Kühlungsborn

Jetzt geht es Maskenmuffeln in Kühlungsborn an den Geldbeutel: „Anfangs haben wir abgemahnt und auf Einsicht gesetzt“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man Bußgelder verhängt.“ Das sei nötig, denn im Ort werde wird nicht genug auf die Corona-Regeln geachtet. #

„Ich kriege viele Mails deswegen“, sagt der Verwaltungschef. „Das sind zu 70 bis 80 Prozent Leute, die sich aufregen, dass man härter durchgreifen müsste.“ Einige wenden sich auch an die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. „Ich kriege massive Beschwerden wegen Verstößen“, sagt Geschäftsführer Ulrich Langer.

Bußgelder gegen Verantwortungslosigkeit

„Wir haben bereits mehrfach Bußgelder gegen Gastronomiebetriebe verhängt“, sagt Rüdiger Kozian. Da seien Kellner zum Teil komplett ohne Maske herumgelaufen. Dafür werden 150 Euro fällig. Wer Quarantäne-Anordnungen nicht einhält, muss sogar ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zahlen. So sieht es die neue Corona-Verordnung vor, die in der vergangenen Woche in Kraft trat.

„Das Verhalten von Einheimischen, Gästen und auch Gastronomen ist schlimm und unverantwortlich“, sagt Stefanie Zielinski. Die Leiterin des Bürgeramtes ist für die Umsetzung der Corona-Richtlinie in Kühlungsborn zuständig. Ob diese auch eingehalten wird, darüber wachen das Ordnungsamt, die Polizei und auch weiterhin ein privater Sicherheitsdienst.

Zusammenkünfte und Randale am Strand

„Wir kontrollieren aktiv, bekommen aber auch Hinweise von Bürgern“, sagt Rüdiger Kozian. Der Sicherheitsdienst sei vor allem nachts im Einsatz. Die Mitarbeiter sorgten dafür, dass zum Beispiel Rudelbildungen, wie sie am Strand immer wieder entstünden, aufgelöst würden. Kürzlich hatte eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen Strandkörbe zerlegt. „Der Sicherheitsdienst liefert uns Adressen, Fotos und Daten.“ Die Situation habe sich verbessert, seitdem die Zusammenarbeit besteht. „Es ist gut, dass wir ihn haben“, sagt der Bürgermeister.

Strandsperrung bisher nicht nötig

Eine Sperrung des Strandes wegen Überfüllung, wie sie die Behörden kürzlich bei Zierow in Nordwestmecklenburg veranlassten, sei in Kühlungsborn vorerst nicht angedacht – und auch nicht nötig. „Wir haben die Ansage, keine Strände ohne Rücksprache mit dem Landkreis zu sperren“, sagt Stefanie Zielinski. „Wenn es problematisch werden sollte, wird mit Hilfe der Polizei dagegen vorgegangen. Ich stehe in täglichem Kontakt zu den Rettungsschwimmern. Sie schicken mir ständig Fotos vom Strand. Darauf sieht man: Wie ist die Verteilung? Ist sie in einem vertretbaren Rahmen? „Wenn sich das ändert, werden wir natürlich handeln“, sagt die Amtsleiterin.

Bürgermeister Rüdiger Kozian hatte gehofft, dass die Regulierungen bald wieder gelockert werden könnten. „Wir hatten eigentlich das Gefühl, wir hätten die Corona-Vorschriften gut in den Griff gekriegt und waren positiv gestimmt“. sagt er. „Jetzt kommen immer wieder neue Aspekte, mit denen wir nicht gerechnet hätten.“ Daraufhin müssten immer wieder neue Konzepte geschrieben werden. „Das ist ein enormer Aufwand und aus unserer Sicht eine Verschärfung“, sagt Rüdiger Kozian. „Es ist das Gegenteil von dem, was wir erwartet hätten. Es hat uns überrascht. Wir haben zwar keine Fälle, aber trotzdem müssen wir es so restriktiv handhaben.“

Riesenrad bleibt allein stehen

Das gilt auch für den Vorschlag von Gunnar Günther: Der Musiker wünscht sich mobile Gastronomiestände auf dem Baltic Platz rund um das Riesenrad – ähnlich wie der mobile Freizeitpark in Rostock. Er steht in der Hansestadt auf einem eingezäunten Gelände am Stadthafen und kann nur mit Eintrittskarte und nach Angabe der Kontaktdaten betreten werden.

An den umliegenden Imbissen, argumentiert Gunnar Günther, stünden die Gäste ohnehin dicht nebeneinander. Das jedoch gehe in Kühlungsborn nicht, sagt die Bürgeramtsleiterin. Mobile Buden hätten Kirmes-Charakter und seien laut Corona-Richtlinie verboten. „Und die setze ich mit meinen Mitarbeitern um.“

Von Cora Meyer