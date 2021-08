Kündigungen für neues Bauland: „Kleingartenanlagen in MV sind bedroht“

Schwerin

Im Ostseebad Nienhagen fürchten die Pächter der Kleingartenanlage „Am Gespensterwald“ um ihre Gärten, weil die Eigentümer verkaufen wollen. In Rostock steht fest, dass Kleingärten dem neuen Wohngebiet Groter Pohl weichen. Immer wieder bangen die Gartenfreunde um die Existenz ihrer kleinen Erholungsorte. Das bestätigt Robert Kröger, Vorstandsvorsitzender vom Landesverband der Gartenfreunde Mecklenburg und Vorpommern e.V.

„Im Prinzip sind die Kleingartenanlagen in Mecklenburg-Vorpommern schon bedroht“, sagt Robert Kröger. Städte und Gemeinden fänden immer wieder Wege, das Bundeskleingartengesetz zu umgehen. So wandelten sie beispielsweise die Fläche, auf der sich die Kleingärten befinden und als solche oder als Grünland auch im Flächennutzungsplan eingetragen sind, in Erholungsgebiete um. „Dann geht aber der Schutz des Kleingartengesetzes verloren.“

Nicht grundsätzlich gibt’s eine Entschädigung

Hintergrund: Wird dem Kleingärtner gekündigt, weil das Grundstück eine andere im Bebauungsplan festgeschriebenen Nutzung bekommen soll, hat der Pächter einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. „Ist die Fläche als Erholungsgebiet eingetragen, müssen die Kleingärtner nach Kündigung den Garten selbst beräumen. Sie bekommen keine Entschädigung.“ Zudem könne dann auch vom Verpächter eine andere Pacht verlangt werden.

So beträgt die Pacht in Rostock derzeit 14,2 Cent pro Quadratmeter im Jahr. Als Erholungsgebiet ausgewiesen, könnten bis zu 3,50 Euro pro Quadratmeter verlangt werden, erläutert Kröger.

Aktuelle Beispiele für die Umwandlung von Kleingärten in Erholungsgebiete gebe es in Ribnitz-Damgarten und Neustadt-Glewe. „In Ludwigslust wurde eine Anlage aufgelöst. Da haben wir uns noch auf einen Kompromiss geeinigt, so dass es eine Entschädigung gibt.“

Robert Kröger, Vorsitzender des Landesverbandes der Gartenfreunde Mecklenburg und Vorpommern. Quelle: Landesverband Gartenfreunde MV

Ebenso wie einige Gärten als Bauland attraktiv sind, gebe es auch die andere Seite. „Es gibt Beispiele von Kleingartenanlagen im ländlichen Raum, die ihre Gärten nicht mehr verpachtet bekommen. Das ist auch ein Problem.“

Nachfrage nach Kleingärten wächst

Dabei wächst die Nachfrage nach Kleingärten stetig, sagt Robert Kröger. Vor allem junge Familien mit Kindern entdecken die kleinen Oasen, wo der Nachwuchs beim Wachsen der Mohrrüben zusehen kann. „Das Bewusstsein für die Umwelt und Bioprodukte ist gewachsen.“ Die Nachfrage könne im Schnitt auch bedient werden. In Stralsund, Wismar, Rostock und Rostocker Umland sei sie sehr hoch.

In Mecklenburg-Vorpommern gebe es 80 000 Kleingärten, die in etwa 1500 Kleingartenanlagen liegen. „Es ist wichtig, dass wir den Bestand für zukünftige Generationen sichern.“ Sie hätten neben dem Naturschutz auch eine soziale Funktion. „Menschen, die sich kein eigenes Grundstück leisten können, können sich hier in der Natur erholen.“

Von Anja Levien