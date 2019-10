Das will der neue Kühlungsborner Tourismusverband

Kühlungsborn

Sie wollen sich stärker für die Interessen der Tourismuswirtschaft im Ort einsetzen. Deshalb haben einige Kühlungsborner Unternehmer jetzt einen Verband gegründet. „Wir sehen uns als Vertreter aller Personen und Gesellschaften, die die Fremdenverkehrsabgabe zu zahlen haben, also in irgendeiner Form vom Tourismus profitieren“, sagt der Vorsitzende Jörg Schlottke, der das Aparthotel Am Weststrand leitet.

Der Tourismusverband wolle die Weiterentwicklung Kühlungsborns mitgestalten. Zum einen als Unternehmer-, zum anderen als Expertennetzwerk. „Wir wollen die Stadtvertretung dabei unterstützen, kluge Entscheidungen für die Zukunft zu treffen“, sagt der Hotelier. „Tourismus und Wirtschaft gehen in einem Ort wie Kühlungsborn immer zusammen“, sagt Konditor Frank Röntgen, der ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern zählt. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Dinge, die aus wirtschaftlicher Sicht notwendig seien, in Umsetzung und Konzeption wiederfinden. Das ist nach Ansicht der Verbandsmitglieder derzeit nicht gegeben. Grund ist die neue Struktur der Tourismusverwaltung in Kühlungsborn. Der Betriebsteil „Touristische Dienstleistungen für die Stadt“ der ehemaligen Touristik Service Kühlungsborn GmbH (TSK) wurde in einen 100-prozentig stadteigenen Betrieb überführt – die Tourismus Freizeit und Kultur GmbH (TFK).

Unternehmer wollen sich organisieren

Mit deren Arbeit sind die Unternehmer nach wie vor zufrieden. Die TFK koordiniere derzeit verschiedene Veranstaltungen und verwalte den Tourismus. „Das reicht aber nicht aus, um Schritt zu halten, beispielsweise mit Orten im benachbarten Schleswig-Holstein“, sagt Frank Röntgen. Außerdem fühlen sich die Mitglieder des Unternehmerverbandes nun nicht mehr ausreichend vertreten. „Die TSK war ein Zusammenschluss aller tourismuspolitisch interessierten Gruppen in der Stadt“, sagt Frank Röntgen. Nach der Aufspaltung sei das nicht mehr möglich gewesen. Einige Unternehmer hätten sich deshalb gedacht: „Wir müssen uns organisieren.“ „Es ist aus unserer Sicht besser, wenn wir uns im Vorfeld verständigen, damit nicht der Eindruck entsteht, es handelt sich nur um Interessen einzelner“, sagt Peter Weide. „Wir wollen als Vertreter der Tourismuswirtschaft wahrgenommen werden.“

Verband will sich der Region öffnen

Insgesamt zwölf Gründungsmitglieder hat der Verband. Darunter sind neben Jörg Schlottke und Frank Röntgen auch Wohnungsverwalter Reiner Kukeit, Gunnar Günther, Leader der Showband „Papermoon“, und Heike Schaffarzyk, die eine Werbeagentur leitet. Weitere Mitglieder sind Johann Hicken, Peter Menzel, Angelika Garreis, Caro Rauch, Hardy Erdmann und Andrea Truhn. Auch Gastronom Peter Weide gehört dazu. „Wir bilden eigentlich alle Interessengruppen auf wirtschaftlicher Ebene ab – von der Privatperson bis zum Unternehmer“, sagt er. „Nun wollen wir neue Mitglieder gewinnen“, sagt Heike Schaffarzyk. „Je schneller das gelingt, desto schneller können wir anfangen zu arbeiten.“ Unter anderem plane der Verband eigene Projekte und Veranstaltungen. „Wir sind ein Kühlungsborner Verein“, sagt Peter Weide, „der sich aber auch der Region öffnet. Denn auch die umliegenden Gemeinden profitieren von der Entwicklung im Ort.“

Mitglieder bieten ihre Erfahrungen an

Der Tourismusverband sieht sich dabei als überparteiliches Gremium. Viele Gründungsmitglieder sind gleichzeitig im Handwerker- und Gewerbeverein vertreten, der in der Stadtvertretung aktiv ist. Das habe aber keine Auswirkungen auf den Tourismusverband. „Der HGV konzentriert sich auf das handwerkliche Gewerbe, ist aber nicht ausschließlich auf den Tourismus orientiert wie der Tourismusverband“, sagt Frank Röntgen. „Damit haben wir jeden Tag zu tun“, sagt Heike Schaffarzyk. „Deshalb wollen wir unsere Erfahrungen nehmen, sie zusammenwerfen und der Stadt zur Verfügung stellen.“

Von Cora Meyer