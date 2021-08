Kühlungsborn

„Covid-19“ steht neben den zwei Impfungen im Impfpass von Wolfgang Wende. Doch der Kühlungsborner hat trotz Impfungen keine Antikörper gegen das Coronavirus im Blut. Das fand er nach einem entsprechendem Test Anfang August heraus. Der 72-Jährige ist sich sicher: „Ich bin nicht der Einzige, dem das widerfährt.“ Er möchte auf seine Situation aufmerksam machen und andere sensibilisieren. Das Besondere bei ihm: Er ist Dialysepatient, hat eine Niere transplantiert bekommen und nimmt daher Immunsuppressiva.

Seit drei Jahren muss Wolfang Wende wieder regelmäßig zur Dialyse nach Rostock. „Davor hatte ich fünf Jahre eine Spenderniere. Die hat leider ihre Funktion aufgegeben, daher muss ich wieder zur Dialyse.“ Wegen der Spenderniere nimmt er Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva ein, die schwächen die Immunabwehr, so dass der Körper den Fremdkörper nicht abstößt.

Impfungen im Impfzentrum Ribnitz-Damgarten

Seine erste Impfung hat Wende im Impfzentrum in Ribnitz-Damgarten am 18. März erhalten, die zweite am 15. April. Durch Zufall habe ihm im August eine Pflegekraft bei der Dialyse darauf hingewiesen, zu prüfen, ob er wirklich Antikörper im Blut habe. Auf eigene Initiative hat er sich Blut abnehmen lassen. Das Testergebnis in Bezug auf Sars-Cov-2: „Aktuell kein Nachweis spezifischer IgG-Antikörper gegen das S-Protein, somit kein Hinweis auf eine durchgemacht Infektion oder AK-Bildung nach erfolgter Impfung“, heißt es in dem Schreiben.

„Ich habe immer gedacht, ich bin auf der sicheren Seite mit der Impfung und jetzt stimmt das nicht“, sagt Wolfgang Wende. „Ich bin schwer herzkrank.“ Eine Coronainfektion würde er nicht überleben, ist sich der Rentner sicher. Er empfiehlt daher vor allem anderen Dialyse- oder Transplantationspatienten, sich nach der Impfung auf Antikörper testen zu lassen. „Wir sind ja nicht wenige.“

Worauf er auch hinweist: Er hat zwei Impfnachweise in seinem Impfausweis stehen. Damit kann er Restaurants, Konzerte und Co. besuchen die einen 3G-Nachweis fordern, also geimpft, genesen oder getestet. Dabei hat er gar keinen Schutz. Warum die Impfung bei ihm nicht gewirkt hat, kann er nicht erklären. „Ich vermute, dass ich keine Antikörper bilden kann, weil ich Immunsuppressiva nehme.“

Arzt bestätigt geringere Wirksamkeit bei Nierentransplantierten

„Es ist richtig, dass die Corona-Impfungen bei Immunsupprimierten eine geringere Wirksamkeit haben als bei gesunden Menschen“, erläutert Infektionsmediziner Prof. Emil Reisinger von der Universitätsmedizin Rostock. „Dialysepatienten reagieren relativ gut und entwickeln nach zweimaliger Impfung zu einem großen Teil Antikörper gegen Sars-Cov-2, bei Nierentransplantierten kommt es nur bei circa 40 Prozent zur Antikörperbildung.“ Diese hänge im Wesentlichen auch vom Alter und der Stärke der Immunsuppression ab. „Bei Dialysepatienten und Nierentransplantierten ist es empfehlenswert, die Impfantikörper zu bestimmen und wenn diese niedrig sind, eine dritte Impfung zu verabreichen.“

Professor Emil Reisinger von der Universitätsmedizin Rostock: „Bei Nierentransplantierten kommt es nur bei circa 40 Prozent zur Antikörperbildung.“ Quelle: Ove Arscholl

Das Blut für den Antikörper-Test von Wolfgang Wende wurde im Medizinischen Labor Rostock ausgewertet. Dass weniger Antikörper nach einer Impfung zu finden sind, ist nicht neu. „Von anderen Impfungen, zum Beispiel Hepatitis B, und aus ersten Studien zur Antikörperbildung nach einer Sars-Cov-2-Impfung ist bekannt, dass vor allem ältere Dialysepatienten eine schwächere Immunantwort zeigen“, sagt Anja Jäschke, Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, am Medizinischen Labor Rostock. „Große individuelle Unterschiede sind möglich.“

Impfquote MV 58,9 Prozent pro 100 Einwohner beträgt die Impfquote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. (Stand 26. August). 62,8 Prozent sind mindestens einmal geimpft.

„Dann steh’ ich im Regen“, sagt Wolfgang Wende dazu. Er habe jetzt einen Termin für eine dritte Impfung. Doch ob diese bei ihm gewirkt hat, müsse dann wiederum ein Antikörpertest zeigen, den er selbst bezahlen muss.

