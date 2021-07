Kühlungsborn

Seit fast 60 Jahren wohnte Johanna Böhm im Wittenbecker Landweg in Kühlungsborn. Nun hat sie ihre Wohnung schweren Herzens aufgegeben. Ein Grund sind die Renovierungsarbeiten, die die Noveg gerade in dem Mehrfamilienhaus durchführt.

Die Belastung durch die Bauarbeiten sei enorm gewesen, sagt Ralf Janczyk, der Sohn von Johanna Böhm. „Der Lärmpegel ist so hoch, dass eine normale Unterhaltung teilweise nicht möglich ist“, sagt er. Zudem habe es Löcher in den Außenwänden und offene Fugen gegeben. Die Wohnung sei völlig verschmutzt und mit Feinstaub überzogen. Zudem sei das Treppenhaus nicht mehr vorhanden. „Eine temporäre Außentreppe wurde angebracht, über die der Zugang sehr schwierig ist, besonders für Menschen mit Behinderungen.“

Johanna Böhm (82) musste ihre Wohnung in Kühlungsborn aufgeben. Quelle: privat

Treppe musste komplett raus

Ronald Grohmann, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Noveg, der die Blöcke gehören, bestätigt, dass die Baumaßnahme mit Stress für die Mieter verbunden sei. Deshalb habe die Noveg die Arbeiten bereits ein halbes Jahr vor Baubeginn angekündigt. Die Außentreppe sei in den nächsten zwei Wochen wieder verschwunden, sagt er. „Wir bauen eine Aufzugsanlage an und wollen, dass man vom Aufzug barrierefrei direkt bis vor die Wohnungstür kommt. Dafür mussten wir die Treppe komplett rausnehmen“, sagt Ronald Grohmann. Das Nottreppenhaus sei beleuchtet und mit Bewegungsmelder ausgestattet. „Wir sind es vorher mit den Mietern abgegangen und alle, die dabei waren, haben gesagt, es ist in Ordnung.“ Außerdem werden im Wittenbecker Landweg unter anderem neue Fenster eingesetzt und Balkone angebaut.

Mietminderung von bis zu 50 Prozent

Ralf Janczyk hat seine schwerbehinderte und pflegebedürftige Mutter inzwischen zu sich geholt. Wegen der Bauarbeiten hatte er die Miete um 100 Prozent gemindert. „ Uns wurde von der Noveg eine Mietminderung von 15 Prozent angeboten. Das ist rechtlich möglich aber menschlich frech“, sagt er. „Es geht nicht um Geld, sondern darum, wie mit Menschen umgegangen wird. Viele sind über 60 und sind dieser Belastung ausgesetzt.“

Der Wohnblock im Wittenbecker Landweg in Kühlungsborn wird saniert. Für die Mieter bedeutet das Einschränkungen. Quelle: privat

Die Höhe der Mietminderung hänge davon ab, wo im Haus die Wohnung liegt, erklärt Ronald Grohmann. Da die Noveg das Dach des Hauses entfernen musste, um ein weiteres Geschoss aufzusetzen, fiele sie bei den Mietern der oberen Geschosse höher aus. „Als die intensiveren Baumaßnahmen begannen, beispielsweise das Austauschen der Fenster, haben wir das noch mal erhöht.“ Die Mieter hätten zwischen 30 und 50 Prozent weniger gezahlt, sagt der Geschäftsführer.

Ersatzwohnungen nicht zu finden

Deshalb hat die Noveg der Mietminderung von Ralf Janczyk widersprochen. Der hätte sich gewünscht, dass den Mietern für die Zeit der Bauarbeiten Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt worden wären. „Wenn man gewollt hätte, hätte man es auch tun können.“ Die Noveg hätte beispielsweise Ferienwohnungen anmieten können. „Das hatten wir im Vorfeld auch überlegt“, sagt Ronald Grohmann. „Aber wir können das Dach nur im Sommer runternehmen – und da ist Kühlungsborn ausgebucht.“ Eigene freie Wohnungen hat die Noveg nicht.

„Es geht nicht darum, mit dem Holzhammer auf die Noveg zu hauen“, sagt Ralf Janczyk, „sondern darum, Leuten zu helfen, die sich nicht selbst helfen können.“ Wenn sie so einem Lärmpegel ausgesetzt seien, führe das auch zur Verschlimmerung chronischer Erkrankungen. Das kann Ronald Grohmann nicht bewerten. Außer Johanna Böhm wohnen noch 14 andere Mieter in dem Haus. Viele seien in der Tat älter. Beschwerden habe es bisher aber noch keine gegeben. Im Gegenteil: „Wir haben viel positive Resonanz“, sagt Ronald Grohmann.

Miete steigt nach der Sanierung

„Natürlich kommt die Sanierung auch den Mietern zugute“, sagt Ralf Janczyk. Er fürchtet jedoch, dass die Noveg die Renovierung nutzt, um alte Mieter zu verdrängen. „Die, die bleiben, bekommen eine maximale Erhöhung von 15 Prozent.“ Mehr sei gesetzlich nicht erlaubt. Die Wohnungen, die neu vermietet würden, kosteten jedoch 25 Prozent mehr als vorher.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Natürlich müssen wir die Miete erhöhen“, sagt Ronald Grohmann. „Wir investieren viel Geld für die energetische Sanierung.“ Allerdings wolle die Noveg, dass die Mieter bleiben. „Für uns kostet es viel mehr Geld, in bewohntem Zustand umzubauen und es ist auch mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand verbunden.“ So müssten für die Arbeiten beispielsweise Termine mit den Mietern gemacht werden.

Natürlich sei die Baumaßnahme ein massiver Eingriff in das Leben der Bewohner. „Aber ich denke, dass wir Ende des Jahres fertig sind“, sagt der Noveg-Geschäftsführer.

Von Cora Meyer