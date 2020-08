Kühlungsborn

Es blüht vor und hinter dem Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke in Kühlungsborn. Auch aus den Ritzen des Betons wachsen Blumen – zur Freude der Künstlerin Anka Kröhnke. Am 25. August wird sie 80 Jahre jung – eigentlich Zeit, ihr Leben Revue passieren zu lassen.

Viel lieber lässt sie jedoch die Arbeiten ihrer Eltern Louise Rösler und Walter Kröhnke sowie ihrer Großeltern Oda Hardt-Rösler und Waldemar Rösler sprechen. Ihnen zu Ehren eröffnete sie im Jahr 2004 ihr Atelierhaus Rösler-Kröhnke in der Schlossstraße. Dort finden Ausstellungen statt, die sie dem Wirken ihrer Familie sowie auch Gastkünstlern widmet.

Der Tisch, an dem schon Anka Kröhnkes Mutter arbeitete, steht heute im Ausstellungssaal. Quelle: Sabine Hügelland

Am 20. September sind erstmals in einer Werkschau ausgewählte Arbeiten von Anka Kröhnke zu sehen, zu der auch ein Katalog herauskommt. Ihre Tapisserien, die Bildwirkereien, die schon damals mit Beginn ihrer Arbeit ungewöhnlich waren, erscheinen auch heute noch einzigartig in Ausdruck und Fertigkeit. Ihre Mutter malte an einem kleinen quadratischen Tisch, an dem Anka Kröhnke als Kind ihre Schulaufgaben erledigte. Heute befindet er sich im Atelierhaus.

Mutter hinterlässt herausragendes Gesamtkunstwerk

„Wir waren eine Art Notgemeinschaft“, erinnert sich die Künstlerin. Denn der Vater war im Krieg vermisst. Die Hoffnung, ihn wiederzusehen, blieb – ein Leben lang. Zehn Jahre nur waren Walter Kröhnke für sein Schaffen vergönnt. Louise Rösler arbeitete bis zu ihrem Tod und hinterließ ein herausragendes Gesamtwerk: „Wir lebten in einem kleinen Zimmer mit Küche. Im Zimmer wurde gegessen, geschlafen, gespielt und gearbeitet.“

Eine von Kröhnkes Arbeiten, die im Atelierhaus im Eingangsbereich hängen. Quelle: Sabine Hügelland

Das Leben war auch geprägt von Existenzängsten in den schweren Jahren eines Künstlerhaushaltes. Mutter und Tochter lebten in Königstein im Taunus in einem Haus mit vielen anderen Evakuierten, was auch Vorteile hatte: „Da waren viele Spielgefährten für mich und es gab diesen riesigen Garten, wo ich Beete anlegte und mich freute, wie etwas wuchs.“ Deshalb wollte Anka Kröhnke ursprünglich auch Gärtnerin werden. Die Kreativität der Tochter schulte die Mutter, indem sie von ihr kleine Überraschungen erwartete. „Ich bastelte oder malte. War es schön, hing ein Bild auch mal an der Wand, wenn nicht, erklärte sie warum. So lernte ich Komposition und anderes“, erklärt Anka Kröhnke. „Gerade auch, wenn sie Trost brauchte, machte ich etwas für sie. Meist aus Dingen, die ich auf der Straße fand wie Draht, Papier und anderes.“

Tapisserien hängen in vielen Museen

Dann kam die junge Anka auf eine Idee, die ihr Leben verändern sollte. Sie befestigte auf einem Stück Pappe Fäden und webte hinein. Später bettelte sie ihre Mutter um einen Keilrahmen an, in den sie Nägel einschlug, bespannte und so webte, bis sie schließlich einen Webrahmen erhielt und überglücklich war: „Da wurde mir klar, dass ich Weberin werden möchte.“

Der Hochwebstuhl steht noch heute in Anka Kröhnkes Arbeitsraum. Quelle: Sabine Hügelland

Anka Kröhnke studierte nach dem Abitur 1960 an der Meisterschule für das Kunsthandwerk Berlin. Experimentierfreudig – das war und bleibt sie immer. Ihre Tapisserien hängen in vielen Museen. Sie beschäftigte sich intensiv mit Möglichkeiten, Transparenzen sowie auch Reliefwirkungen zu erzielen – mit textilfremden Materialen wie Acrylglas und Aluminiumschweißstäben. Ihre erste Werkstatt nach dem Studium befand sich in Berlin. Mit dem ersten Auftrag finanzierte sie ihren Hochwebstuhl, den sie heute noch zu stehen hat. „Ich habe schon manchmal Lust, wieder zu weben“, sagt sie. „Aber ich schaffe das zeitlich gar nicht. Da würde ich ein Jahr an einem Stück sitzen – das machte auch keinen Spaß.“

Preis für bestes Einzelstück auf Hamburger Jahresmesse

1969 zog die Künstlerin nach Hamburg. Sie bewarb sich mit Arbeiten für die Jahresmesse am Museum für Kunst und Gewerbe und wurde gleich aufgenommen. Ja noch viel mehr: „Ich bekam auf Anhieb den begehrten und angesehenen Preis für das beste Einzelstück der Messe.“ Das war der Start für Ausstellungsbeteiligungen, Einzelausstellungen, Aufträge und Museumsankäufe – natürlich auch mit vielen Höhen und Tiefen. Immer wieder stellten Baumärkte für Anka Kröhnke eine Fundgrube voller Möglichkeiten dar, in denen sie neue Materialien zum Weben entdeckte. Als sie Aluschweißstäbe sah, war das der Beginn einer neue Ausdrucksform: dem Verarbeiten von Aluminium.

Nach Schwarz-Weiß-Arbeiten folgten farbige. Sie braucht diese Abwechslung, noch heute. Aluminiumdosen und CDs sowie Holzreste werden durch ihre Begabung und das Erkennen, das mehr darin steckt, zu Kunstwerken der modernen Zeit und sind dennoch zeitlos.

Infos: www.museum-atelierhaus-roesler-kroehnke.de

Von Sabine Hügelland