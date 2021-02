Kühlungsborn

Tausende Einheimische und Urlauber feiern im Sommer zusammen in Kühlungsborn beim Sommerspektakel, Anbaden oder Beachvolleyballturnier – zumindest war das vor der Corona-Pandemie so. Die Veranstalter haben die Events für dieses Jahr noch nicht aufgegeben, sind aber skeptisch. Doch zwei feste Termine im Kalender gibt es bereits.

26 Mal schon hat der Faschingsklub Kühlungsborn (FKK) das Kühlungsborner Sommerspektakel – eine dreitägige Sause mit Guggenmusik, Samba-Umzug und Beachpartys – organisiert und Tausende Gäste begeistert. Im vergangenen Jahr musste das Spektakel wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal ausfallen. Und dieses Jahr?

Sommerspektaktel: Vereine haben Lust

„Wir hätten alle ganz große Lust, für diesen Sommer eine ordentliche Party auf die Beine zu stellen. Es liegen auch schon Anfragen von anderen Faschingsklubs vor, die gern wieder dabei wären“, sagt FFK-Präsidentin Iris Eichler. Aber die Lust auf Party ist in der Abwägung gegen die Ungewissheit rund um das Infektionsgeschehen nur ein schwaches Argument. „Niemand kann heute mit Gewissheit sagen, ob zum geplanten Termin Ende Juli Großveranstaltungen schon wieder möglich sind“, gibt die Präsidentin zu bedenken.

Gewissheit aber bräuchte der FKK, um Verträge mit der Sambaschule „Mariposa“, die traditionell den großen Samba-Umzug anführt, sowie mit den Musikformationen abschließen zu können. „Diese Gruppen sind für das ganze Programm wichtig. Sie kommen aber nicht auf Zuruf zu uns. Die Auftritte müssen vertraglich abgesichert werden. Das verpflichtet uns aber dann auch zur finanziellen Leistung, wenn die Veranstaltung ausfällt“, macht Iris Eichler klar. Quartiere für Gastvereine mit weiter Anreise müssen ebenfalls langfristig organisiert werden. Hierzu sei jetzt aber kaum mit verbindlichen Zusagen zu rechnen.

Dennoch: Einfach machen wollen sich Iris Eichler und ihre Mitstreiter vom Faschingsklub die Entscheidung nicht. „Wir werden uns in den kommenden Tagen zunächst mit dem Vorstand und anschließend mit Mitgliedern und Partnern beraten“, kündigt die Präsidentin an. Etwas Zeit ist noch. Im vergangenen Jahr erfolgte die Absage für das Sommerspektakel Ende April.

Noch kein Termin fürs Beachvolleyball-Turnier

Unklar ist momentan auch, ob in diesem Sommer im Ostseebad wieder ein großes Beachvolleyballturnier stattfinden wird. Das letzte Treffen der Elite des deutschen Beachvolleyballs in Kühlungsborn war Ende August 2019. Im vergangenen Sommer fiel das Event aus, der Veranstalter reduzierte die Serie auf den Veranstaltungsort Travemünde. Eine denkbare Lösung auch für dieses Jahr?

Kühlungsborner Mädchen und Jungen als Ballkinder beim großen Beachvolleyballturnier Quelle: Rolf Barkhorn

Lars Behrens vom Kühlungsborner Beachvolleyballverein erklärt: „Bis jetzt haben wir noch keine klaren Informationen vom Veranstalter der Beachtour. Es gibt auch noch keinen Terminplan. Ich rechne aber in den nächsten Wochen mit einer Entscheidung.“ Der Beachvolleyballverein unterstützt seit Jahren den Veranstalter vor Ort. So bereiten die Kühlungsborner das Turniergelände am Strand vor, bauen den Center-Court auf und sichern die Veranstaltung mit Ballkindern und Ordnern ab. „Wir sind eine gut eingespielte Truppe und wären auch kurzfristig in der Lage, so etwas auf die Beine zu stellen“, versichert Organisationschef Lars Behrens.

Lars Behrens, Kühlungsborner Beachvolleyballverein: „Es gibt noch keinen Terminplan. Ich rechne aber in den nächsten Wochen mit einer Entscheidung.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Weltmeisterschaft der Drachen

In der Rolle als verlässlicher Gastgeber für hochrangige Events hat sich auch der Segelclub Kühlungsborn schon mehrfach bewährt. Das führte mit dazu, dass die Internationale Klassenvereinigung der Drachen das Segelrevier vor Kühlungsborn für die Austragung ihrer Weltmeisterschaft ausgewählt hat. Dazu werden vom 13. bis zum 18. Juni Wettkampfsegler aus zehn Nationen erwartet.

Die Durchführung des Segelwettbewerbs hält Regattamanager Dr. Peter Menzel vom Segelclub Kühlungsborn auch unter Corona-Bedingungen für wenig problematisch. Schwierigkeiten könnten seiner Ansicht nach aus sportlicher Sicht höchstens dann entstehen, wenn WM-Teilnehmer anderer Nationen nicht einreisen dürfen, wenn ihre Heimatländer als Risikoland gelten. „Das würde den Wettbewerb und die Ergebnisse abwerten“, sagt Menzel.

Dr. Peter Menzel bereitet als Regattamanager die Drachen-WM in Kühlungsborn mit vor: „Schwierigkeiten könnten entstehen, wenn WM-Teilnehmer anderer Nationen nicht einreisen dürfen.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Aus diesem Grund haben die Organisatoren vom Segelclub und die Veranstalter von der Klassenvereinigung das Infektionsgeschehen im In- und Ausland fest im Blick. Sollte es wegen der Pandemie doch zu einer Absage der WM kommen, würde diese rechtzeitig erfolgen, um unnötige Kosten zu vermeiden, versichert Menzel.

Das dürfte auch im Interesse der Stadt Kühlungsborn liegen. Für die Liveübertragung der Regatta auf eine große LED-Wand hat der Segelclub städtische Fördermittel in Höhe von 41 500 Euro beantragt, um mit der Drachen-WM auch den Urlaubern an Land etwas bieten zu können.

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn, hatte Anfang Januar mitgeteilt, dass in Hinblick auf Corona auf die Planung großer Events verzichtet werde. Stattdessen werde sich auf kleinere Veranstaltungen mit einem begrenzten Besucherkreis und speziellem Hygienekonzept orientiert. Bisher sei in den Planungen das Plein-Air-Festival vom 2. bis 9. Mai vorgesehen. Wenn möglich soll das an Neujahrstag ausgefallene Anbaden im Frühjahr stattfinden.

Von Rolf Barkhorn