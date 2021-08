Kühlungsborn

„Die Personalsituation ist schlecht“, sagt Manuela Kujnisch, Inhaberin des Restaurants „Fischkiste“ in Kühlungsborn. Ihr fehlen Kellner und Küchenpersonal. Von anderen Betrieben wisse sie, dass sie die Öffnungszeiten einschränken oder keinen Mittagstisch mehr anbieten. Und auch Christian Kerber vom Hotel „Polar-Stern“ sagt: „Es könnte besser aussehen.“ Es sei möglich, mit treuem langjährigem Personal den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Aber man guckt sich natürlich permanent um“, sagt er. Neues Personal zu finden sei schwierig, denn der Markt sei quasi leergefegt und in den letzten Monaten noch dünner geworden.

„Keine Perspektive gesehen“

„Viele Mitarbeiter haben sich andere Branchen gesucht, weil sie keine Perspektive gesehen haben“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV. „Die Politik hat uns über Monate keine Perspektive gegeben, wir mussten die Mitarbeiter immer vertrösten.“ Das habe auch zu finanziellen Einbußen geführt.

Manuela Kujnisch kann das bestätigen: „Der Lockdown war zu lang. Die Leute haben Familie und viele haben Kredite, die abgezahlt werden müssen“, sagt sie. „Viele haben Angst, dass das noch mal passiert und haben sich umorientiert.“ Sie hätten sich Jobs gesucht mit geregelten Arbeitszeiten und zum Teil viel mehr Geld. Ein Grund dafür sei nach Ansicht von Christian Kerber auch gewesen, dass das Kurzarbeitergeld nicht ausgereicht habe und sich deshalb viele zwangsläufig andere Arbeitsstellen suchen mussten, um ein volles Gehalt zu haben. „Die Gastronomie-Branche ist relativ unattraktiv.“

Mitarbeiter brauchen Ruhetage

Mit mehr Mitarbeitern könnte man mehr Gäste annehmen, sagt Christian Kerber. „Jetzt müssen wir es bewusst steuern.“ Dazu verwendet das Hotel ein Online-Buchungstool. Dadurch wolle man auch gewährleisten, dass die Angestellten zwei Tage in der Woche freimachen können und sich die Arbeitszeiten in zumutbaren Grenzen hielten. Ansonsten, sagt Christian Kerber, bestünde die Gefahr, die Mitarbeiter zu verlieren. So sieht es auch Manuela Kujnisch. „Wir haben seit Jahren montags und dienstags Ruhetag“, sagt sie. „Wir arbeiten jeden Tag lange und wenn man dann keinen Ruhetag einlegt, dann dauert es nicht lange, bis die Mitarbeiter weg sind.“ Nicht alle Gäste hätten dafür Verständnis. „Ich werde auch von manchen schief angeguckt. Essen gehen wollen alle, aber viele wollen den Preis nicht zahlen.“

„Kein Mensch will heute mehr als fünf Tage arbeiten“, sagt auch Peter Weide, Inhaber des Restaurants „Vielmeer“, das deshalb seit zwei Jahren montags und dienstags Ruhetag hat. „Geld ist nicht alles.“ Das werde von vielen Gästen nicht verstanden, führe aber dazu, dass er derzeit keine Personalsorgen habe. „Ich habe lieber angepasste Öffnungszeiten und dafür zufriedenere Kollegen.“ Das müsse aber jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden.

Saisonkräfte arbeiten jetzt woanders

Ein weiterer Grund für den derzeitigen Personalmangel ist nach Ansicht von Lars Schwarz, dass die Saisonkräfte fehlen. Die würden üblicherweise Ende oder Anfang des Jahres eingestellt. „Das konnten wir nun nicht machen, weil man nicht wusste, ob es losgeht“, sagt der Dehoga-Präsident. Es war lange unklar, ob und wann die Hotels wieder öffnen dürfen. „Und ausländische Kräfte sind dann in andere Bundesländer gegangen, die vor uns aufgemacht haben. Davor haben wir von Anfang an gewarnt.“

Langfristige Strategie erforderlich

Albrecht Kurbjuhn, Senior-Chef des Hotels „Polar-Stern“, wünscht sich von der Politik eine Strategie, um die Personalsituation in der Gastronomie zu verbessern. „Das muss man strategisch und langfristig betrachten“, sagt er. In Kühlungsborn seien beispielsweise zwei neue Hotels geplant. Dort werden seiner Einschätzung nach noch einmal bis zu 200 weitere Mitarbeiter gesucht werden. „Ich begrüße, dass das Angebot im Ort dadurch erweitert wird“, sagt der Hotelier. „Aber es wäre fatal, wenn eine gegenseitige Kannibalisierung zwischen den Häusern stattfinden würde. Das können wir nur verhindern, wenn wir die Chance haben, Mitarbeiter von außen anzuziehen.“

Manuela Kujnisch bedauert die Entwicklung: „Es tut mir leid um die Gastronomie“, sagt sie „Ich frage mich, was noch übrig ist in Kühlungsborn, wenn meine Generation in Rente geht.“

Von Cora Meyer