Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn hat im vergangenen Jahr mehr Parkgebühren eingenommen als noch 2019. Es waren nach Angaben von Kämmerer Dirk Lahser 70 000 Euro zusätzlich. Er vermutet als Ursache unter anderem die Einführung der Parkplatz-App „EasyPark“.

Das Ostseebad Kühlungsborn nutzt die Smartphone-Anwendung bereits seit Juli 2018. Die Nutzer können damit bargeldlos Parkgebühren zahlen. „Gerade von Urlaubern gibt es eine super Resonanz“, sagte Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramts, nach der Einführung.

Anzeige

Lesen Sie auch:

In Bad Doberan und Heiligendamm wurde die „EasyPark“-App im April 2019 eingeführt, nachdem die Stadtverwaltung bereits aus Kühlungsborn viele positive Berichte gehört hatte. „Nach anfänglichem Zögern wird die App von vielen Doberanern und Urlaubern genutzt“, berichtet Lisa Busch vom Bürgeramt. „Vor allem auch gerne am Strand in Heiligendamm, da die Parkzeit beliebig angepasst werden kann.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

App während Corona-Pandemie lieber genutzt

Die Beliebtheit zeige sich auch an den Umsätzen, sagt Lisa Busch. „Dort konnten wir seit dem letzten Jahr eine Steigerung auf das Vierfache feststellen.“ Zudem gebe es nur sehr wenige Beschwerden, weil die Nutzung sehr einfach ist.

Da die App auch in vielen anderen Städten und Bundesländern genutzt werde, wüssten die Bürger damit umzugehen, erklärt Lisa Busch, im Bürgeramt zuständig für Sicherheit und Ordnung. Vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie sei die App gefragt. „Aktuell in Corona-Zeiten wurde die App lieber genutzt als der Parkautomat.“

Die eingenommenen Parkgebühren werden unter anderem dafür verwendet, um Parkplätze in Stand zu halten und neue zu bauen.

Von Cora Meyer