die Straßen frei von Eis und Schnee. „Wir sind nicht nur für Extreme, sondern auch für normales Wintergeschehen zuständig“, sagt Andreas Wegener, Leiter des Bauhofes in Kühlungsborn. „Es kann ja morgens schon mal glatt werden.“

Wer ist zuständig?

Der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. In Kühlungsborn übernimmt sie der Bauhof. Leiter Andreas Wegener stehen dafür drei Streufahrzeuge zur Verfügung. „Die werden auf alle fälle zum Einsatz kommen“, sagt er. Ein kleineres Fahrzeug ist für Geh- und Radwege geeignet. darüberhinaus verfügt der Bauhof noch über einen Unimog und einen 3,5 Tonner.

„Außerdem haben wir eine Schneefrehse und einen LKW mit Räumschild“, sagt Andreas Wegener. „Die werden wir wohl nicht brauchen.“ Im Extremfall – etwa bei Verwehungen –könne der Bauhof andere Firmen dazuordern. „Das ist aber schon viele Jahre nicht vorgekommen.“ Die Gemeinde Wittenbeck hat die Aufgabe des Winterdienstes an einen örtlichen Unternehmer vergeben. „Wir müssten sonst extra die Technik anschaffen“, sagt der Bürgermeister.

„Es gibt bei uns einige Ecken, die relativ schnell zuwehen. Zum Beispiel der Fulgenweg.“ Der habe in den vergangenen Jahren des öfteren mit einem Bagger freigelegt werden müssen. So zahle die Gemeinde für die Bereitstellung der Technik eine Pauschale, in der auch eine bestimmte Anzahl an Arbeitsstunden inbegriffen sei. Hinzu komme das verwendete Streugut.

Was wird geräumt?

„Wir haben einen kleinen Traktor. Das reicht, um die Bushaltestellen und Gehwege freizuhalten“, sagt Dirk Stübs. Darüber hinaus legt die Winterdienstsatzung eine Prioritätenliste fest, nach der die Straßen geräumt werden. „In Kühlungsborn gibt es drei Kategorien“, sagt Andreas Wegener.

In der Rangordnung ganz oben stehen Landesstraßen, dann Gemeindestraßen und schließlich Anliegerstraßen. „Im Stadtwald findet nur in Ausnahmen Winterdienst statt.“ In diesem Fall würde dort lediglich mit Sand gestreut. Auf dem Bauhof in Kühlungsborn entscheidet sich morgens um 4 Uhr, ob der Winterdienst zum Einsatz kommt. „Wenn es abends um 23 Uhr schon schneit, fahren wir auch die Nacht durch“, sagt der Chef. „Und dann so lange, bis alles erfolgreich abgearbeitet ist.“

Womit wird gestreut?

„Wir streuen mit Feuchtsalz“, sagt Andreas Wegener. das bedeutet, dass auf dem Bauhof zunächst trockenes Salz in zwei Silos eingelagert ist. Vor dem Räumeinsatz werde eine Lauge angemischt und in einem Behälter auf dem Fahrzeug mitgeführt.

„Dort wird sie dann mit dem Salz zusammengebracht“, sagt der Experte. „Das erhöht die Haftung und die Tauwirkung entsteht sofort.“ Wenn die Temperaturen allerdings auf etwa minus 8 Grad fallen, funktioniere das nicht mehr. „Dann geht zur Glättebekämpfung nur noch Abstumpfen durch Sand.“

Was müssen Grundstückseigentümer tun?

Er ist verpflichtet, seinen unmittelbar anliegenden Gehweg zu räumen, sagt Andreas Wegener. „Und zwar so, dass sich zwei Personen dort problemlos begegnen können.“ Damit sollten die Eigentümer in der Woche bis 7 Uhr fertig sein, am Wochenende haben sie bis 8 Uhr Zeitr. Diese Vorgaben regelt die Winterdienstsatzung.

„Das ist kein Problem. Die Leute sind in der Regel früher dran“, sagt Andreas Wegener. „Vielen ist allerdings nicht klar, dass sie das in Abständen den Tag über wiederholen müssen.“ Auf der anderen Seite müssten sich aber auch Passanten darauf einstellen, dass der Grundstückseigentümer nicht immer zum Räumen in der Lage sei. „Und auch die Gemeinde hat ja nur ein begrenztes Kontingent“, sagt der Bauhof-Chef. „Wir können nicht überall zugleich sein.“

„Wir haben immer mal wieder Beschwerden von Gemeidnemitgliedern, denen der Schneepflug die Auffahrt zugeschüttet hat“, sagt Dirk Stübs. Das sei jedoch nicht immer zu verhindern, sagt auch Andreas Wegener. „Meine Mitarbeiter sind angewiesen, so zu räumen, dass die Grundstückseigentümer nur ein Mindestmaß beeinträchtigt werden.“ So könne man beispielsweise den Räumschild des Schneepfluges verstellen, so dass sie den Schnee auch nur in eine Richtung wegschieben kann. „Aber ganz ohne geht es nicht, gerade wenn auf beiden Seiten Häuser stehen.“

Von Cora Meyer