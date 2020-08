Kühlungsborn

Wer einmal Wacholder als Grundlage für ein alkoholisches Getränk erfand, ist nicht überliefert. Im 17. Jahrhundert soll jedoch ein Arzt Wacholderschnaps hergestellt haben. Ganz so lange gibt es das Restaurant „ Vielmeer“ im Kühlungsborner Hafen noch nicht. Doch Gin, der seinen Ursprung im Wacholder hat, wird dort bereits seit sechs Jahren unter eigenem Namen veredelt.

Der Juniorchef Toni Weide brachte im August, zum 15. Jubiläum des Restaurants, den „ Vielmeer Golden Gin“ heraus – mit einem Geburtstagsetikett. „Dieser Gin passt gut zum Sommer, aufgrund seiner frischen Note und seiner goldenen Farbe“, erklärt der 33-jährige Juniorchef. „ Gin ist geschmacklich sehr abwechslungsreich und eine tolle Spirituose zum Mixen – sehr erfrischend und durch die Wahl der Tonics, die man zum Gin trinken kann, sehr individuell.“

Wacholder, Kräuter, Blüten, Wurzeln und mehr

Erstmals arbeitete Weide mit der Rostocker Rittmeister-Destille zusammen und gab dem Inhaber Andreas Barnehl sensorische Nuancen und Wünsche im Geschmack vor. „Es ist mir wichtig, in der Herstellung lokal zu bleiben“, sagt Weide.

„Je nach der Philosophie des Produzenten kommen neben Wacholder noch Kräuter, Blüten, Wurzeln, Früchte und dergleichen hinein, quer durch die Natur“, sagt Andreas Barnehl. Seine Brennerei mit 32 Produkten und dem einzigen in Rostock hergestellten Doppelkümmel gibt es seit 2010.

Zutaten müssen einige Tage in Alkohol ziehen

Sechs verschiedene Varianten brachte er Weide zum Verkosten. „ Gin ist ein Geist und kein Brand“, macht Barnehl klar. „Für den Vielmeer-Gin verwendete ich Oss aus unserer Produktion, den wir dann nach seinen Vorstellungen veredelten.“ Beim Destillieren von Gin werden Zutaten in Alkohol eingelegt, die einige Tage ziehen müssen. Nach der Lagerungszeit wird destilliert. Dabei entfalten sich neue Aromen, der Geschmack wird verändert, außerdem muss der Alkoholgehalt je nach Wunsch reduziert werden.

Nur in solchen bauchigen Gläsern kann sich der Gin entfalten, dann mit speziellem Tonicwasser, Eis, Zitrone und Orangenscheibe. Quelle: Sabine Hügelland

47 Prozent hat die 0,7 Liter-Flasche „ Vielmeer Golden Gin“. „Es gibt regelrechte Sammler unseres Gins“, weiß Weide. Dazu gehört auch Stammgast Kristina Krüger. „Die Bandbreite an Geschmacksrichtungen, die Gin bietet, finde ich erstaunlich und ansprechend“, sagt die Anwältin. „Zu dieser leicht sommerlichen Note des neuen Gins kombiniere ich zu Hause gern mediterranen Tonic, einen Rosmarinzweig sowie eine Orangenscheibe – die schönen Steingutflaschen hebe ich auf und nutze sie hinterher für Speiseöle.“

Kristina Krüger genießt auch regelmäßig im „ Vielmeer“ ihren Gin Tonic und probiert dabei immer wieder gern neue Sorten und Kombinationen aus. „Das gute Händchen bei der Auswahl der Gins sowie der besonderen Tonics begeistert mich, ich entdecke hier immer wieder etwas Neues“, sagt sie.

Experimentierphase begann vor sechs Jahren

„Ich konnte die Nummer 60 für einen sehr guten Freund erwerben, der ein großer Gin-Freund ist“, freut sich Dr. Sabrina Schroeckh aus Nienhagen. „Wir sind eine kleine Gruppe, die das Restaurant seit der Eröffnung schätzt. Deshalb ist dieser Gin etwas ganz besonderes.“ Das Team vom „ Vielmeer“ begann vor sechs Jahren mit dem Experimentieren und veredelte erst normalen Gin, Rum sowie Wodka. Diese neuen und individuellen Kreationen kamen bei den Gästen so gut an, dass sie um Flaschen zum Mitnehmen baten. „Zitronengras war der Anfang, dann wurde der Gin fruchtiger und beeriger. Nun habe ich mich wieder für die Zitrusnote entschieden. Ich wollte zurück zu den Wurzeln“, sagt Toni Weide.

Dr. Sabrina Schroeckh hatte Glück und ergatterte die Nr. 60 des Jubiläums-Gins. Quelle: Sabine Hügelland

Auch die erste Gin-Edition 2015 besaß bereits ein Etikett, allerdings war die Gestaltung eher „do-it-yourself“. Meist wird der Gin, weil er früher auch medizinisch eingesetzt wurde, in apothekerähnliche Flaschen abgefüllt. So auch die erste „ Vielmeer“-Abfüllung. Ein Jahr später entschied sich Weide, mattschwarze edle Steingutflaschen mit professionellem Druck zu verwenden.

Ab dem vierten Jahr begann er mit regionalen Destillen zusammenzuarbeiten und produzierte nun statt 100 doppelt so viele Flaschen. Jedes Jahr schmeckt der Gin anders, deshalb ist auch das Etikett immer individuell. Gestaltet wird es von Weissraum Design aus Hamburg, die auch für den bekannten TV-Koch Tim Mälzer arbeiten.

Trend aus England , in Spanien perfektioniert

„Das ist das Schöne: Gäste von jung bis alt, Männer und auch Frauen lieben Gin“, sagt Toni Weide. Gin war früher nur ein normales Bargetränk, bis vor etwa zehn Jahren ein Hype darauf begann. Der allgemeine Gin-Trend kommt aus England. Die Spanier perfektionierten die Art des Trinkens und mischen statt der üblichen 4 cl jetzt 6 bis 7 cl Gin mit 0,2 l Tonicwasser. „Dazu viel und gutes Eis, das lange im Glas bleibt, in große bauchige Copa-Gläser füllen. Orange, Beeren, Kräuter als Garnierung dazu. Dadurch erhält das Mixgetränk seine eigene Note“, erklärt Toni Weide. Das Aroma entfaltet sich in dem weinglasähnlichen Gefäß am besten.

Toni Weides Gin ist nummeriert und limitiert auf 250 Flaschen, mehr als die Hälfte ist schon weg: „Wir wollen die Stückzahl klein halten – denn unser Gin soll etwas Besonderes bleiben.“

Von Sabine Hügelland