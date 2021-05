Kühlungsborn

Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizeiinspektion Güstrow in der Nacht vom Pfingstmontag zum Dienstag, dem 25. Mai, in einen Gastronomiebetrieb im Ostseebad Kühlungsborn eingebrochen. Ersten Ermittlungserkenntnissen nach soll dort von den Tätern ein Wertgelass geöffnet und Bargeld in Höhe von 2000 Euro entwendet worden sein.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung am Tatort. Der Schaden wird mit insgesamt 3000 Euro angegeben.

