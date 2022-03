Kühlungsborner Floristikerin holt den Sieg bei deutschen Hochzeits-Award

Kühlungsborn

Die berühmte mexikanische Malerin Frida Kahlo de Rivera (1907–1954) ließ Gold regnen für Janine Pusch. Die Kühlungsbornerin hat am Wedding Award Germany teilgenommen, der 800 Teilnehmer aus verschiedenen Kategorien zählte. „Die meisten waren beim Style-Shooting so wie wir. Wir holten den Sieg und damit Gold“, so Janine Pusch. „Ostseeblüte-Eventfloristik“ heißt ihr eigenes Unternehmen, mit dem sie sich seit 2013 im Ostseebad Kühlungsborn befindet.

Normalerweise wird der Award in einer Galaveranstaltung in Berlin überreicht. Das ging wegen der Corona-Bestimmungen jedoch nicht. „Über Youtube können alle die Veranstaltung mitverfolgen.“

Wedding Award ist die wichtigste Auszeichnung in der Hochzeitsbranche

Erst vor zwei Jahren wurde der Wedding Award Germany ins Leben gerufen, der bis dahin nur in Österreich existierte. „Er ist der wichtigste Award für die Hochzeitsbranche“, sagt sie. Auch im vergangenen Jahr nahm die 38-Jährige daran teil. „Ich holte Bronze in der Kategorie Brautstrauß.“

Meilin Marty ähnelte mit einer Blütenkrone der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Quelle: Filipp Romanovskij

Ihr Boho-Strauß war wild und exotisch gebunden und bestand aus einem Mix aus Trocken-und Frischblumen.

Frida Kahlo diente als Vorbild für das Style-Shooting

Beim Style-Shooting das erst nur als Werbung gedacht war, arbeitete Janine Pusch mit bekannten Dienstleistern aus der näheren Region zusammen, mit denen sie in einem Netzwerk agiert. „Wir griffen das Thema Frida Kahlo auf und inszenierten eine Hochzeit.“ Es ging darum, das Event anders als gewohnt darzustellen und sich als Dienstleister gleichzeitig zu präsentieren.

„Ich arbeite generell viel mit der Hochzeitsplanerin Anne Katrin Dähn zusammen“, sagt Janine Pusch. „Wir hatten Lust, in dieser tristen Zeit etwas Buntes, Aufregendes zu bringen. „Da passten knallige Farben und ein leicht mexikanisches Flair.“

Orangerie und Rosenpark in Groß Siemen waren perfekte Location

„Dann schauten wir, welche Location wir wählen können und kamen auf Groß Siemen mit der Orangerie, diesem wunderschönen Wintergarten und dem Rosenpark.“ Für das Shooting musste abgepasst werden, wann die Rosen in großer Blüte stehen. „Wir fanden tolle Darsteller für das Brautpaar. Daniele Varallo stammt aus Rostock und arbeitet am Theater. Meilin Marty kommt aus Hamburg und ähnelt der großen Künstlerin Kahlo“, berichtet Janina Pusch. „Das war ein toller Tag und alle waren happy mit dem Ergebnis.“

Meilin Marty kommt aus Hamburg und ähnelt der großen Künstlerin Kahlo. Sie stand mit dem Rostocker Daniele Varallo vor der Kamera. Quelle: Filipp Romanovskij - www.filipp-

Die Fotografen lieferten einen Monat später die Bilder, „so dass wir sie in der ‚Hochzeitswahn‘ veröffentlichen konnten. Dafür erhielten wir viel Zuspruch und erfuhren Begeisterung.“ Die Hochzeitsdienstleister dachten sich, wenn das so gut ankommt, könnten sie sich auch für den Wedding Award bewerben. „Das muss im Oktober geschehen. Im Dezember fand online das Style-Shooting-Voting vom Publikum statt.“

Im März erfuhren sie vom Sieg. „Hochzeitsplaner fragten bereits an, mit denen ich vielleicht zusammen arbeiten werde“, sagt Janine Pusch.

Im Lockdown demonstriert

Es geht endlich aufwärts, denn die Zeit des Lockdowns war auch für sie schwer. „Um die 30 Hochzeitsdienstleister demonstrierten deshalb 2020 vor dem Landtag in Schwerin“, berichtet sie. „Ich war dabei. Es war jedoch eine stille Demo.“ Dazu wurde ein zehn Meter langer Tisch aufgebaut und gedeckt. „Das geschah bundesweit. Wir schrieben auch Briefe.“ Es half, Lockerungen folgten.

Mit Trockensträußen über Wasser gehalten

„Geheiratet wurde während der Pandemie auch, aber nur im kleinen Kreis. Nur das Brautpaar oder mit maximal zehn Gästen.“ Das machte sich natürlich auch im Portemonnaie der Organisatoren und Ausstatter bemerkbar. „Sonst waren es um die 80 bis 100 Gäste. Auch fielen Veranstaltungen großer Firmen weg. Über Wasser gehalten habe ich mich mit einem Etsy-Shop, in dem ich online verschiedene Produkte reinstellte und was mit Trockenblumen anstellen kann.“

Wedding Award Germany Der „Wedding Award Germany“ ist eine Auszeichnung, die an die herausragendsten Talente und kreativsten Köpfe der deutschen Hochzeitsbranche verliehen wird. Anfang 2022 wird er zum zweiten Mal in Deutschland vergeben – ausgezeichnet werden die besten Arbeiten der Hochzeitsdienstleister. Kategorien sind beispielsweise Hochzeitsplanung, Floristik oder Brautsyling. Mehr Informationen unter www.weddingawardgermany.de.

„Die Hochzeitsbranche musste sich anpassen. Fotografen dürfen arbeiten, aber andere Unternehmen haben es schwieriger“, sagt sie. Die Brautpaare stehen bereits in den Startlöchern. Es wird gewartet, dass wieder groß gefeiert werden darf. „Das Planen ist schwierig, weil ich auf ihr ‚Go‘ warten muss“, so Janine Pusch. Wöchentlich kommen drei bis fünf Anfragen nach Hochzeitsfloristik rein.

Die Zukunft steht auf Premium-Hochzeiten

„Ich selbst bilde mich gerade weiter bei führenden Hochzeitsplanern, weil ich mich auf Premium-Hochzeiten spezialisieren möchte.“ Und auch um den beruflichen Nachwuchs sorgt sie sich. Seit vergangenem Jahr bildet Janine Pusch in ihrer „Ostseeblüte-Eventfloristik“ aus. „Sonst stirbt unsere kreative Branche aus.“

„Außerdem werde ich mit Anne Katrin Dähn am 22. und 23. Oktober 2022 eine eigene Hochzeitsmesse – die Weddinggold“ – im Blue Monkey in Brühl bei Sternberg auf die Beine stellen. „Die Paare werden immer individueller. Darauf gehen wir ein. Das ist eine verrückte Lokation. Wie ein riesiges Loft. Toll!“

Von Sabine Hügelland