Kröpelin

Während die Erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet „Am Quaddelbarg“ in Kröpelin begonnen haben, plant die Stadt schon an weiteren Gebieten. Hierfür kommt Gegenwind vom Amt für Raumordnung und Landesplanung Rostock sowie der Regionalplanung im Landkreis Rostock. Die vorgesehene Wohnbauflächenentwicklung sei nicht ausreichen begründet, heißt es in den beiden Stellungnahmen der Behörden zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes. Dieser legt fest, wo in der Stadt Gewerbe, Wohnungsbau, Sondernutzungen oder anderes entstehen könnten.

Bedenken gab es zudem auch über ein geplantes Gewerbegebiet in Kröpelin Ost. Aus der Öffentlichkeit gab es mehrere Einsendungen, die sich gegen die Auflösung der Kleingartenanlage „Poggendiek“ zugunsten von Wohnbebauung richteten.

Zunächst waren 525 Wohneinheiten in Kröpelin geplant

„Wir haben sehr viel Wohnungsfläche eingeplant“, erläutert der Stadt- und Regionalplaner Lars Fricke, der den F-Plan im Auftrag der Stadt erstellt. 525 Wohneinheiten seien es insgesamt. „Da haben nicht alle zugestimmt. Wir müssen darauf reagieren, indem wir Wohnbaufläche reduzieren.“

So wurden unter anderem vom Amt für Raumordnung und Landesplanung die Flächenausweisungen für Wohnen in Altenhagen, Schmadebeck und Einhusen nicht befürwortet. „Es wird vielmehr eingeschätzt, dass die Stadt Kröpelin mit den Wohnbauflächen im Gemeindehauptort, unter der Voraussetzung, dass diese noch schlüssig begründet werden, zielgerecht auf den zukünftigen Bedarf reagieren kann, sodass der geplante Umfang der Neuausweisungen weiterer Wohnbauflächen als nicht notwendig zu erachten ist“, heißt es in der Stellungnahme.

Kleingartenanlage „Poggendiek“ soll Wohnbebauung weichen

Die Stadt reagiert nun auf die Einwände. In Kröpelin soll perspektivisch die Kleingartenanlage „Am Poggendiek“ für Wohnbauflächen weichen. „Nachdem Gartenbesitzer Einspruch eingelegt haben, reduzieren wir die Fläche auf ein Drittel“, erläutert Lars Fricke. Veikko Hackendahl (CDU) regte an, dass Ausgleichsflächen für die verloren gehenden Kleingärten gefunden werden müssen. Dafür würde sich aus Sicht der CDU-Fraktion beispielsweise der alte Reitplatz oder eine Fläche neben dem Hundesportplatz eigen.

Jürgen Borchardt (CDU) äußerte Vorbehalte gegen die geplante Umwandlung der Kleingartenanlage. Mit Quaddelbarg und Brusower Landweg – ein Gebiet zwischen Brusower Allee, Brusower Weg und B105 – entstünden zwei neue Wohngebiete, an der Wismarschen Straße würden jetzt Wohnungen gebaut. „Warum brauchen wir ein zusätzliches Wohngebiet in der Gartenanlage?“ Dass die Fläche zur Wohnbebauung umgewandelt werden soll, sei aus den Reihen der Stadtvertreter gekommen, begründet Lars Fricke. Ein Bodengutachten müsse zuvor aber auch feststellen, wie die Bebaubarkeit dort ist.

Geplantes Ferienhausgebiet in Jennewitz noch offen

Verkleinert werden auch die geplanten Wohnbauflächen auf dem alten LPG-Gelände in Altenhagen – auch in Reaktion auf die Behördeneinwände. „Wir wollen eine Wohnbebauung entlang der Straße weiterführen, dahinter entsteht ein Mischgebiet für Fotovoltaik-Nutzung“, so Lars Fricke. Der Grundstücksbesitzer hat bereits auf einem Teil der Fläche eine Solaranlage installiert.

In Jennewitz könnten noch zwei Wohnbauflächen entstehen. Eine im Süden des Ortes, die andere auf dem ehemaligen Technikstützpunkt der Landwirtschaft. Entscheiden müssen sich die Stadtvertreter demnächst, wie sie mit einem geplanten Ferienhausgebiet im Nordosten des Dorfes umgehen. Dieses liegt im Naturschutzgebiet. „Wenn wir das drin lassen, können wir einen Antrag auf Herauslösen aus dem Naturschutzgebiet stellen“, so Lars Fricke. Dabei gehe es um 5,3 Hektar. Laut Fricke könnten zwischen 30 und 50 Ferienhäuser hier entstehen.

Campingplatz-Erweiterung wird rausgenommen

Über die Erweiterung des Campingplatzes in Diedrichshagen ist viel diskutiert worden. „Die nördliche Teilfläche, auf der eine Erweiterung vorgesehen war, wird erst mal nicht aufgenommen“, sagt Lars Fricke.

Auch bei der gewerblichen Entwicklung wird es Veränderungen im Vergleich zum Vorentwurf geben. Bisher waren zwei neue Flächen, eine im Westen, eine andere im Osten vorgesehen. Letztere sei von den Behörden abgelehnt worden und werde jetzt gestrichen.

Von Anja Levien