Kühlungsborner Bürgerinitiative ist gegen Grundstücksverkauf   

Die Bürgerinitiative „Rettet den Baltic Park“ in Kühlungsborn spricht sich dafür aus, dass das an die Villa Baltic grenzenden stadteigenen Grundstücke weiter in Besitz und Eigentum der Stadt Ostseebad Kühlungsborn bleiben. In der gestrigen Ausgabe der Ostsee-Zeitung hatten wir das Gegenteil berichtet. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Initiative hatte 1030 Unterschriften gesammelt, die sie am Dienstagabend bei einer Einwohnerversammlung in Kühlungsborn an Bürgermeister Rüdiger Kozian übergab. Er nahm die Liste stellvertretend für den Stadtvertretervorsteher entgegen und versprach, die Unterschriften auf Rechtmäßigkeit zu prüfen. Auf einem Teil des an die Villa angrenzenden Areals will Investor Jan Aschenbeck ein Hotel mit Gastronomie errichten. Damit will er die Sanierung und den Erhalt der denkmalgeschützten Villa finanzieren. Die Bürgerinitiative ist besorgt, dass unter dem Neubau die Attraktivität des Parks und die Aussicht auf die Ostsee leiden würde.

Keine Redezeit erhalten

„Gerne hätten wir als Bürgerinitiative die anwesenden Bürger in fünf bis zehn Minuten vollumfänglich und faktenbasierend über den Sachstand unserer Aktivitäten, Maßnahmen und Erkenntnisse informiert“, sagt Sprecherin Lieselotte Klotz. Leider habe ihnen der Bürgermeister jedoch jedwede Redezeit verwehrt.

Initiative wollte Bürgerentscheid

Erstes Ziel der Initiative war ein Bürgerentscheid, der am 5. Dezember stattfinden wird. Das beschlossen die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung nach einer Beschlussvorlage mehrerer Fraktionen. Weitere Ziele seien, die Position der Initiative bekannt zu machen und „Alternativen, Ideen, Varianten und Chancen für die Villa Baltic zu suchen“, so die Sprecherin.

