Im Ruhestand dreht er noch mal so richtig auf: Jürgen Schmitz ist seit anderthalb Jahren in Rente und brachte vor einem Jahr eine Motorradgruppe ins Rollen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Torsten Schuldt rief er die „Freebiker Kühlungsborn“ ins Leben. Inzwischen hat der Club 23 aktive Mitglieder.

Kennengelernt haben sich die beiden über ihre gemeinsame Liebe zum Motorradfahren – und über E-Bay. „ Torsten wollte Teile verkaufen“, sagt Jürgen Schmitz. „Und seit dem ersten Telefonat sind wir sehr gute Freunde“, sagt Torsten Schuldt. Er kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein und lernte Kühlungsborn bei einer Ausfahrt mit einem dortigen Motorradclub kennen. „Ich habe mich vor 25 Jahren in Kühlungsborn verliebt“, sagt er, wohnt aber erst seit ein paar Jahren in dem Ostseebad.

Mit seiner Begeisterung für den Ort steckte Torsten Schuldt, genannt Schulle, auch Jürgen Schmitz an. Er lud ihn zu einem Besuch in Kühlungsborn ein. Und Jürgen Schmitz gefiel es dort. „Die Ostsee ist natürlich sehr, sehr schön“, sagt der gebürtige Recklinghausener. „Ich bin vor Kurzem zugezogen.“ Jürgen Schmitz genießt die Gemeinschaft anderer Motorradfans: „Wo ich herkomme, bin ich immer alleine gefahren.“

Motorräder haben Namen

Seine erste Maschine hatte er sich vor 17 Jahren gekauft, musste sie aber aus familiären Gründen abgeben, wie er sagt. Er habe schon befürchtet, sein Leben lang kein Motorrad mehr fahren zu können. „Dann hat sich durch Zufall ergeben, dass ich vor zwei Jahren meine Gold Wing kaufen konnte“, sagt der Rentner. „Lady“ nennt er die Maschine, mit der er sich einen Lebenstraum erfüllte.

So können Sie mitfahren „Freebiker“ ist ein Oberbegriff für Motorradfahrer, die keinem Club angehören. Viele Clubs sind friedlich unterwegs. Rockergruppen wie die Hells Angels oder die Bandidos bringen die Szene jedoch oft in Verruf. Die Freebiker Kühlungsborn sind am besten über Facebook erreichbar. Sie haben eine Gruppe gegründet, die Free Biker Kühlungsborn heißt. Interessierte können beitreten und weitere Informationen erhalten.

Inzwischen hat sie einen neuen Besitzer. Jürgen Schmitz tauschte die Honda mit einem anderen Motorradfahrer gegen ein leichteres Modell von Kawasaki, sein „Bienchen“. Die Lady sei ihm mit 500 Kilogramm zu schwer geworden. „Jeder gibt seinem Motorrad irgendeinen Namen.“ Das von Torsten Schuldt heißt „Kleene“, wiegt aber auch noch um die 300 Kilogramm.

Ausfahrten in den ganzen Norden

Mit ihren Motorrädern treffen sich die Kühlungsborner zu regelmäßigen Ausfahrten. „Wer Lust hat, kann mitfahren“, sagt Jürgen Schmitz. Die Freebiker verstehen sich nicht als Club oder Verein, sondern als lose Gemeinschaft von Motorradfreunden. Die ist inzwischen durch Mundpropaganda und soziale Medien angewachsen. Willkommen sei jeder, der ein Bike hat oder als Sozius oder Sozia auf einem mitfahren könne. Das Motorrad sollte allerdings mindestens 125 Kubik haben, weil es sonst auf den Touren der Freebiker in Sachen Geschwindigkeit nicht mithalten könne, sagt Jürgen Schmitz.

Auf ihren Ausfahrten haben die Kühlungsborner unter anderem schon Plau am See und die Landeshauptstadt Schwerin besucht und einen Abstecher nach Schleswig-Holstein gemacht. Manchmal geht es aber auch einfach nur spontan zum Eisessen nach Rerik oder Bastorf. „Wir fahren grundsätzlich über die Dörfer und nie den gleichen Weg zurück wie hin“, sagt Jürgen Schmitz. Und natürlich hielten sie sich strikt an die Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Kontakt zu anderen Bikern erwünscht

Die Vorschläge, wo es hingehen könnte, kommen von den Mitgliedern. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 50 und 67 Jahren sind in einer Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook und über den Nachrichtendienst WhatsApp vernetzt. Einer von ihnen, ein Kühlungsborner Urgestein, brachte Torsten Schuldt und Jürgen Schmitz auch auf den Namen. „Er hatte als erstes ‚Freebiker‘ hinten auf seiner Kutte stehen. Und nichts dagegen, dass wir das jetzt alle haben“, sagt Schulle. Ein gemeinsames Emblem gebe es aber nicht.

Einmal im Monat treffen sich die Kühlungsborner Biker im Lindenpark zum Stammtisch. Einige Mitglieder gingen nach Angaben von Torsten Schuldt auch zusammen zu Open-Air-Konzerten. „Dort treffen wir uns dann ohne Motorrad.“ Die Freebiker wollen aber nicht nur innerhalb Kühlungsborns wachsen, sondern auch Kontakt zu anderen Motorradgruppen im Norden aufnehmen. Verbindungen gibt es beispielsweise zu den Motorradfreunden MV, dem Motorradverein Engine-Grimmen und den Flaming-Stars Feuerwehr-Bikern aus Grevesmühlen.

