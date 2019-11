Mit Karacho durch die Kühlung

Kühlungsborn

Es steckt schon im Namen: Mountainbikes sind für die Berge gedacht. Dass man aber auch in der relativ flachen Umgebung von Kühlungsborn damit Spaß haben kann, haben Anne Skorupski, Tom Wenzel und Nico Dobratz entdeckt. Die drei fahren in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Fahrrad. Sie sind immer auf der Suche nach neuen Touren – die sie auch anderen Radfahrern gerne zeigen.

„Wir haben uns so ein bisschen bei Peter Schult eingeklinkt.“ Der professionelle Guide bietet geführte Mountainbiketouren in die Umgebung von Kühlungsborn an – allerdings ohne elektrische Unterstützung. Die haben auch Anne Skorupski, Tom Wenzel und Nico Dobratz mitgemacht. „Wir haben dann angefangen, uns mal links und rechts des Weges umzusehen, auch mal irgendwo abzubiegen.“

Ein teures Hobby Der Grundpreis für ein gutes E-Mountainbike beträgt etwa 3500 bis 4000 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Griffe, Lenkrad und Sattel, die individuell auf den Fahrer angepasst sein sollten, rät Nico Dobratz. Auch Kleidung, Rucksack und Helm schlagen zu Buche. „Insgesamt kommt man schon auf bis zu 6000 Euro. Für die geführten Touren können E-Mountainbikes auch ausgeliehen werden. Weitere Informationen zu Radtouren in der Umgebung gibt es bei www.drahtesel-kuehlungsborn.de, www.mtb-kuehlungsborn.de oder www.kuehlungsborn.de.

Bergauf mit Unterstützung

Inzwischen arbeiten sie mit Peter Schult zusammen. „Es gibt Touren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen.“ Und natürlich seien auch Kondition und Ausdauer der Teilnehmer stets unterschiedlich. Hinzu kommt, dass nicht alle E-Bikes haben. „Da muss man immer einen Kompromiss finden, dass alle etwas davon haben.“ Auf dem Weg zu einer Abfahrt in Bastorf hätten sie beispielsweise auch schon mal einen Jungen angeschoben, damit er den Berg hochkommt. „Das war natürlich toll für ihn, zumal sich sein Vater richtig abmühen musste.“

Für die drei ist der Weg den Berg hoch etwas leichter als für andere: Sie fahren E-Mountainbikes. „Die Leute denken immer, dass die von ganz allein fahren. Aber das stimmt nicht.“ Man müsse schon noch selbst treten. Und ein E-Mountainbike ist etwa zehn Kilo schwerer als ein gewöhnliches. Bergab spielt die elektronische Unterstützung keine Rolle. „Sie funktioniert nur bis 25 Kilometer in der Stunde“, sagt Nico Dobratz. Das Fahrrad komme, je nach Höhe des Berges, dabei jedoch schon mal auf über 60 Stundenkilometer. „Wir haben den Motor einfach nur, damit wir den Berg schneller hochkommen und mehr Abfahrten machen können,“ sagt Anne Skorupski.

Mountainbiken als Ausgleich zum Arbeitsalltag

Das Mountainbiken ist für die drei Freizeitsportler ein Ausgleich. Nach getaner Arbeit fahren sie gerne eine gemeinsame Runde. „Wir versuchen, das mindestens einmal in der Woche zu schaffen. Aber das ist wegen der Arbeit nicht so einfach“, sagt Tom Wenzel. Er und Anne Skorupski arbeiten in einem Hotel, Nico Dobratz ist Filialleiter bei einem Discounter. „Dass alle drei gleichzeitig frei haben, kommt leider nicht oft vor“, sagt Anne Skorupski. Aber Fahrradfahren sei einfach toll, um den Kopf frei zu kriegen.

Unterwegs ist die kleine Gruppe dann in der gesamten Region. Eine ihrer Lieblingsstrecken ist die von Kühlungsborn durch den Wald über Meschendorf. „Die ist fantastisch“, sagt Nico Dobratz. „Dass man auch mal einen Berg hinunterfahren kann, ohne Gnade, das gibt es hier in der Kühlung auch“, sagt Nico Dobratz. Viele Touren, unter anderem an der Steilküste in Richtung Rerik und im Stadtwald, seien allerdings eher „technisch“, sagt er. Und meint damit, dass der Untergrund dort uneben ist. Darauf zu fahren, das Rad zu kontrollieren erfordere viel Geschick und Können. „Da geht es dann beispielsweise über enge Wege, über Stock und Stein.“ Und nicht immer seien alle Schwierigkeiten auf den ersten Blick zu erkennen. „Da fährt man dann auch schon mal in eine 40 Zentimeter tiefe Pfütze“, sagt Nico Dobratz aus eigener Erfahrung.

Und wenn sie dann doch mal „richtige Berge“ befahren wollen, reisen die Kühlungsborner E-Mountainbiker in den Harz. „Dort haben wir direkt eine andere Mountainbikergruppe kennengelernt. Das ist toll, man hat dann direkt einen Tourenguide vor Ort.“ Natürlich wollen sich Anne Skorupski, Tom Wenzel und Nico Dobratz revanchieren. „Wir stehen zu Kühlungsborn und wollen zeigen, wie schön es ist“, sagt Tom Wenzel.

