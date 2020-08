Nienhagen

Der viel diskutierte Neubau von zwölf Buhnenreihen im Ostseebad Nienhagen kann jetzt geplant werden. Die Gemeindevertreter vergaben auf ihrer jüngsten Sitzung einen entsprechenden Auftrag an ein Hamburger Planungsbüro. „Zusammen mit einer Strandverbreiterung auf etwa 15 bis 20 Meter und der Sanierung von 700 maroden Buhnenpfählen erhöhen wir so die Qualität für unsere Gäste“, sagte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Wenn wir hier eine genaue Kostenschätzung haben, können wir auch Fördermittel beantragen.“

„Zusammen mit einer Strandverbreiterung und der Sanierung der maroden Buhnenpfähle erhöhen wir die Qualität für unsere Gäste.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Im Vorfeld des mehrheitlich gefassten Beschlusses hatte es unter den Gemeindevertretern noch einmal eine lebhafte Debatte gegeben. „Seit 2016 spricht man von einer notwendigen Strandverbreiterung, weil an etwa zehn Tagen in der Hochsaison zu wenig Strandfläche zur Verfügung steht“, sagte beispielsweise Wolfgang Lange ( BIG). „Wir wollen hier mit viel Geld eingreifen, obwohl wir das in der anderen Richtung umsonst haben könnten – denn der westliche Abschnitt hat sich in den vergangenen Jahren wesentlich auf natürliche Weise verbreitert und sollte besser genutzt werden.“ Diese Fläche reiche aus, meinte Lange: „Deshalb wird es sicher keine Förderung weiterer Kapazitäten geben.“

Debatte läuft seit viereinhalb Jahren

Stimmt nicht, sagte Bürgermeister Kahl: „Es gab mehrere Gespräche mit dem Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium. Die Minister waren sogar hier vor Ort – dabei haben wir positive Signale bekommen, dass eine Strandverbreiterung auch ohne Wasserwanderrastplatz förderfähig ist.“ Hintergrund: Vor viereinhalb Jahren wurde im Ostseebad erstmals über einen Wasserwanderrastplatz mit 80 Liegeplätzen sowie Bootsverleih und Surfschule debattiert – viel mehr als jede Menge Studien und theoretische Pläne gab es aber nicht.

Das Problem: Nienhagen war bei dem Millionenprojekt auf finanzielle Unterstützung angewiesen – spätestens im Jahr 2019 hätte ein entsprechender Antrag gestellt werden müssen, um die Chance auf eine 90-prozentige Förderung zu wahren. Dabei waren die avisierten Kosten zuletzt noch einmal von zehn auf bis zu 15 Millionen Euro ­explodiert. Deshalb nahm die Gemeinde schließlich von der „großen Lösung“ Abstand – und konzentrierte sich stattdessen auf den Buhnenbau und die Strandverbreiterung.

Kritik: Papier versauert im Regal

Das Ostseebad muss jetzt darstellen, wie zumindest ein Viertel des ursprünglichen Projektes realisiert werden kann. Voraussetzung für ein positives Votum des Landesförderinstituts: Das Vorhaben muss rentabel und zum Nutzen der Gemeinde sein. Auch deshalb beauftrage man ja ein Planungsbüro, erklärte Uwe Kahl: „Das prüft jetzt unsere Möglichkeiten.“

„Mit der Planung für den Buhnenbau investiert die Gemeinde wiederholt in Papier, welches dann wieder nur in Ordnern im Regal versauert.“ Wolfgang Lange (BIG), Gemeindevertreter Quelle: Sabine Hügelland

Nach Auffassung von Wolfgang Lange investiere die Gemeinde damit wiederholt in Papier, welches dann wieder nur in Ordnern im Regal versauere: „Dabei steht dort schon sinnloses Papier im Wert von 230 000 Euro – etwa für die Planungs- und Vermessungskosten für den Radweg E 9, die Planungskosten für die Strandversorgung große Variante oder das Gutachten für den Wasserwanderrastplatz.“

Flyer gegen Buhnen sorgt für Unstimmigkeiten

Für Unstimmigkeiten während der Sitzung sorgte zudem ein Flyer, mit dem in den vergangenen Tagen und Wochen vehement gegen einen Buhnenbau geworben wurde. Verfasser Peter Schulz habe darauf unter dem Logo des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland „Stimmung gegen die Gemeinde gemacht“, prangerte Bürgermeister Kahl an: „Der BUND unterstützt diese Aktion aber gar nicht – der Bundesverband hat sich auf meine Nachfrage dagegen verwahrt.“ Kein Wunder, entgegnete Schulz: „Mit diesen Dingen beschäftigt sich auch kein Bundesverband – ich bin Mitglied der BUND-Kreisgruppe Bad Doberan, und die trägt mein Vorgehen auch so mit.“

Im Übrigen seien noch zu viele Fragen ungeklärt, meinte Wolfgang Lange: „Wo werden die zusätzlichen Autos der Tagesgäste künftig parken? Welcher Tagesgast wird den weiten Weg bis zu diesem Strandabschnitt gehen – ohne Versorgung, ohne Toilette?“ Was noch schwerer wiege: „Unser Ort lebt von der Natur – mit dem Buhnenbau zerstören wir ein für Nienhagen typisches und prägendes Ökosystem mit der leicht abbrechenden Steilküste und dem Blocksteinstrand.“

Eine Auffassung, die letztlich innerhalb der Gemeindevertretung keine Mehrheit fand – acht Abgeordnete votierten für den Bau von zwölf neuen Buhnenreihen, vier stimmten dagegen. Jetzt sind die Planer am Zug.

Von Lennart Plottke