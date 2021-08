Kühlungsborn

Jetzt will die Stadt es genau wissen: Wie wirkt sich die geänderte Verkehrsführung in der Strandstraße auf die Umgebung aus? Dazu wurden Messgeräte in der Rudolf-Breitscheid-Straße und an der Doberaner Straße gegenüber des Molli-Bahnhofes Ost installiert.

Einbahnstraßen verlaufen seit Dezember anders

Seit Ende vergangenen Jahres ist die Strandstraße nicht mehr vom Kreisverkehr in der Ostseeallee befahrbar. Stattdessen führen vom Hermann-Löns-Weg aus Einbahnstraßen jeweils in Richtung Doberaner Straße und Richtung Ostseeallee. Radfahrer können aber weiterhin in der Einbahnstraße in Gegenrichtung fahren. Die Verkehrsführung im Bürgerweg bleibt bestehen.

Die Maßnahme ist Teil des Verkehrskonzepts. Ziel ist es, den Durchgangsverkehr zu verringern. Außerdem, so heißt es aus dem Bauamt, würden „die Aufenthaltsqualität sowie die Attraktivität der Strandstraße weiter erhöht.“

Hinweisschilder und Tempo-Messtafel

Noch haben sich nicht alle Autofahrer daran gewöhnt: Deshalb hat die Stadt an der Ostseeallee kurz vor dem Kreisverkehr und in der Rudolf-Breitscheid-Straße an den Zufahrtsstraßen zur Strandstraße Hinweisschilder anbringen lassen, dass sich hier die Verkehrsführung geändert hat. Außerdem wurde eine Geschwindigkeitsmesstafel in der Rudolf-Breitscheid-Straße installiert. Weil das Abbiegen in die Strandstraße nicht mehr möglich ist, geht man im Bauamt davon aus, dass der Verkehr in der Rudolf-Breitscheid-Straße tendenziell zunehmen wird. „Um den Verkehrsfluss im Bereich Mutter-Kind- Klinik zu verbessern, wurden die Einengungen entfernt“, teilte ein Mitarbeiter mit. Die verkehrstechnische Aufnahmefähigkeit der Straße sei im Vorfeld geprüft und die Maßnahme mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreise Rostock abgestimmt worden.

„Mit den Ergebnissen der Verkehrszählung haben wir Zahlenmaterial und können vergleichen, wie die Situation vorher war und wie sie jetzt ist“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Von Cora Meyer