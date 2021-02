Kündigungswelle an Fachklinik Waldeck: Mitarbeiter bangen um Zukunft

Schwaan

Ein eisiger Wind weht am Montag über das Gelände der Fachklinik Waldeck in Schwaan. Schnee säumt den Parkplatz, der kleine Teich beim Hubschrauberlandeplatz ist zugefroren. Frostige Stimmung soll auch in der Klinik herrschen: 47 Mitarbeiter – drei Ärzte, fünf Therapeuten und 39 Pflegekräfte – haben gekündigt und verlassen die Einrichtung bis zum Sommer (OZ berichtete). Aber ist die Stimmung in der Klinik, die mit rund 320 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Schwaan ist, wirklich schon unter den Nullpunkt gesunken?

Familiäre Stimmung

Nicht, wenn man Silvia Fröhlich fragt. „Ich arbeite seit 31 Jahren in der Fachklinik Waldeck und gehe nach wie vor jeden Tag gerne zur Arbeit“, sagt die Physiotherapeutin. Mehr wolle sie zum jetzigen Zeitpunkt dazu aber noch nicht sagen.

Anzeige

Und auch eine andere Mitarbeiterin, die gerade aus der Klinik kommt, ihren Namen aber nicht nennen möchte, betont: Zwar machten sich Beschäftigte Sorgen über die Zukunft des Hauses, dennoch herrsche unter den Kollegen eine „sehr familiäre Stimmung“. „Die Mitarbeiter geben sich sehr viel Mühe, damit die Patienten nicht unter der Situation leiden“, sagt die junge Frau.

Die Bedingungen scheinen jedoch nicht vorteilhaft zu sein. OZ-Informationen zufolge sind derzeit nur 80 bis 90 der insgesamt 210 Betten der Klinik belegt, weil immer mehr Ärzte und Pflegepersonal dem Haus den Rücken kehren. Damit sollen vor allem die beiden sogenannten Weaning-Stationen mit 30 Intensivbetten auf dem Spiel stehen – und damit die Patientenversorgung. Auf einer Waening-Station werden über längere Zeit beatmete Patienten mit Luftröhrenschnitt von der Beatmung entwöhnt.

Klinik schreibt rote Zahlen

Die Klinik schreibe tiefrote Zahlen, wie der Ärztliche Direktor Ralf Walper, der das Haus Ende Januar verlassen hat, gegenüber der OZ sagte. Demnach habe ein Missmanagement im Personalbereich dafür gesorgt, dass die Fachklinik in diese Schieflage geraten sei. Betreiber der Klinik ist die private Futuramed-Gesellschaft für modernes Management im Gesundheitswesen mit Sitz im bayerischen Sonthofen.

Zum letzten Mal verlässt eine Mitarbeiterin am Montag die Klinik, die ebenfalls ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie habe erst vor knapp einem Monat als externe Krankenschwester auf Honorarbasis in Waldeck angefangen. Auf dem Parkplatz des Klinikgeländes erzählt sie von großer Anspannung und Unzufriedenheit unter den Beschäftigten. Die Leute wüssten nicht, wie es mit ihnen weitergehe. „Die Situation ist sehr unangenehm“, sagt die junge Frau. Daher habe sie nun das Handtuch geworfen: „So etwas habe ich noch nie gehabt.“

Kündigungswelle wird Politikum

Nun schaltet sich auch die Landespolitik ein: „Diese Kündigungswelle ist ein im Land nie da gewesener Vorgang“, betont der gesundheitspolitische Sprecher der Schweriner Linksfraktion, Torsten Koplin. Der Sache müsse auf den Grund gegangen werden, sagt Koplin, der „die Problematik auf die Tagesordnung einer der kommenden Sitzungen des zuständigen Wirtschaftsausschusses des Landtags setzen lassen“ werde.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Fachkräftesituation im Land muss sich dringend verbessern“, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der Schweriner CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers. Landarztgesetz und Medizinstipendien seien ein guter Anfang, jetzt müsse „endlich auch die Ausbildungskapazität an den Medizinischen Fakultäten steigen“. Andernfalls drohten Situationen wie in Schwaan flächendeckend. Ehlers: „Den Klinikbetreibern wiederum muss deutlich gemacht werden, dass mit Einsatz von Honorarkräften, die je nach Bedarf regelrecht verheizt werden, die Qualität der Versorgung gefährdet wird.“

Medizinischer Versorgungsauftrag wird erfüllt

Nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums habe der Klinik-Träger bislang nicht gegenüber der Krankenhausplanungsbehörde angezeigt, „dass er seinen festgestellten medizinischen Versorgungsauftrag nur in eingeschränktem Umfang beziehungsweise nicht mehr erfüllen könne“. Zudem prüften die Krankenkassen im Rahmen der Budgetverhandlungen „die qualitätssichernden und personellen Anforderungen bei der Erbringung der erbrachten medizinischen Leistungen“.

Die Krankenhausgesellschaft MV bedauert nach den Worten ihres Geschäftsführers, Uwe Borchmann, die Situation in der Fachklinik Schwaan-Waldeck. Die Krankenhausgesellschaft stehe ihren Mitgliedern „auf deren Anfrage hin mit jedweder Unterstützung zur Seite“. Ansonsten kommentiere man aber die Situation einzelner Krankenhäuser nicht.

Von Axel Meyer-Stöckel