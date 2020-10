Kühlungsborn

Nun trifft es auch die Kammermusiktage: Die Veranstaltungsreihe, die ursprünglich am Mittwoch in der Kunsthalle beginnen sollte, fällt aus. Grund sind die Corona-Vorschriften. „Da ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die rein dürfen, und den Gagen nicht mehr gerechtfertigt“, sagt Kunsthallen-Chef Franz Norbert Kröger. Zu den Kammermusiktagen reisten Spitzenkünstler an. „Da sprechen wir von 2500 bis 3000 Euro und wenn dann nur 40 Leute rein dürfen, rentiert sich das nicht“, sagt er.

Dass das Gitarrenfestival im August trotz dieser Bedingungen stattfinden konnte, sei allein Fördermitteln zu verdanken gewesen. „Ich versuche, die Konzerte zwischen Weihnachten und Neujahr zu machen, und dann sehen wir weiter“, sagt Franz Norbert Kröger. Am 27. Dezember treten Ulrike Mai und Lutz Gerlach in Kühlungsborn auf, am 29. Dezember spielt das Ensemble Rossini Strings. Auch die Literaturtage soll es wieder geben: Mit dabei sind Steffen Dobbert am 19. November und Frank Goyke am 20. November.

Licht-Kunst mit dem Overheadprojektor

Ein ganz besonderes Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes – erwartet die Besucher der Kunsthalle in diesem Jahr aber noch. Für das Ostseebad Kühlungsborn entwickelt die Hamburger Künstlerin Katrin Bethge erstmalig mehrere Lichtinstallationen. Am Stammgastwochenende vom 28. bis zum 30. November werden sie abends an der Villa Baltic, im Konzertgarten Ost sowie am Grenzturm zu sehen sein.

Katrin Bethge schafft Lichtinstallationen. Quelle: Kunsthalle

Bereits ab dem 24. Oktober bis zum 6. Dezember zeigt die Kunsthalle Kühlungsborn eine Innenraum-Installation der Künstlerin. „Es geht um Beleuchtung, die sich bewegt und Objekte in einem völlig anderen, surrealen Licht erscheinen lässt“, sagt Franz Norbert Kröger. „Es wird mit Overheadprojektoren auf Spiegel projiziert. Die hängen an der Decke und bewegen sich. Dadurch gibt es ein permanentes Lichtspiel aus Projektionen, Spiegelungen und Reflexionen.“ Dazu ist eine Komposition von John Eckhardt zu hören.

Die Künstler, insbesondere die Musiker, leiden sehr unter den coronabedingten Einschränkungen, glaubt Franz Norbert Kröger. „Für sie ist die Situation unglaublich schlecht. Sie leiden ohne Ende, weil sich kein Schwein um sie kümmert. Kultur hat keine Lobby im Landtag.“

Lachen über Corona

Die Kunsthalle hat seinen Angaben zufolge auch in der Corona-Zeit bisher sehr gute Besucherzahlen gehabt. Auch die Galerie in Heiligendamm laufe auch in Corona-Zeiten halbwegs normal. Franz Norbert Kröger hat bereits den Terminplan für das kommende Jahr gemacht. Auch Klassiker wie das Jazz-Meeting und die Kabarett-Tage stehen wieder darauf. „Und die Stadt fördert die Kunsthalle Gott sei Dank auch ganz normal weiter.“

Ob aber alles glatt läuft, ist trotzdem noch nicht sicher. „Wir hängen davon ab, was entschieden wird, und danach richten wir uns“, sagt der Kunsthallen-Chef. Dass man dem Corona-Virus auch etwas Lustiges abgewinnen kann, zeigen Cartoon-Zeichner in einer Ausstellung ab dem 5. Dezember in der Kunsthalle. „Die besten Corona-Cartoons“ sind bis zum 14. März zu sehen.

Von Cora Meyer