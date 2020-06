Kühlungsborner Schüler starten mit guten Abi-Noten in die Ferien

Kühlungsborn

Geschafft: Im Schulzentrum Kühlungsborn erhielten 53 Schüler der zwölften Klassen am Sonnabend ihre Reifezeugnisse. In drei separat hintereinander abgehaltenen Feierstunden schritten die jeweiligen Klassen unter musikalischer Begleitung in die mit Eltern und einigen Gästen gefüllte Aula. Charmant führten die Moderatoren Terezia Kovacova und Lennart Fink durch das Programm.

Sebastian Constien (SPD) überreicht Vanessa Harm als beste Schülerin der Klasse 12a die Ehrennadel des Landrats in Silber. Quelle: Sabine Hügelland

Anzeige

Ein letztes Mal stand die Klassenleiterin der 12 a, Elke Polzin, an diesem Tag auf der Bühne. Denn nach 41 Jahren im Beruf geht sie nun in den verdienten Ruhestand. Es gab Blumen von Schulleiterin Ute Schmidt und von Schülern. Auch Landrat Sebastian Constien ( SPD) wollte es sich nicht nehmen lassen, seiner ehemaligen Klassenlehrerin einen Strauß zu überreichen.

Weitere OZ+ Artikel

Elke Polzin unterrichtete seit 2008 in Kühlungsborn Deutsch, aber auch darstellendes Spiel und als Wahlpflichtfach Wirtschaft. „Als besonders schwierig habe ich die Coronazeit eigentlich nicht empfunden“, sagte Polzin. „Wir sind alle, bildlich gesprochen, dadurch ein Stück mehr zusammengerückt. Meine letzte Klasse war eine besonders tolle Truppe.“

Erfolgreiches Abitur nach einem „unwirklichen“ Jahr

Mit viel Herz und einer Prise Nachdenklichkeit gab Schulleiterin Ute Schmidt in ihrer Rede Einblicke in den Schulalltag einer jeden Abgangsklasse. „Das Jahr 2020, das Jahr in dem Ihr Euer Abitur abgelegt habt, ist ein so anderes – ein so unwirkliches – unfassbares Jahr“, sagte sie. „Ihr seid frei zu entscheiden, welche weitere Laufbahn Ihr für Euch ganz persönlich wählt.“

Zur Galerie 53 Schülerinnen und Schüler erhielten am Schulzentrum Kühlungsborn ihre Reifezeugnisse.

Er ermutige die jungen Leute, ihre berufliche Laufbahn in der Region zu absolvieren, sagte Landrat Constien in seiner Ansprache: „Wir brauchen Sie hier und haben auch sehr gute Universitäten und Ausbildungsstätten.“ Dem schloss sich Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian an: „Vergessen Sie Ihre Wurzeln nicht und versuchen Sie ihre Verbundenheit dazu zu bewahren.“ Denn viele junge Menschen gehen in andere Bundesländer und fehlen dann in MV. Sozialdezernentin Anja Kerl, deren Sohn Jan Philip Degner ebenfalls Schulabgänger war, sprach im Namen der Eltern: „Sie haben unsere Kinder sehr engagiert begleitet und ihnen viel Wissen vermittelt.“

Förderpreis der Wirtschaft für besten Notenschnitt

Die das Schuljahr überlagernde Corona-Krise wurde immer nur angeschnitten – alles ist gesagt, und die erfolgreichen Abi-Abschlüsse sprechen für sich. Den Förderpreis der Wirtschaft für den besten Schüler sponserten der Rotary Club Kühlungsborn-Bad Doberan und das Hotel Aquamarin Kühlungsborn. Er ging an Hannah Schimanski aus der 12 c, die mit einem Notendurchschnitt von 1,4 abschloss. Vanessa Harm (12a) erhielt die Ehrennadel des Landrates in Silber von Sebastian Constien. „Mir ist die Arbeit in der Corona-Zeit eigentlich leichtgefallen, weil ich mir sowieso meist alles selbst erarbeiten musste“, sagte die 18-Jährige. Sie wird Tiermedizin studieren. „Mit meinem Abschluss von 1,8 bin ich nicht ganz so zufrieden – aber ich wollte auch noch ein Leben außerhalb der Schule haben“, bekannte sie ehrlich.

Anne Marie Injighulyan und Jonas Kröger sprachen im Namen der Schüler und umrissen humorvoll ihre Zeit am Schulzentrum. Quelle: Sabine Hügelland

Aus der 12 b erhielt Katja Klatt diese Auszeichnung. „Ich wollte immer ehrenamtlich tätig sein“, sagte Jonas Kröger. Er erhielt für seine sechs Jahre beim THW den Fritz-Reuter-Preis und wird im Anschluss an die Schulzeit Wirtschaftsinformatik studieren. „Die Lehrer haben uns in der Corona-Zeit immer ausreichend informiert – für mich war es ein wenig schwer, zu Hause zu arbeiten, weil meine kleinen Geschwister noch da waren, die auch Aufmerksamkeit wollten.“

Anne Marie Injighulyan und Jonas Kröger sprachen im Namen der Schüler und fassten sehr humorvoll ihre Zeit an der Schule zusammen: „Wir haben den Lehrern die Nerven geraubt und den Geduldsfaden gerissen.“ Anne Marie Injighulyan möchte jetzt zunächst eine Orientierungszeit einlegen und würde später gern in den sozialpädagogischen Bereich gehen. „Die Lehrer haben uns toll unterrichtet“, sagte die 18-Jährige. „Vor allem auch mit viel Liebe.“

Von Sabine Hügelland