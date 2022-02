Kühlungsborn

Alina Maniuk hat Angst. Angst um ihre Familie in der Ukraine, nachdem Russland ihre Heimat angegriffen hat. Die Restaurantleiterin im Hotel Polar-Stern in Kühlungsborn hat gleich am frühen Morgen ihre Mutter angerufen. „Sie hat am Telefon geweint“, sagt Alina Maniuk. „Alle haben Panik.“

Die Menschen seien deshalb alle gleich zum Einkaufen und zur Bank gegangen. Auch ihre Mutter. „Sie hat eine halbe Stunde an der Kasse gestanden.“ Der Präsident habe die Bevölkerung jedoch inzwischen zur Beruhigung aufgerufen. Man solle möglichst zu Hause bleiben und sich vorerst keine Sorgen machen. Alina Maniuk hofft, dass das Kriegsgeschehen nicht in die Stadt hineinkommt. Ihre Familie wohnt in Saporischja in der Nähe von Donezk.

Alina Maniuk kam vor sechs Jahren nach Deutschland. Inzwischen spricht die 27-Jährige so gut Deutsch, dass sie ihre Ausbildung mit der Note 1 abschließen konnte. Sie und ihr Mann waren erst im Januar zu Besuch in der Ukraine, wollten Ende März wieder hinfliegen. Die Tickets waren schon gekauft. Im Mai wollte ihre Mutter zu Besuch nach Kühlungsborn kommen. „Das geht jetzt alles nicht, es fliegt ja kein Flugzeug“, sagt Alina Maniuk.

Viele Falschinformationen in Umlauf

„Wir hatten gehofft, dass es nicht so weit geht.“ Der Konflikt bestehe bereits seit Längerem, die Menschen hätten sich in gewisser Weise daran gewöhnt. „Man nimmt es nicht mehr so ernst“, sagt Alina Maniuk. Umso erschreckender, dass das Schlimmste nun eingetreten ist. „Ich wollte es nicht glauben.“

Alina Maniuk fällt es schwer, ihren Alltag normal weiterzuführen. Sie ist in Gedanken ganz bei Freunden und Familie in der Ukraine. „Ich habe einen Termin für eine theoretische Führerscheinprüfung und muss auch weiter arbeiten“, sagt sie. „Ich glaube nicht, dass ich mich damit ablenken kann.“

Sie sei ständig in Kontakt mit Freunden und der Familie in der Ukraine. „Ich möchte wissen, wo sie sind und wie die Lage ist.“ Natürlich lese sie auch Nachrichten. Allerdings sei sie unsicher, wie viel davon sie glauben könne. „Es ist bestimmt nicht alles wahr. Gerade Whatsapp und Telegram-Gruppen sollte man am besten nicht lesen“, sagt sie. Da sei es besser, mit der Familie zu sprechen. „Jetzt haben wir noch Kontakt, ich weiß nicht, wie lange das noch möglich ist“, sagt die junge Frau. Möglicherweise werde es bald Probleme mit dem Internet geben. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt sie. „Hoffentlich ist es schnell wieder vorbei.“

Von Cora Meyer