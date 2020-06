Carinerland

Gemeindehäuser fungieren im ländlichen Raum als kulturelle Zentren der dörflichen Gesellschaft. Hier trifft man sich, feiert Feste, tauscht Neuigkeiten aus, lacht, weint, singt oder tanzt gemeinsam. Die Gemeinde Carinerland verfügt über sechs solcher kommunalen Treffs, ausgestattet mit Mobiliar, Küchen und Sanitärräumen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sind die Häuser geschlossen – und werden es vorerst bleiben.

Unterhalt kostet die Gemeinde rund 15 000 Euro im Jahr

Rund 15 000 Euro lässt sich die Kommune den Unterhalt ihrer Gemeindehäuser in den Ortsteilen Ravensberg, Alt Karin, Krempin, Moitin, Clausdorf und Kirch Mulsow jährlich kosten, notwendig gewordene Reparaturen und Sanierungsvorhaben nicht mitgerechnet. Ein Teil der Kosten wird gewöhnlich gedeckt durch Mieteinnahmen, denn die Bürger in den Dörfern machen rege Gebrauch davon, die kommunalen Kulturräume für private Feiern zu nutzen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Doch das ist nun völlig anders, bedingt durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Leider kann wegen der strengen Hygieneauflagen, die landesweit gelten, keines unserer Gemeindehäuser genutzt werden. Das ist sehr bedauerlich, auch aus Sicht der Gemeinde, bis jetzt sind damit schon rund 2500 Euro an geplanten Einnahmen weggefallen“, sagt Heike Chrzan-Schmidt , Bürgermeisterin der Gemeinde Carinerland (parteilos).

Sport und Kultur, Senioren und Jugend betroffen

Sie erklärt: „Die Einhaltung der Abstandsregeln wäre in den relativ kleinen Einrichtungen kaum möglich. Um die Bürger gar nicht erst in eine kritische Situation zu bringen, lassen wir die Häuser zu.“ Betroffen davon sind nicht nur geplante Familienfeiern, von denen viele schon angemeldet waren und nun abgesagt oder in private Räume verlegt werden mussten. Auch für Kultur- und Sportgruppen sowie für Senioren und Jugendliche sind die Gemeindehäuser vorerst tabu.

„Durch dieses drastische Verbot kommt das gesellschaftliche Leben, welches unsere Dorfgemeinschaft sonst so wertvoll macht, fast völlig zum Erliegen“, bedauert Heike Chrzan-Schmidt. Margret Kaschewski kann dem nur beipflichten. Die Seniorin, die sich als Objektbetreuerin um das Gemeindehaus in ihrem Dorf Moitin kümmert, ist auch Mitglied der Leitung des Gemeindechores. „Hier im Gemeindehaus finden sonst immer unsere Chorproben statt. Aber daran ist momentan gar nicht zu denken“, sagt die 77-Jährige. Vor zweieinhalb Monaten, am 17. März, fand die letzte Chorprobe statt. Dann kam die Corona-Sperre.

Da bislang noch offen sei, wann das 25-köpfige Ensemble wieder einen Raum der Gemeinde nutzen kann, denke die Leitung des Chores inzwischen über Gesangsproben im Freien nach, lässt Margret Kaschewski wissen. Ähnlich ergeht es der Linedance-Gruppe, die ihr Domizil im Kulturhaus Krempin hat. Verzichten müssen auch die Montagsfrauen in Alt Karin, die Skatbrüder in Ravensberg sowie die Besucher der Jugendtreffs in Krempin und Alt Karin.

Ähnliche Situation in anderen Gemeinden

Heike Chrzan-Schmidt berichtet, dass die Situation in anderen Gemeinden aber nicht besser sei. Als Anfang der Woche der Amtsausschuss des Amtes Neubukow-Salzhaff tagte, habe sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, weiter Vorsicht walten zu lassen und die Gemeindehäuser noch weiter geschlossen zu halten, bis erneute Lockerungen der Corona-Maßnahmen ein anderes Handeln erlaubten. „Ich bin auch strikt dagegen, im besonderen Fall für private Nutzer oder Vereine Ausnahmen zuzulassen. Das wäre dann all den anderen Interessenten gegenüber nicht gerecht“, betont die Bürgermeisterin.

Öffentliche Sitzungen finden in Häusern statt

Eine einzige Ausnahme im allgemeinen Interesse aber wird dann doch gemacht: „Die öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung finden in einem der Häuser statt. Anders geht es auch nicht, die Sitzungen müssen sein. Aber da achten wir peinlich genau auf die Einhaltung der Abstandsregeln durch Gemeindevertreter und Bürger. Es stehen nicht mal Getränke auf dem Tisch“, informiert Heike Chrzan-Schmidt.

Sie bedauert es auch, dass wegen der Pandemie zurzeit auch keine Gemeindefeste stattfinden können. So musste das am Pfingstmontag geplante Fest zum Kindertag abgesagt werden. „Mitte August wollten wir das 725-jährige Jubiläum des Dorfes Clausdorf mit einem tollen Fest feiern. Bisher sieht aber alles danach aus, dass daraus nichts wird“, erklärt die Bürgermeisterin.

Satow : Vereine sollen Konzept vorlegen

Ganz ähnliche Probleme hinsichtlich der Gemeindehäuser hat ihr Amtskollege in der Gemeinde Satow, Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Wir haben in unserer Gemeinde drei Gemeindehäuser und noch einige Räume, in denen sich sonst Sport- und Kulturgruppen treffen. Die Vereine haben wir schriftlich gebeten, ihre Konzepte vorzulegen, wie sie unter Einhaltung der Hygienevorschriften die Räume nutzen könnten“, so Drese. „Aber die Gemeindehäuser öffnen wir erstmal nicht. Es macht auch wenig Sinn, als Gemeinde in dieser Richtung andere Festlegungen zu treffen, da sich die Lage fast täglich ändert und vom Land neue Vorgaben kommen.“

Lesen Sie auch

Von Rolf Barkhorn