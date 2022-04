Kühlungsborn: So nachhaltig ist Essen zum Mitnehmen

Kühlungsborn

Pappe ist nicht gleich Pappe: Der alte Eisbecher zum Mitnehmen hat ausgedient, eine Alternative muss her. Gleiches gilt für Strohhalme, Besteck und Kaffeebecher. Seit Anfang Juli sind viele Einwegplastikprodukte in der Europäischen Union verboten. Bis Juli 2022 gilt für Hersteller noch eine Übergangsfrist. Bis dahin dürfen bereits produzierte Produkte mit Kunststoffanteil verkauft werden.

Auch bei Cocos Eismilchbar in Kühlungsborn gibt es nur noch wenige Restbestände. „Wir haben letztes Jahr schon mit der Umstellung angefangen“, sagt Michael Kirchhoff, Eigentümer der Filialen in der Strandstraße und in der Hermannstraße. „Das ist natürlich teurer.“ Die Mehrkosten habe man bisher allerdings nicht auf die Kunden umgelegt. „Wir gucken mal, wie sich der Markt entwickelt.“ Denn die neuen Verpackungen seien nicht die einzigen Preisschrauben, die für die Gastronomie gerade anzögen. „Wir haben ohnehin gerade Preissteigerungen.“

Die Becher sind weiterhin aus Papier und auch die Deckel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Anders als vorher sei die Beschichtung der Innenseite jedoch auf Wasser basiert, erklärt Michael Kirchhoff. Das mache sich vor allem bei heißen Speisen und Getränken bemerkbar, weil sie sich dann eher auflöse.

Rückgabe muss geregelt werden

Ganz so weit ist Frank Laudahn, Inhaber des Restaurant Toplicht 54° in Kühlungsborn, noch nicht. Neben den Einwegbechern für Tee und Kaffee hat er seit einiger Zeit auch einen Mehrwegbecher im Angebot, den Kunden kaufen und behalten können. Der werde momentan allerdings noch nicht so gut angenommen. Frank Laudahn will jedoch ein Mehrwegsystem einführen, „wie man es von Tankstellen kennt“. Eine Möglichkeit wäre das System von Recup, das beispielsweise in Bäckereien in Bad Doberan bereits Verwendung findet: Kunden können den Becher mit nach Hause nehmen und immer wieder neu befüllen lassen, sie können ihn aber auch gegen Pfand an teilnehmenden Stationen zurückgeben. „Da bin ich noch in der Erprobung“, sagt der Gastronom. Auch bei Speisen werde es seiner Ansicht nach in diese Richtung gehen, sagt Frank Laudahn. Derzeit würden unter anderem Burger in „gesunden“ Pappen verkauft. Bei der Einführung von Mehrweggeschirr müsse man jedoch bedenken, dass viele Kunden in Kühlungsborn Touristen seien, die manchmal auch nur wenige Tage im Ort blieben. „Da ist die Rückgabe immer ein Problem.“ Bei Veranstaltungen bietet er jedoch bereits Mehrwegbecher gegen Pfand an.

Hersteller entwickeln Alternativen

„Der Umweltgedanke ist da, die Auflagen werden straffer“, sagt auch Ingolf Rahm, Geschäftsführer des gleichnamigen Gastro-Service mit Sitz in Bastorf. Er bietet unter anderem Servietten, Speisekarten und Tischleuchten, aber auch Verpackungen, Kaffee- und Menübecher sowie Tüten an. Der Unternehmer hat eine Messe organsiert, bei der sich am Dienstag dieser Woche Lieferanten aus Deutschland und Österreich erstmals in Kühlungsborn dem Fachpublikum präsentieren. Er selbst betreut hauptsächlich Kunden im Altkreis Bad Doberan.

„Die Gastronomen suchen Alternativen“, sagt er. Plastikstrohhalme dürfe man nicht mehr verwenden, Glasstrohhalme müsse man allerdings abwaschen. „Leute versuchen, aus Bambus etwas zu entwickeln.“ Auch bei Papierservietten gebe es Materialien, die kompostierbar seien. „Die kann man mit dem Essen entsorgen.“ Einige Kunden würden auch Servietten ordern, die gleichzeitig Bestecktaschen sind. „So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.“

Dass ein Pappbecher umweltverträglich ist, müsse man ihm heutzutage nicht mehr unbedingt ansehen. „Die gibt es jetzt auch schon in Weiß, es muss nicht mehr braun sein“, sagt Ingolf Rahm.

Verpackungen aus Bambus und Zuckerrohr

Mit Verpackungen aus Bambus arbeitet man auch in der Fetzenbude. Der Pavillon neben dem Hotel Upstalsboom wurde 2017 eröffnet und wird von den Azubis betrieben. „Diese Verpackungen bestehen unter anderem aus Zuckerrohr, Bambus, Recyclingpapier oder Palmblatt“, informiert Kira Schriewer, im Hotel zuständig für das Marketing. „Wir beziehen biologisch abbaubare und klimaneutrale Schalen für unsere Burger und Pommes durch die Firma Greenbox.“ Behälter für Getränke und Besteck stammen aus Beständen des Hotels und werden anschließend gespült. Sie können nicht mitgenommen werden. Auch hier würden Trinkhalme aus Plastik schon lange nicht mehr genutzt.

Die Gastronomen werden ihre Konzepte jedoch stetig weiterentwickeln müssen. Denn ab 2023 geht die Verpflichtung noch weiter: Pizzaservices, Caterer oder Schnellrestaurants müssen ihren Kunden dann beim Außer-Haus-Verkauf auch umweltfreundliche Mehrwegverpackungen anbieten.

Von Cora Meyer