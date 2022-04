Kühlungsborn

Mit Erleichterung nehmen Restaurantbetreiber in Kühlungsborn zur Kenntnis, dass ihre Gäste bald wieder ohne Test zum Essen kommen dürfen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte nach einer Sitzung des Regierungskabinetts an, dass das 3G-Modell für Innenräume von Gaststätten und Restaurants ab Gründonnerstag, 14. April, verschwinden soll. Für Gäste in Hotels bleibe aber ein Test vor der Anreise Pflicht.

„Für uns ist es klasse“, sagt Toni Weide, Inhaber des Vielmeer am Bootshafen. „Es erleichtert uns die Arbeit. Wir müssen die Nachweise nicht mehr kontrollieren.“ Dadurch ginge das Platzieren der Gäste schneller. So würde teilweise Schlangenbildung vermieden. Toni Weide hat als positiv empfunden, wie digital die Menschen durch die Corona-Pandemie geworden seien. „Auch viele Ältere gehen super damit um und haben die QR-Codes auf dem Handy.“

Weniger Belastung für das Personal

Der Gastronom glaubt nicht, dass die Hotspot-Regelung in Mecklenburg-Vorpommern ein Standortnachteil ist. „Der Mehraufwand ist gering. Die meisten sind ja ohnehin geimpft.“ Bei Gästen aus anderen Bundesländern sei der Sonderweg von MV bisher nicht negativ aufgenommen worden. Einige seien überrascht gewesen, dass es hier noch strengere Regeln gibt. „Ich habe aber auch Positives gehört“, sagt Toni Weide. „Nicht jeder befürwortet ja die Lockerungen.“ Für einige gehe Sicherheit vor.

„Wir sind froh, dass es wieder einigermaßen normal abläuft“, sagt auch Markus Falenski, Wirt des Ostsee-Brauhaus. „Ein Verwaltungsakt ist weg, wir müssen nicht mehr kontrollieren.“ Das bedeute ein Stück Freiheit. Zudem sei es auch für die Mitarbeiter unangenehm gewesen, die Gäste nach ihren Papieren zu fragen. Vom Eingang zum Platz geleitet werden die Gäste aber weiterhin. „Wir werden die Platzierung beibehalten, um es ruhiger und kontrollierter zu halten, aber man braucht nicht mehr so lange dafür“, sagt er.

Für Markus Falenski kommt die Lockerung etwas zu spät. „Man hätte das vier Wochen früher machen können.“ Die Regelungen würden keine Infektionen mit dem Coronavirus verhindern. „Jeder kriegt es.“

Normalität wird herbeigesehnt

Nach Ansicht von Dietrich Rehpenning, Wirt der „Alten Backstube“, waren die Lockerungen überfällig. „Man hat es herbeigesehnt, dass es irgendwann wieder normal wird“, sagt er. „Es reicht langsam.“ Mit Politik habe das nichts zu tun, sondern mit dem persönlichen Empfinden. Er ist froh, dass die Regelungen jetzt gelockert werden. „Es ist ein Aufatmen“, sagt er. „Ich glaube, der Druck wächst und die Leute wollen es. Was ich nicht verstehe, ist, dass man es noch eine Woche hinauszögert. “

Im Ausland und in anderen Bundesländern gebe es weniger Regeln, obwohl die Inzidenzen zum Teil sogar höher seien. „Wir hatten gerade Gäste aus Schleswig-Holstein, die mussten wir bitten, die Maske aufzusetzen. Die konnten das gar nicht verstehen.“ Allerdings hätten es die Bundesländer über die Pandemie nie geschafft, etwas einheitlich zu machen. Vor einer Reise hätte man sich immer noch einmal informieren müssen, welche Regeln vor Ort gelten.

Für das Personal sei es sehr belastend, auf die Einhaltung der Regelungen zu achten und die Kontrollen zu machen. Das ginge auch zulasten des Service. „Wenn zehn Gäste kommen, kann man in der Zeit keine anderen bedienen.

„Pandemie wird im Hinterkopf bleiben“

Für Tillmann Hahn, Betreiber des „Gasthaus“ an der Ostseeallee, macht es keinen großen Unterschied, ob 3G gilt oder nicht. „Wir mussten in der ganzen Zeit keinen Gast abweisen, die waren alle geimpft oder getestet. Das war nie eine Hürde“, sagt der Sternekoch. „Wir haben das in den Gästezahlen nicht gespürt.

Jetzt blickt er gespannt auf Ostern. „Natürlich ist es gut, wenn wir uns nach und nach der gewohnten Normalität annähern. „Ich denke, im Hinterkopf wird die Pandemie bleiben“, sagt Tillmann Hahn. So würde beispielsweise vermutlich mehr auf Ansteckungsgefahr geachtet werden. Einen Nachteil gegenüber Nachbarbundesländern sieht er für Mecklenburg-Vorpommern nicht. Es geht um ein paar Wochen, in denen in MV länger Maskenpflicht bestehe als in anderen Bundesländern. Unterschiede gebe es aber auch in anderen Bereichen. „Es ist immer ein Neidgefüge da.“

Erleichtert reagiert Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, auf den geplanten Wegfall der Testpflicht in der Gastronomie. „Eine schwere Geburt und endlich Planungssicherheit zum so wichtigen Saisonstart vor Ostern“, sagt er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Von Cora Meyer