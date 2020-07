Kühlungsborn

Der Mund-Nasen-Schutz hilft krebskranken Kindern in Rostock. Durch eine Spendenaktion in Kühlungsborn auch finanziell. Denn aus dem Verkauf der Masken in den Monaten Mai und Juni spendete der Kühlungsborner „Ostseejuwelier“ je einen Euro pro Stück an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock .

280 Mund-Nase-Schutzmasken wurden im Geschäft, das die Ruschmeyer GmbH betreibt, verkauft. So kamen 280 Euro Spendeneinnahmen zusammen, die von Geschäftsführer Klaus Wolfert auf 300 Euro aufgerundet wurden. Man wolle damit auch in schwierigen Zeiten für andere da sein, anderen helfen, Freude und Glück schenken. „Denn Glück und Freude vermehren sich, wenn man es teilt“, sagt Klaus Wolfert.

Auch wenn die Zeichen im Kühlungsborner Handel wieder Richtung oben zeigten, hätte das Unternehmen bis Mai hart mit Umsatzeinbußen zwischen 80 und 90 Prozent zu kämpfen gehabt. „Trotzdem haben wir uns in dieser Zeit zu einer Hilfsaktion entschlossen“, sagt der Geschäftsführer.

