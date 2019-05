Kühlungsborn

„Was gut ist, soll besser werden“, sagt Frank Langguth. Er kandidiert für die Partei „ Die Linke“ bei der Stadtvertreterwahl in Kühlungsborn. „Die Hauptaufgabe ist es, zu pflegen und bewahren, was wir haben.“ Dennoch gebe es Dinge, die sich aus der Veränderung ergeben. „Die Internetverbindung muss besser werden – und zwar möglichst schnell“, sagt der Hoteldirektor des Morada Resort. Sonst hinke Kühlungsborn hinterher. Immer mehr laufe online ab. Deshalb ist die Linke in Kühlungsborn auch für die Einführung der elektronischen Kurkarte. Die sei in der modernen Zeit wichtig. „Sie muss aber so viele attraktive Leistungen beinhalten, dass der Gast sie von sich aus verlangt.“

Die Kurtaxe solle dann unter anderem zur Finanzierung des städtischen Nahverkehrs verwendet werden. Der müsse auch die Auffangparkplätze am Grünen Weg anfahren. „Damit halten wir vor allem die Autos der Tagesgäste aus dem Ort.“ Auch Ältere, die nicht mehr so mobil seien, profitierten nach Ansicht des Hoteliers davon. „Problematisch ist, dass das Gebiet hinter den Molligleisen komplett abgekoppelt ist.“ Das müsse gelöst werden.

Zentrale Parkplätze für Radfahrer

Einen Schwerpunkt setzen die Linken in Kühlungsborn auch auf den Fahrradverkehr. „Der nimmt unheimlich zu“, sagt Frank Langguth. Viele Urlauber brächten ihr Fahrrad mit dem Auto mit. Deshalb müsse die Stadt hier investieren. Die Linke schlägt zentrale Fahrradparkplätze vor, an der Strandstraße und vor der Seebrücke. „Wir brauchen außerdem Fahrradwege auch ins Umland“.

Die Linke setzt sich für einen Kita-Neubau ein. Der könne möglicherweise auf dem Gelände der alten Polizeistation entstehen. „Das Haus muss ohnehin abgerissen werden.“ Wichtig seien aber vor allem erweiterte Betreuungszeiten. „Viele Eltern arbeiten in der Gastronomie, haben Sieben-Tage-Schichten. Da seien auch Schließzeiten ein Unding.

Bauen auf dem Grundstück der Eltern

Nicht nur die Angestellten in Hotels und Gaststätten brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum. Frank Langguth wünscht sich, dass die Stadt die Hoteliers dabei unterstütze, geeignete Flächen zu finden, um Wohnungen für ihr Personal zu bauen. Momentan lebten viele Arbeitskräfte in Bad Doberan, Neubukow, Kröpelin und anderen Orten in der Umgebung. „Sie schlafen dort eigentlich nur, aber zahlen dort ihre Steuern.“ In Kühlungsborn sei es für junge Leute schwer, ein Haus zu bauen. „Die Einheimischem stehen beim Kauf von Grundstücken in Konkurrenz zu dem Stuttgarter, der hier seine Zweitwohnung bauen will“, sagt Frank Langguth. „Deshalb muss es möglich sein, dafür das Grundstück der Eltern zu nutzen.“

Einheimische sollen am Tourismus teilhaben

Zweitwohnsitze müssten seiner Ansicht nach stark eingeschränkt werden. „Sie entziehen Wohnraum“, sagt er. Die Infrastruktur sei vorhanden, werde aber nicht genutzt. „Wir müssen die städtische Noveg nach und nach in die Lage versetzen, preiswerte Wohnungen zu bauen.“ Ferienwohnungen in Privathäusern sollten dagegen bestehen bleiben. „Auch die Einwohner müssen die Möglichkeit haben, auch finanziell am Tourismus teilzuhaben.“ Allerdings sollten nicht massiv neue Ferienwohnungen entstehen.

Um den Andrang an Touristen vor allem im Stadtteil Ost zu entzerren, unterstützt der Hotelier die Idee einer neuen Seebrücke in West. „Momentan laufen alle nach Ost. Denn dort gibt es unter anderem die Mehrzweckhalle und bald auch einen Minigolfplatz.“

Wichtig sei auch, in Kühlungsborn mehr Auswahl an attraktiven Jobs zu schaffen. „Es sollten sich nicht nur touristische Betriebe hier ansiedeln, sondern zum Beispiel auch Baufirmen.“

Cora Meyer