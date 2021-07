Kühlungsborn

Die Bürger konnten sich selbst ein Bild machen: Insgesamt 120 Personen besuchten eine Informationsveranstaltung in der Villa Baltic in Kühlungsborn. Neben dem Eigentümer Jan Aschenbeck waren auch Bürgermeister Rüdiger Kozian und mehrere Stadtvertreter anwesend. Sie erklärten vor Ort den aktuellen Entwicklungsstand.

Damit es saniert und für die Öffentlichkeit mit Gastronomie zugänglich gemacht werden kann, plant Jan Aschenbeck einen Anbau mit Hotel, Gastronomie, Geschäften und optional einer Veranstaltungshalle.

Interesse für Denkmalschutz und Baubeginn

„Wir haben uns über das große Interesse sehr gefreut“, sagt er. Nach Angaben des Eigentümers hätten sich die Bürger unter anderem für die Themen Denkmalschutz und für den aktuellen Zustand des Gebäudes interessiert. Auch die nun folgenden Schritte und der genaue Sanierungsstart seien mehrfach nachgefragt worden. Neben dem Engagement und dem Mut, welches Stadt und Eigentümer bei diesem Projekt zeigen, habe es auch viel Lob für die transparente Vorgehensweise sowie für das entwickelte und vorgestellte Nutzungskonzept gegeben.

Vor Ort stellte Jan Aschenbeck unter anderem die Gutachten aus der baulichen Analyse der letzten anderthalb Jahre in Auszügen vor. Man könne die Villa Baltic zwar noch retten, aber der Dachstuhl sei aufgrund der starken Schadstoffbelastung irreparabel und auch der Pilzbefall sei in manchen Bereichen des Hauses so enorm, dass dieser großflächig herausgearbeitet werden müsse. Die Sanierung würde seiner Einschätzung nach vier- bis fünfmal so teuer werden wie ein vergleichbarer Neubau. Vertreter der Stadt und der Eigentümer machten auf die oft sehr langen Abstimmungsprozesse mit den beteiligten Ämtern aufmerksam. Es sei keine Seltenheit, dass eine Abstimmung mit bis zu 30 verschiedenen Trägern erfolgen müsse. Dennoch rechnet Jan Aschenbeck mit einer Fertigstellung der Sanierung in den nächsten fünf Jahren.

„Konnten mit Irrtümern abschließen“

„Wir haben sehr stark gespürt, wie wichtig den Bürgern die Villa Baltic ist und wie emotional die Menschen mit diesem Gebäude verknüpft sind. Wir haben viele Geschichten der Besucher erfahren, die ihre persönlichen Erlebnisse rund um die Villa mit uns geteilt haben“, sagt Jan Aschenbeck. „Ein wichtiger Impuls war der große Zuspruch, den wir für die transparente Arbeitsweise und für das Informationsangebot erhalten haben. Aufgrund des komplexen Sachverhaltes, welchen dieses Sanierungsprojekt nun mal mit sich bringt, ist es für Außenstehende nicht immer leicht, die Zusammenhänge zu verstehen. Die Veranstaltung war eine sehr gute Möglichkeit, noch tiefer und auf Augenhöhe mit den Bürgern in die Thematik einzusteigen, um auch mit Irrtümern abzuschließen. Wir wollen diesen Weg auch in Zukunft so bestreiten und die Öffentlichkeit Schritt für Schritt an der Entwicklung teilhaben lassen“, sagt Jan Aschenbeck, Eigentümer der Villa Baltic.

Von Cora Meyer