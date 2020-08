Kühlungsborn

So ein Jahr hat Kühlungsborns Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger noch nicht erlebt. Die intensive Zeit mit Kunst, Musik und Festivals fehlt ihm. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, doch ein Festival kann jetzt stattfinden.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Ihren Jahresplan?

Anzeige

Zwei Ausstellungen fielen aus. Davon konnte ich die der Fotografin Elisabeth Heinemann vom März auf das Eröffnungsdatum 5. September verschieben. Rayk Goetze wird nun erst im Mai 2021 hier ausstellen. Dafür zeigen wir drei Monate lang „Klassische Moderne des 20. Jahrhunderts“.

Weitere OZ+ Artikel

Wie wird sie angenommen?

Da für jeden etwas dabei ist – von Jugendstil bis zur Moderne des 20. Jahrhunderts –, wird sie sehr gut angenommen. Das Positive ist, dass wir sie unmittelbar nach der intensiven Corona-Zeit eröffneten. Es ist zu spüren, dass viele Leute ein echtes Kunstdefizit haben, und manche sagen es auch. Und ehrlich, mir geht es auch so. Ich war sonst an die 100 Abende durch die Konzerte in der Halle. Das fehlt mir sehr.

Was ist eigentlich aus Ihren Festivals, Konzerten und anderen Events geworden?

Abgesagt, leider. Die Pianotage, Blues & Folk sowie das Jazzfestival. Da konnte ich auch nichts verschieben. Einige werden wir als Einzelkonzerte 2021 anbieten, in anderer Verpackung. Aber dafür freue ich mich umso mehr, dass wir das 29. Gitarrenfestival vom 21. bis 29. August durchführen, das mit dem Ralf Illenberger Trio – Pop, Rock, Jazz und Weltmusik – beginnt. Nur der Japaner Okapi mit Fingerstyle musste wegen der Reisebeschränkung absagen. Und im Oktober/November ist die Lichtkunstausstellung geplant, an der ja die ganze Stadt teilnimmt. Dann wird die Halle auch erst später öffnen, damit der darstellende Effekt auch da ist.

Gitarrenfestival Das 29. Internationale Gitarrenfestival findet vom 21. bis 29. August in der Kunsthalle Kühlungsborn statt. Zu Gast ist am 21. August das Ralf Illenberger Trio. Es spielt Rock, Pop, Jazz und Weltmusik. Am 22. August ist das Guitar Celebration Trio mit Blues, Folk und Balkan-Jazz zu hören. Am Sonntag spielt dann Christian Buchmann. Hub Hilderbrand wird am 26. August erwartet, einen Tag später Biber Herrmann, am 29. August tritt das André Krengel Trio auf. Die Konzerte beginnen alle 20 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 20 Euro. Wegen der Abstandsregelungen stehen weniger Sitzplätze zur Verfügung. Daher wird empfohlen, vorab Karten zu reservieren unter info@kunsthalle-kuehlungsborn.de oder per Telefon 038293/7540. Adresse und Telefonnummer des Kartenkäufers werden erfasst.

Wie handhaben Sie es mit den Corona-Bestimmungen in der Kunsthalle?

Statt der sonst 120 Plätze können nur 40 Konzertbesucher kommen, die im geforderten Abstand zu den anderen sitzen, es sei denn, es handelt sich um eine Familie. Wir haben die Abstände ausgemessen. Außerdem finden die Konzerte im Block von 75 bis 80 Minuten statt ohne Pausen, damit es nicht zu Kontakten kommt, die nicht sein sollen. Wenn sie reinkommen oder gehen, müssen die Gäste eine Maske tragen, während des Konzertes nicht. So ist es auch zu den Kunstausstellungen. Ist der Abstand gewahrt, können die Masken in der Halle ab und natürlich müssen sie sich in eine Liste eintragen. Außerdem haben wir neben dem normalen Eingang einen separaten Ausgang, wenn das jemand wünscht.

Wie sieht es mit den finanziellen Verlusten aus?

22 Konzerte sind immerhin ausgefallen. Das bedeutet einen Verlust von 20 000 Euro. Allerdings haben wir auch weniger Ausgaben. Deswegen übergaben wir der Stadt jetzt 10 000 Euro, die wir an Fördermittel erhielten, zurück. Das sind ja schließlich Steuergelder. Der Rest wird im Herbst abgerechnet. Wir denken, da kommt dann auch noch einmal so viel zusammen. Außerdem hoffen wir, dass jeder verantwortlich mit den Gegebenheiten umgeht, damit keine zweite Welle kommt.

Wie sieht Ihre Planung für das kommende Jahr aus?

Wir haben nach alternativen Ideen gesucht, denn wir wissen nicht, was 2021 bringt. Aber dazu möchte ich jetzt nichts verraten. Die Pianotage werden jedoch die sein, die wir bereits in diesem Jahr planten. Weiteres kommt in anderer Verpackung.

Und ich muss noch etwas loswerden. Es gibt so viele Solokünstler, die durch Corona in ein finanzielles Loch fielen. Da sollten wir alle an das Land, die Kommunen, den Bund appellieren, sie zu unterstützen. Ich musste zum Glück meine beiden Mitarbeiterinnen nicht entlassen. Ich selbst bin sehr dankbar, dass die Stadt uns als Kultureinrichtung positiv entgegenkommt und unterstützt.

Was haben Sie in der Schließzeit gemacht?

Renoviert, Reparaturarbeiten durchgeführt und anderes, was sonst meist nach hinten geschoben wird.

Von Sabine Hügelland