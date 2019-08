Kühlungsborn

Das Ostseebad tut immer mehr für Senioren. Gut 40 Prozent der Einwohner sind über 60 Jahre alt. „Unter anderem reagiert die Stadt auf diese Entwicklung durch Beachtung der Tatsache, dass vermehrt ,Rolli-Fahrer’ unterwegs sind“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Wir sind bemüht, insofern Straßen, Wege und Plätze soweit wie möglich bedarfsgerecht zu gestalten.“

An verschiedenen Stellen gebe es momentan noch Handlungsbedarf, sagt Hermann Bugar, Vorsitzender des Seniorenbeirates von Kühlungsborn. „Rundum wird ja viel gemacht“, sagt er. „Allerdings gibt es durchaus noch Orte, wo Bordsteinkanten nicht so geschaffen sind, dass Gehbehinderte keine Probleme hätten.“

Dazu zählen auch Zuwegungen unter anderem zu Bürgersteigen oder Zugänge zu Gebäuden. Diese seien oft mit Kopfsteinpflaster gestaltet. Beispielsweise in der Ostseeallee und der Strandstraße ist das der Fall. „Das wirkt zwar rustikal und ist schön anzusehen“, sagt der Senior. Aber: „Es ist für Rollstuhlfahrer so gut wie ungeeignet. An manchen Stellen müssten sie ihr Gefährt schon eher drüber tragen, als fahren zu können.“ Der Seniorenbeirat sei darüber bereits mit der Verwaltung im Gespräch. „Aber das zu ändern ist sehr aufwendig“, sagt Hermann Bugar, dafür habe er Verständnis. „Das wird sicher eine Zeit dauern.“

Busse und Haltestellen werden barrierefrei

Natürlich gelte dieses auch für die Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs. Bis Anfang 2022 soll laut Gesetz in Deutschland der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) barrierefrei sein. „Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der Haltestellen umgebaut werden muss“, schätzte dazu damals Landkreissprecher Michael Fengler ein. Dazu gehören auch einige in Kühlungsborn. „Bezüglich der Struktur und Ausgestaltung des Nahverkehrs gibt es Gespräche mit dem regionalen Busunternehmen Rebus“, sagte Bürgermeister Rüdiger Kozian. Nach Angaben des Prokuristen Marc Weinhauer fährt Rebus insgesamt rund 1600 Haltestellen mit etwa 2500 Haltebereichen an. „Davon ist ein stetig wachsender Teil auch mit Handicap zugänglich.“

Neue Wohnungen und Treffpunkte

Aber auch in Sachen Lebensqualität tut sich in Kühlungsborn etwas für Ältere. Die Arbeiterwohlfahrt hat im Juni in Kühlungsborn einen neuen Seniorentreff eröffnet. Außerdem soll das Ostseebad eine Tagespflegeeinrichtung bekommen. Dafür ist die Freifläche gegenüber dem Parkhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße vorgesehen. Zwischen Bürgerweg und der Mutter-Kind-Klinik „ Stella Maris“ ist ein Grundstück unbebaut. „20 Pflegeplätze sollen dort entstehen“, sagte Maja Kolakowski vom Amt für Bauleitplanung. Auch „Wohnungen mit Service“ – also betreutes Wohnen – sollen hier möglich sein. Es gebe auch bereits einen Investor, der jedoch noch nicht in der Öffentlichkeit genannt werden möchte.

Einwohner in Zahlen Kühlungsborn hat derzeit 8951 Einwohner. Davon sind 3838 über 60 Jahre alt. Das entspricht rein rechnerisch einem Prozentsatz von 42,88 %. In den vergangenen drei Jahren blieben die Zahlen relativ konstant: 2016 lag die absolute Einwohnerzahl bei 8.854, wovon 3.993 über 60 Jahre waren (45,1 Prozent) 2017 hatte Kühlungsborn 8971 Einwohner, hiervon 4.005 über 60 Jahre (44,64 Prozent) 2018 gab es 8960 Einwohner, hiervon 3.950 über 60 Jahre (44,08 Prozent)

Das Durchschnittsalter im Landkreis Rostock betrug im Jahr 2016 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 46,7 Jahre. In Kühlungsborn sind 42,88 Prozent der Einwohner über 60 Jahre alt. Nach Angaben von Landkreis-Sprecher Michael Fengler rechne man aber damit, dass die Zahl der Ab-Fünfundsechzigjährigen in den Jahren 2020 bis 2030 im Vergleich zu den anderen Altersgruppen überproportional zunehmen werde.

Mehr dazu:

Senioren wünschen sich City-Bus

Kühlungsborn bekommt Tagespflege

Von Cora Meyer