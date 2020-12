Kühlungsborn

Es ist eines der ältesten Bühnenstücke der Welt und wird seit hunderten von Jahren jedes Jahr am Heiligen Abend in kleinen und großen Kirchen immer wieder aufgeführt – die Geschichte von Maria und Joseph und der Geburt ihres Sohnes Jesus Christus, der vor über 2000 Jahren das Licht der Welt in einem Stall in Bethlehem ( Westjordanland) erblickt und dessen erste Schlafstatt aus einer einfachen Futterkrippe bestanden haben soll.

In vielen Kirchengemeinden ist es längst Brauch, dass Kinder und Jugendliche diese Geschichte, oft mit leicht verändertem Inhalt, im Rahmen der Festandacht am Heiligabend aufführen.

Anzeige

Krippenspiel dieses Mal im Konzertgarten West

So ist es auch in diesem Jahr wieder in Kühlungsborn. 26 Mitglieder der Jungen Gemeinde und Konfirmanden, unterstützt von erwachsenen Gemeindegliedern, sind an der Aufführung beteiligt. Nur der Ort ist dieses Mal ein anderer. Das berühmte Krippenspiel wird Heiligabend nicht wie gewohnt in der St. Johanniskirche, sondern auf großer Bühne aufgeführt – im Konzertgarten West, und das gleich zweimal hintereinander, um 16 Uhr und um 17.30 Uhr.

Proben für das Krippenspiel im Konzertgarten West Quelle: Rolf Barkhorn

„Wir sind froh, dass wir den Konzertgarten dafür nutzen dürfen, in der Kirche wäre die Kapazität wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf maximal 50 Personen begrenzt. Auf den Bänken, die im Freien stehen, dürfen bis zu 400 Menschen sitzen“, sagt Pastor Matthias Borchert, der sich um die organisatorischen Dinge rund um das Krippenspiel kümmert und die Predigt bei der Weihnachtsandacht halten wird.

Bildergalerie von der Probe des Kühlungsborner Krippenspiels

Zur Galerie Die evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn lädt Heiligabend zur Christvesper in den Konzertgarten West ein. Mitglieder der Jungen Gemeinde führen dazu eine moderne Variante der berühmten Geschichte von Christis Geburt auf. Am Montag wurde geprobt.

Am Montagvormittag fand im Konzertgarten West die einzige Probe für das Stück statt. Auch ein Teil der Requisiten war dafür schon aufgebaut. „Das wird aber bei den Aufführungen alles noch professionell ausgeleuchtet und ganz anders wirken“, erklärt Pastor Borchert. Regie führt seine Ehefrau, Pastorin Maren Borchert. Sie hat auch das Drehbuch verfasst und begleitet die Szenen im Stück als Erzählerin. Denn in Kühlungsborn wird eine moderne Variante der Bethlehem-Story geboten, in der das biblische Ereignis mit der heutigen Zeit verknüpft wird.

Bekannte Figuren in originellen Kostümen

Für den geschichtlichen Teil stehen bekannte und originell kostümierte Figuren wie die Hirten, die Maria und Joseph und ihr Kind ebenso besuchen wie tanzende Engel oder die drei Weisen aus dem Morgenland. Die kommen sogar mit einem Kamel auf die Bühne und bringen kostbare Geschenke wie Myrrhe, Gold und Weihrauch mit. Auch König Herodes, der vor 2000 Jahren in Judäa herrschte und nicht davon begeistert war, dass die Menschen das Neugeborene als ihren Heiland und Erlöser preisen, bekommt seinen Auftritt auf großer Bühne.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Bogen von der Historie zu aktuellen Geschehen aber spannen auf charmante Weise die drei Schülerinnen Lina (14), Emma (16) und Yessica (13). In ihrer jugendlichen Sprache kommentieren sie einzelne Szenen des Stückes, verknüpfen sie mit neugierigen Fragen und suchen nach eigenen Antworten. „Auf diese Weise ist das Stück nicht nur für kleinere Kinder und Erwachsene, sondern auch für Jugendliche interessant“, findet Emma.

Vor allem im Interesse der Mitwirkenden wünscht sich Pastor Borchert, dass sich der Aufwand lohnt und die Aufführungen Heiligabend trotz der Corona-Pandemie gut besucht werden. Deshalb sei man schließlich in den Konzertgarten ausgewichen. Befürchtungen, dass eine Veranstaltung mit bis zu 400 Personen zu einem Infektions-Hotspot werden könnte, teilt der Pastor nicht. „Die Bänke stehen weit genug auseinander.“ Abstand halten sei da kein Problem, betont er und ergänzt, dass es auch ein Ziel dieser Veranstaltung sei, den Menschen in dieser schweren Zeit ein Stück Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln.

Lina, Emma und Yessica (v. l.) kommentieren einzelne Szenen und machen das Stück damit modern. Quelle: Rolf Barkhorn

Falls diese besondere Ausnahme rund um das Krippenspiel bei den Kühlungsbornern gut ankommt, hält Pastor Borchert es nicht für unmöglich, nach überstandener Pandemie das bekannteste Bühnenstück der Welt erneut auf großer Bühne und dann vor vollen Zuschauerrängen aufzuführen.

Von Rolf Barkhorn