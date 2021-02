Kühlungsborn

Der mögliche Bau eines neuen Rad- und Wanderweges durch die Kühlung steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Kühlungsborner Stadtvertretung am Donnerstag, den 25. Februar. Er könnte zwischen dem Grünem Weg und Bastorfer Landweg an der Asbeck entlangführen.

Ein weiteres Thema, über das die Mitglieder ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums (Neue Reihe 73a) beraten, ist die Haushaltssatzung für das Jahr 2021. Darin ist festgelegt, für welche Vorhaben das Ostseebad Geld ausgeben möchte. Eines davon ist die Entwicklung des Rathausquartiers. Geplant ist ein Anbau an das bestehende, denkmalgeschützte Rathaus an der Ostseeallee. Darin soll ein Aufzug untergebracht werden. Weil der Platz in den Büros knapp wird, soll an Stelle der Baracke hinter der Villa Laetitia ein Erweiterungsbau mit einem Sitzungssaal errichtet werden. Außerdem ist eine Sanierung des Haus Rolle erforderlich. Es wird ebenfalls erweitert. Dort könnte dann die Stadtbibliothek einziehen, die bisher im Pavillon im Konzertgarten Ost untergebracht ist. Für das Vorhaben will das Ostseebad einen Architektenwettbewerb ausschreiben.

Außerdem sollen die Stadtvertreter den Auftrag zur Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) erteilen. Darin werden alle bestehenden Konzepte wie etwa zu Verkehr und Tourismus zusammengefasst. Eine Vision mit fünf Leitzielen dafür hatten bereits Kühlungsborner Bürger in mehreren Arbeitsgruppen entwickelt. Dazu gehört beispielsweise, dass das Ostseebad ein Wohlfühlort für alle sein soll. Nun muss geklärt werden, wie diese Ziele erreicht werden können.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist das B-Plan-Gebiet Nummer 37 in Kühlungsborn Ost. Hier beraten die Stadtvertreter, ob unterirdische Geschosse auch außerhalb der Baugrenzen im gesamten Geltungsbereich zugelassen werden sollten. Damit soll insbesondere der Bau von Tiefgaragen bei Neubauten gefördert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde und einem Bericht des Bürgermeisters über aktuelle Entwicklungen in der Stadt. Zum Abschluss wird Rüdiger Kozian über den Stand zum Bau einer Schwimmhalle am Grünen Weg informieren. Hier wird unter anderem geprüft, ob sich der Bau mit einer Tennishalle kombinieren lässt.

Von Cora Meyer