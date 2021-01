Kühlungsborner verunsichert: Apothekerin warnt vor Masken

Kühlungsborn

„Es ist Maskenzeit“. Mit diesen Worten beginnt ein Schreiben, das die Kühlungsborner Apothekerin Heike Friedländer an ihre Kunden ausgegeben hat. „ Masken behindern eher die normale Atmung und dienen nicht als wirksame Barriere gegen Krankheitserreger wie Viren. Daher sollten Masken nicht von der Allgemeinheit, weder von Erwachsenen noch von Kindern, getragen werden“, zitiert sie darin eine amerikanische Ärztin.

Das führt zu Irritationen: „Mein Vater, 81 Jahre alt, kam am 16. Januar ziemlich aufgelöst und mit erhöhtem Puls zu mir und zeigte mir die DIN A4-Seite, die Frau Friedländer der , Apotheken Umschau’ vom 15. Januar beigelegt hat“, sagt der Kühlungsborner Frank Burmeister. Seine Eltern seien Verfechter der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. „Hier argumentiert jetzt eine Pharmazeutin gegen den Mund-Nasen-Schutz.“

Anzeige

Es gehe ihm jedoch nicht um die fachliche Detail-Diskussion, das würde mehr Ressourcen erfordern und sei bei so gegenteiligen Meinungen meist nicht zielführend. Er wirft Heike Friedländer stattdessen „offensichtliche und suggestive Schwarz-Weiß-Malerei“ vor.

„Es ist nicht mein Ansinnen, Menschen zu verunsichern, sondern Menschen zum Nachdenken über sich und ihre Umwelt anzuregen“, sagt Heike Friedländer. „Es geht mir darum, was ich selber tun kann, um den Selbstheilungsprozess anzuregen.“ Zudem gehöre die Nutzen/Risiko-Abschätzung auch zu dem Beratungsauftrag einer Apotheke. Ähnliche Schreiben hatte Heike Friedländer, die Referentin für anthroposophische Pharmazie und Naturheilverfahren ist, auch zur Corona-Impfung und zum Thema Wärme herausgegeben.

Recherche nach weiteren Informationen

Das sei vor allem für die Älteren wichtig, denen die technischen Voraussetzungen fehlen, um sich weiter zu informieren. „Die haben häufig kein Internet“, sagt Heike Friedländer. Gerne wolle sie aber auch andere Patienten damit erreichen. „Die Apotheken-Umschau nehmen eigentlich alle Kunden gerne mit.“

„Man kann meines Erachtens davon ausgehen“, sagt Frank Burmeister, „dass die meisten (nicht alle) Leser nicht über das Wissen verfügen, sich per Internet mit diesen Behauptungen auseinanderzusetzen, gegenteilige Meinungen zu recherchieren und zu bewerten.“ Deshalb hat er die in dem Schreiben aufgeführten Quellen und Wissenschaftler für seinen Vater überprüft – und zweifelt sie teilweise an. „Auch diese Ergebnisse können und sollten für Diskussionsstoff sorgen“, sagt er. Aber sie zeigten auf jeden Fall, dass es auch bei Corona nicht nur schwarz und weiß gebe.

Zusätzlich irritiert hätte seinen Vater, dass in derselben Ausgabe der „Apotheken-Umschau“ ein Bericht zu finden war, in dem stand, dass es keine Atemnot auslöse, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen – bei normaler körperlicher Aktivität.

Um Schwarz/Weiß gehe es ihr nicht, sagt Heike Friedländer, „sondern darum, dass man in einen Austausch kommt. Das Leben ist so vielfältig, es gibt so eine große Bandbreite.“ Sie hätte sich gewünscht, dass Frank Burmeister das direkte Gespräch mit ihr sucht. „Herr Burmeister hätte zu mir kommen können. Das finde ich keine richtige Art und Weise.“

Die Apothekerin hat festgestellt, dass bei den Kunden Unsicherheit bezüglich der Masken besteht. „Gerade erst kam eine Kundin zu mir, die sagte, sie kann die Maske nicht tragen, weil sie sie nicht verträgt, sie hat davon rote Ränder im Gesicht, weil sie zu fest sitzt.“ Andererseits mache die Maske aber auch nur dann wirklich Sinn, wenn sie fest sitze. „Da sind die Leute in einem enormen Zwiespalt.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenig Gesundheitsbedenken in der Arztpraxis

Neben der Beratung durch die Apotheker sei aber auch die durch die Hausärzte wichtig, sagt Heike Friedländer. „Meine Patienten tragen die Maske und wissen auch über die Handhabung Bescheid“, sagt die Kühlungsborner Allgemeinmedizinerin Dr. Christiane Fink. Nur bei Kindern werde ab und zu geschildert, dass es Probleme gibt. „Aber zu 90 Prozent kommen die Patienten mit der Maske zurecht.“

Gesundheitliche Bedenken gegenüber der Mund-Nase-Bedeckung kämen nur sehr selten vor. „Die kann ich dann aber eigentlich schnell ausräumen, weil ich auch selbst nicht dran glaube“, sagt die Ärztin. Die Patienten würden auf ihren Rat vertrauen. „Wir empfehlen ihnen ja nichts, was sie krank macht.“

Von Cora Meyer