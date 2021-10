Kühlungsborn

Ein Kühlungsborner Rentner unter Mordverdacht: Das ist die Hauptfigur im Roman von Ralf Peter Paul. Der Autor lebt seit sechs Jahren in dem Ostseebad und hier beginnt auch sein erstes Buch. „Es ist eine fiktionale Geschichte, die durch reale Ereignisse und Erlebnisse inspiriert ist“, sagt der Autor. Der Thriller spielt in Kühlungsborn und Spanien, wo Ralf Peter Paul ebenfalls viel Zeit verbrachte. „Außerdem tauchen viele Namen von Menschen auf, die mir begegnet sind“, sagt er. „Allerdings nicht immer mit Vor- und Nachnamen.“

Und selbstverständlich seien auch viele Orte in Kühlungsborn wiederzuerkennen. Autobiografisch sei der Roman „Die letzte gute Tat“ aber nicht – auch wenn es Parallelen gibt. Es geht um Florian Behrens, der seinen Lebensabend in Kühlungsborn verbringt. Hier trifft er auch seine große Liebe. Doch dann wird sie entführt – und Florian Behrens wird mit seiner eigenen zwielichtigen Vergangenheit konfrontiert.

Inspiration durch Hermann Kant

Der Autor selbst hat jedoch auch schon einiges erlebt, das in das Werk eingeflossen ist. Seine Eltern lernten sich im Zirkus Barley kennen und zogen nach seiner Geburt nach Ost-Berlin. Kurz nach dem Bau der Mauer floh die Familie in den Westen der Stadt, wo Ralf Peter Paul das Abitur machte. Sein Thema war die Literatur der DDR. Darin beschäftigte er sich mit Christa Wolf, Anna Seghers und vor allem mit Hermann Kants Buch „Die Aula“. Hermann Kant war Vorsitzender des Schriftstellerverbandes der DDR und Mitglied des Zentralkomitees der SED. „Der Lehrer hat mir eine fünf gegeben“, sagt er. „Ich hätte das Buch nicht verstanden.“

Darauf konnte der Berliner es nicht beruhen lassen. 1991 machte er den Autor ausfindig. „Ich habe ihn zu seinem Werk befragt“, sagt er. Außerdem bat Ralf Peter Paul Hermann Kant, sich seine Werke einmal anzusehen. „Ich habe zum Ende meiner Schulzeit angefangen Gitarre zu spielen“, sagt er. Inspiriert von Liedermachern wie Reinhard Mey und Hannes Wader versuchte er sich auch an Kurzgeschichten und Gedichten. „Ich habe versucht, die eine oder andere Freundin damit zu beeindrucken“, sagt er.

Zuerst kam die Familie

Hermann Kant habe ihm viele wertvolle Hinweise gegeben. „Unter anderem, dass man am Anfang nicht immer wissen muss, wie das Buch endet.“ Eigentlich, sagt der Kühlungsborner Autor, hätte er diesen Motivationsschub für seinen eigenen Roman nutzen müssen. „Aber ich hatte inzwischen eine Familie gegründet und zwei Kinder“, sagt er. „Also habe ich mich damit beschäftigt, Geld zu verdienen und meine Arbeit gut zu machen.“

Ralf Peter Paul war unter anderem verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Landesbank Berlin. Außerdem hielt er Vorträge und veranstaltete Seminare zum Kommunikationstraining. Viel mit Menschen zu tun hatte Ralf Peter Paul schon immer: Nach seiner Ausbildung im Finanzamt, die er nach zwei Jahren abbrach, orientierte er sich beruflich neu. „Ich bin sechs Jahre lang nachts in Berlin Taxi gefahren“, sagt er. „Allein das hätte für zwei Bücher gereicht.“ Das Schreiben und die Musik blieben jedoch auf die Freizeit beschränkt.

In Kühlungsborn am Haken

Mit Kriminalfällen kommt Ralf Peter Paul auch privat in Berührung. Er ist ehrenamtlicher Schöffe am Landgericht. „Ein Schöffe hat die gleiche Stimme wie ein Richter“, sagt er. In den Prozessen lernte der begeisterte Tennisspieler eine Balance kennen zwischen Rechtsprechen und sozialer Ausgeglichenheit. „Das war eine prägende Erfahrung“, sagt er. Außerdem geht er gerne Angeln. Dieser Sport brachte ihn einst auch in das Ostseebad: In den 90er Jahren entdeckte Ralf Peter Paul, der damals noch in Rheinland-Pfalz lebte, Kühlungsborn für sich.

Bald kam er jedes Wochenende her, inzwischen ist es zu seinem Altersruhesitz geworden. „Es hat mir so gut gefallen, weil ich die See so nicht kannte.“ Auch die Mentalität der Menschen liege ihm. „Sie sind klar und deutlich, manchmal etwas wortkarg, und haben einen ganz eigenen Humor.“ Was ihm nicht so gut gefällt, ist das Wetter in Mecklenburg. In der kalten Jahreszeit flüchtet der Autor gern in den Süden. „Dort habe ich in drei Wintern das Buch geschrieben“, sagt er.

