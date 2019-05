Kühlungsborn

Die Eltern bleiben auf der Kostenerhöhung für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte „Uns Ostseekinner“ sitzen. Das beschloss die Stadtvertreterversammlung. Zwischenzeitlich hatte die Stadt erwägt, die Hälfte des Elternanteils zu übernehmen. Der soll zum Juni steigen – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. So sollen die Kosten für einen Krippenplatz von 271,01 Euro um 97,10 Euro steigen, die Kosten für einen Kindergartenplatz um 44,91 Euro auf 174,50 Euro, für den Hortplatz sollen Gemeinde und Eltern jeweils 24,58 Euro mehr zahlen.

Der Grund sind gestiegene Personalkosten. Der DRK-Kreisverband und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ( GEW) hatten sich darauf geeinigt, die Gehälter der Erzieher bis zum Juni 2020 schrittweise an den Tariflohn anzugleichen. Das bedeutet, dass die Gemeinde für die Krippe 11 419,45 Euro, für die Kindergartenplätze 14 006,44 Euro und im Hort 20 854,82 Euro mehr ausgeben muss.

„Diese Mehrkosten sind in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt“, sagte Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski. Auf Antrag der Stadtvertreter im April habe man beispielhaft mit einem Gemeindeanteil von jeweils 60 Prozent, 70 Prozent und 80 Prozent gerechnet. Dabei sei jedoch der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. „Wenn wir das für eine Kindertagesstätte machen, müssen wir es auch für alle anderen machen“, sagte die Bürgeramtsleiterin. Dafür fehlten der Gemeinde die finanziellen Mittel. Sie trägt momentan einen Anteil von 50 Prozent an den Betreuungskosten. „Dabei muss es bleiben.“

Die Gebührenerhöhung gilt noch für ein halbes Jahr. Ab dem 1. Januar 2020 sollen die Elternbeiträge ganz gestrichen werden. Das hat das Land beschlossen. Derzeit zahlen Eltern mit mehreren Kindern in einer Tagespflegeeinrichtung nur noch für das erste den Beitrag in voller Höhe.

Um die Eltern bis zur Einführung der für sie kostenfreien Kita von steigenden Gebühren zu entlasten, hatte die Koalition aus SPD und CDU bereits Ende 2018 ihren Anteil um 6,2 Millionen Euro erhöht.

Cora Meyer