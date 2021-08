Künstler auf Halbinsel Wustrow: Spurensuche an einem verbotenen Ort

Kröpelin

Mit dem Ausstellungstitel 54° 4’ 25.86’’ N, 11° 33’ 14.252’’ E, der auf den ersten Blick etwas kryptisch daherkommt, um dann doch mit seinem Zusatz „Spurensuche an einem verbotenen Ort – Fotografische Arbeiten zur Halbinsel Wustrow“ eine gewisse Zuordnung zu finden, sollen die Koordinaten eines alten Kreisels auf der Halbinsel hinter dem Ostseebad Rerik kolportiert werden, wie in der Kröpeliner De-Drom-Galerie zu erfahren ist, wo eine aktuelle Werkauswahl der beiden Künstler Sven Kierst und Lilian Wunschik jetzt zu sehen ist.

Studentin hatte sich auf der Halbinsel etwas gegruselt

Sie habe die Halbinsel Wustrow für ihr Projekt insbesondere interessiert, „weil man hier quasi einen unberührten Ort hat“ – anders als sogenannte „Lost Places“ (vergessene Orte), die leider voll mit Graffiti seien, weil jedermann dorthin kommen könne, erklärt die in Düsseldorf Kommunikations-Design studierende Lilian Wunschik. Obwohl es der 24-jährigen Mönchengladbacherin durchaus etwas gruselig geworden sei, wie sie verrät, als sie ganz allein auf der Insel unterwegs gewesen war, legte sie hier Hauptaugenmerk beim Fotografieren „auf die ganzen Illustrationen, Grafiken und die kyrillische Schrift. Ich sah auch Überreste von gemalten Kindercomics aus der Sowjetunion – wahrscheinlich waren dort einst die Kinderkrankenzimmer.“ Denn zu den Wustrower Besuchsorten der beiden Kreativen gehörten die Reste eines Klinikkomplexes mit Operations-Räumen.

Mit einer Canon „russische Historie“ im Blick

Der Düsseldorfer Kameramann und Fotograf Sven Kierst war bereits 2013 auf der Halbinsel gewesen und stellt hier einige Bilder aus dieser Zeit neben seinen aktuellen aus. Für ihn sei es ein Novum in seinem Schaffen, dass er sich in einer Ausstellungen auf einen bestimmten Ort konzentriere: Normalerweise spiele in seiner Fotografie der einzelne Ort, weder im Titel noch in der Bildauswahl eine Rolle. Außerdem sei das Terrain auf der Hauptinsel wirklich schwierig gewesen: „Da muss man mit Samtpfoten drüber gehen – das Verfallene ist unheimlich gefährlich, wenn man eine Treppe hochgeht, muss man sehr vorsichtig sein. Wir waren die ganze Zeit auch in Telefonkontakt.“ Auf die Frage, ob er als Künstler eine Idee für die Zukunft Wustrows habe, spricht er sich für eine „gesunde Mitte zwischen natürlicher Belassenheit und der Schaffung von etwas Neuem“ aus: „Dort gibt es ein wunderbares Ostseelicht“, sagt der Fotograf, der sich hier mit einer Canon 5D ganz auf die „russische Historie“ des Ortes konzentrierte, wie Sven Kierst unterstreicht.

„Ich wollte keine Dokumentation schaffen, sondern künstlerische Bilder darstellen. Zwangsläufig ist es am Ende trotzdem eine Dokumentation, die gerade spannend für Leute ist, die noch nie auf Wustrow waren oder all diese Ecken nicht erkunden konnten. Die können hier was sehen, was sie vorher noch nicht gesehen haben – alles auf eine ästhetische Art dargestellt“, erklärt dazu Lilian Wunschik. Auch wenn oft nur daran gedacht werde, was zerstört ist oder was sich die Natur zurückgeholt hat – sie sei fasziniert gewesen von den Pastellfarben überall: „Alles ist schön bunt gestrichen.“

Sie habe sich in bisschen eingelesen in die Wustrow-Thematik vor Ort und könne irgendwie beide Seiten nachvollziehen: „Ich finde es wichtig, dass der Naturschutz bestehen bleibt, dass sich um die historischen Gebäude gekümmert wird – es gibt hier auch schöne Anreize, kulturelle Projekte zu schaffen.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 26. September täglich nach Vereinbarung (über Telefon 038292 820495 oder E-Mail galerie@de-drom.de) geöffnet. Wegen des Umbaus der Bahnhofstraße ist die Galerie nur fußläufig zu erreichen. Parkmöglichkeiten gibt es in der parallel verlaufenden Lagerstraße.

Von Thomas Hoppe