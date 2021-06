Kühlungsborn

Bevor der Sportplatz in Kühlungsborn Ost saniert werden kann, wird es noch etwas dauern. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte für die Sanierung 622 350 Euro Fördermittel freigegeben. Doch bisher hat die Stadt keinen Bescheid darüber erhalten. Bevor das nicht geschehen sei, könne sie keine Maßnahmen in Auftrag geben, sagte Bauamtsleiterin Peggy Westphal.

Die Bewilligung der Fördermittel für das Ostseebad hatte im Mai der Bundestagsabgeordnete Frank Junge (SPD) verkündet. „Nach Rücksprache mit den zuständigen Haushaltspolitikern können wir sagen, dass die Fördermittelbescheide voraussichtlich erst Ende des Jahres durch den Projektträger Jülich zugestellt werden“, teilte ein Mitarbeiter mit.

Dies sei eine normale Bearbeitungsdauer, die an der Zusage der Förderung nichts ändere. Da der Projektträger Jülich für viele Projekte in ganz Deutschland zuständig sei und aktuell in den verschiedensten Bereichen viele Projekte gefördert würden, komme es zu zeitlichen Verzögerungen in der Bearbeitung, hieß es.

Überdachte Sitze und Flutlichtanlage

Der Sportplatz in Ost soll unter anderem überdachte Sitzmöglichkeiten bekommen. Der Fußballverein FSV Kühlunsgborn, der ihn nutzt, hofft, dass der Platz widerstandsfähiger wird. Er ist derzeit nicht ganzjährig bespielbar, weil das Wasser nicht ordentlich abläuft. Außerdem wird eine Flutlichtanlage benötigt, damit auch abends noch gespielt und trainiert werden kann. Auch Parkplätze fehlen in der bisherigen Planung.

Bisher konnte man 30 bis 40 Autos am Rande der Anlage abstellen können. Doch dort ist in einem vorläufigen Konzept nun eine Laufbahn vorgesehen. Verein und Stadt wollen sich demnächst zusammensetzen und ein „zukunftsorientiertes Umsetzungskonzept erstellen“, sagte Philipp Reimer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Insgesamt wird die Sanierung des Sportplatzes in Ost wohl knapp 1,4 Millionen Euro kosten.

Von Cora Meyer