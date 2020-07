Küstenschutz und Sandabbau: Umweltamt will auf Börgerende und Nienhagen zugehen

Börgerende/Nienhagen

Im Konflikt um einen geplanten Sandabbau im Ostseebad Nienhagen sowie in Börgerende will das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) jetzt auf die Gemeinden zugehen. Denn auf ihren Sitzungen im Juni hatten sowohl die Nienhäger als auch die Börgerender Gemeindevertreter eine Entnahme vor ihrer Küste abgelehnt.

„Solange nicht endlich unsere eigene Küste geschützt wird, werden wir hier nicht zustimmen“, sagt etwa Börgerendes Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Schon vor mehr als drei Jahren musste beispielsweise der Rad- und Wanderweg zwischen Börgerende und Nienhagen wegen erheblicher Abbrüche teilweise gesperrt werden – passiert ist hier seitdem trotz etlicher Nachfragen nichts.“

Gemeinden haben erheblichen Klärungsbedarf

Auch nach Auffassung von Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) besteht Klärungsbedarf: „Direkt vor unserer Tür wird Sand abgebaut – und wir profitieren davon überhaupt nicht.“ Dabei habe auch Nienhagen seit Jahren an der Steilküste mit Abbrüchen zu kämpfen: „Sämtliche Hinweise und eingeforderten Maßnahmen wurden jedoch in der Vergangenheit als nichtig abgetan – denn es handele sich hier um eine sogenannte ‚Opferküste‘“, ärgert sich Kahl.

„Ich gehe davon aus, dass die Befürchtungen der Gemeinden unbegründet sind – das Stalu ist gern bereit, die Vorhaben zu erläutern.“ Ines Liefke, Leiterin Staatliches Amt für Umwelt und Natur Quelle: Moritz Naumann

Das Ostseebad laufe Gefahr, auf der Festwiese den geforderten Sicherheitsabstand zur Kliffkante nicht mehr einhalten zu können, macht der Bürgermeister deutlich: „Am Ende könnte es hier überhaupt keine Veranstaltungen mehr geben.“ Das Stalu sei nach mehreren Anfragen nicht in der Lage gewesen, konkrete Auskünfte zu geben, und auch Telefonate mit der Landesregierung in Schwerin hätten nichts gebracht: „Das war sehr unbefriedigend.“

Ein Vorwurf, den Amtsleiterin Ines Liefke gern entkräften möchte: „Ich gehe davon aus, dass die geäußerten Befürchtungen der Gemeinden unbegründet sind – das Stalu ist gern bereit, den Gemeindevertretern die Vorhaben zu erläutern.“ Diesen Vorschlag sieht Horst Hagemeister skeptisch: „Man kann uns gern was erzählen“, sagt Börgerendes Bürgermeister. „Aber der Schutz unserer Küste muss dabei auch bedacht werden – sonst ändert sich unsere Meinung nicht.“

Landesküstenschutzdünen sollen verstärkt werden

Zwischen Heiligendamm und Warnemünde soll in der Ostsee mariner Sand entnommen werden – um die Landküstenschutzdünen in Boltenhagen, Poel, Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm nach Bedarf zu verstärken. „ Heiligendamm“ und „Convent“ heißen die Gebiete, die sich nach Auffassung des Stalu für diese Entnahme eignen. Sie befinden sich zwei Kilometer vor der Küste in etwa 12,50 Meter Tiefe. Bestandteil der zu erstellenden Unterlagen sind 2018/2019 durchgeführte Umweltuntersuchungen, die in einer Umweltverträglichkeitsprüfung zusammengestellt sind.

„Man kann uns gern was erzählen – aber der Schutz unserer Küste muss auch bedacht werden, sonst ändert sich unsere Meinung nicht.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

„Gegenwärtig werden für diese Gebiete bergrechtliche Rahmenbetriebsplanungen durchgeführt“, sagt Ines Liefke. „Das für die Genehmigung zuständige Bergamt Stralsund hat die Unterlagen für das Bewilligungsgebiet ,Convent’ bereits öffentlich ausgelegt – die Auslegung für das Gebiet , Heiligendamm’ soll in diesem Herbst erfolgen.“ Die im Rahmen der Anhörung der anliegenden Gemeinden, zuständigen Behörden und Verbände abgegebenen Stellungnahmen würden in der Phase der Entscheidungsfindung des Bergamtes berücksichtigt, so Liefke.

Jährliche Aufspülungen von 500 000 Kubikmetern Sand

Mittelfristig sind laut Stalu an der gesamten Außenküste von Mecklenburg-Vorpommern bedarfsweise jährliche Aufspülungen in einem Umfang von insgesamt 500 000 Kubikmetern Sand vorgesehen. „Wir erarbeiten derzeit Erwiderungen auf die bisher beim Bergamt eingegangenen Stellungnahmen“, sagt die Amtsleiterin und betont: „Von den Gemeinden Börgerende und Heiligendamm oder dem Amt Bad Doberan-Land liegen bislang keine derartigen Stellungnahmen vor.

Seit 1990 wurden an Küstenabschnitten insgesamt 1,65 Millionen Kubikmeter aufgespült und die durch den natürlichen Küstenrückgang abgetragenen Sande wieder an den Strand und in die Dünen eingebaut, informiert das Stalu: „Allein auf Grundlage der bisherigen Aufsuchungen an marinen Sanden können diese Küstenabschnitte langfristig gegen Küstenrückgang und Überflutung gesichert werden.“ Wie etwa durch Aufspülungen 2013 im Ostseebad Rerik sowie 2015 im Ostseebad Kühlungsborn.

