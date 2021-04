Kühlungsborn

Frühlingshafte Temperaturen, die Sonne strahlt, auf der Terrasse laden die aufgestellten Tische und Stühle zu gemütlichem Kaffee und Kuchen ein. Es ist alles angerichtet. „Normalerweise wäre hier jetzt jeder Platz besetzt“, sagt Bernd Walter und schluckt. Der Inhaber des „Café Walter“ steht an der Kühlungsborner Poststraße und lässt seinen Blick über die geschlossenen Geschäfte, Cafés und Restaurants in der Nachbarschaft schweifen: „Eigentlich bin ich kein Mensch von Traurigkeit und strahle auch immer ein bisschen Optimismus aus – aber im Moment fällt mir das sehr schwer.“

Denn nach 18 Jahren ist für das „Café Walter“ spätestens am Jahresende Schluss. „Geplant war, dass meine Tochter das Geschäft übernimmt“, erklärt der 66-Jährige. „Aber wie könnte ich ihr in der jetzigen Situation die Empfehlung geben, hier weiterzumachen – niemand weiß doch, wie sich noch alles entwickelt.“ Deshalb werde er sich jetzt auf die Suche nach einem Nachfolger machen, sagt Bernd Walter: „Ich habe fünf Monate Kündigungsfrist – wenn wir in diesem Jahr nochmal aufmachen dürfen, könnte ich mich zumindest bis zum Dezember hangeln.“

Im vergangenen Jahr nur fünf Monate gearbeitet

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommt der Kühlungsborner Gastronom knüppeldick zu spüren. „Im Jahr 2020 haben wir ganze fünf Monate gearbeitet – wie soll man da wirtschaftlich überleben?“ Seit November geht auch in seinem Café nichts mehr.

Fast nichts: „Wir verkaufen montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 9 und 11 Uhr frisches Brot und Brötchen von der Bäckerei Graf aus Rerik“, sagt Bernd Walter. „Mittwochs nicht – da gibt’s kein Vollkornbrot.“ Ein gutes Geschäft ist das für ihn natürlich nicht: „Es geht einfach nur darum, dass die Kühlungsborner auf frische Backwaren zurückgreifen können und uns die Leute nicht weglaufen.“

Mit der Aufgabe seines Cafés in Kühlungsborn geht auch für den 66-Jährigen eine jahrzehntelange Zeit als Gastronom zu Ende. Seit 1979 hat er das traditionsreiche „Schwanencafé“ in Heiligendamm betrieben – übernommen von den Eltern und bis zum Jahr 2006 durch manch raue See geführt. Die Erinnerung an das unrühmliche Ende wurme ihn noch heute, gibt Bernd Walter zu: „Immer wieder wurden die unterschiedlichsten Wege zum Café verlegt oder ganz zugemacht – ich war nur noch ein Störenfried, man wollte mich weghaben.“

Weil dieses Ende lange abzusehen gewesen sei, habe er sich frühzeitig um die Räumlichkeiten des heutigen „Café Walter“ in Kühlungsborn bemüht, erinnert sich Walter. Mit Erfolg: „2003 haben meine Frau und Tochter das Café aufgemacht, ich habe den Laden in Heiligendamm bis zum bitteren Ende durchgezogen und bin dann 2006 dazugestoßen.“

Kurzarbeit wird von Unterstützung abgezogen

Jetzt soll endgültig Schluss sein. „Ich schaue auf eine über 100-jährige gastronomische Familiengeschichte zurück“, macht Bernd Walter deutlich. „Aber das Wasser steht mir schon an der Oberlippe.“ Denn trotz staatlicher Unterstützung reiche es nicht: „Mein Steuerberater hat jetzt erst herausgefunden, dass die Kurzarbeit der Angestellten als staatliche Hilfe von der Unterstützung abgezogen wird – so bleiben von den versprochenen 70 Prozent nur 17 Prozent übrig.“

Die Dezemberhilfe in Höhe von 900 Euro habe gerade einmal die Hälfte der Miete für das Café abgedeckt, so Walter: „Ich muss hier monatlich 1900 Euro zahlen.“ Was erschwerend dazukommt: „Im Januar und Februar haben wir in den vergangenen Jahren immer unseren Urlaub geplant – in dieser Zeit war das Café geschlossen, es liegen für diese beiden Monaten also auch keine Umsatzzahlen vor.“

Um nicht noch mehr Erspartes in den Betrieb zu stecken und dabei nicht zu wissen, ob und wie es überhaupt weitergehen kann, ziehe er jetzt schweren Herzens die Reißleine, erklärt Bernd Walter: „Es ist ja nicht Sinn der Sache, das Geld, das man sich über die Jahre erarbeitet hat, nur für das Geschäft auszugeben.“ Bei aller Wehmut – einen Schuss Optimismus hat sich der 66-Jährige dann doch noch erhalten: „Ich habe plötzlich so viel Freizeit – seit 1977 lerne ich Kühlungsborn jetzt zum ersten Mal so richtig kennen.“

Von Lennart Plottke